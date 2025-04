Gmail denkt mit: So müsst ihr nie wieder nach E-Mails suchen

Google arbeitet im Hintergrund an einer praktischen Gmail-Erweiterung. Die geplante Funktion „Verwandte E-Mails“ soll beim Lesen automatisch passende Nachrichten anzeigen. Die eigene Suche nach Zusammenhängen gehört damit der Vergangenheit an.

Gmail zeigt ähnliche E-Mails an

In der aktuellen Version von Gmail für Android sind Code-Hinweise auf eine neue Funktion aufgetaucht: Demnach könnte Gmail künftig beim Lesen einer E-Mail automatisch weitere Nachrichten anzeigen, die thematisch dazu passen.

Ähnlich wie bei Empfehlungen auf YouTube oder Spotify erscheinen diese verwandten E-Mails am unteren Rand. Wie genau Gmail diese Zusammenhänge erkennt, ob etwa der Inhalt, der Absender oder bestimmte Schlüsselwörter im Fokus stehen, ist noch unklar (Quelle: Android Authority).

Die Funktion befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium. Derzeit lässt sie sich nicht aktivieren, eine offizielle Ankündigung von Google steht noch aus. Die entsprechenden Textelemente im Code deuten jedoch klar darauf hin, dass Nutzer künftig eine Art Vorschlagsbereich für ähnliche Mails sehen könnten. Begriffe wie „Based on your emails“ und „Current email“ deuten darauf hin, dass Gmail aus dem bisherigen Kommunikationsverlauf lernt, um relevante Inhalte anzuzeigen.

Davon könnten Nutzer gleich mehrfach profitieren: Wer regelmäßig beruflich oder projektbezogen E-Mails schreibt, erhält auf einen Blick Zugriff auf frühere Mails mit ähnlichem Inhalt – und das ohne eigene Suche. Auch für die private Kommunikation wäre das hilfreich, etwa bei der Urlaubsplanung oder der Familienkorrespondenz. Gleichzeitig dürfte Google damit seinen Fokus auf intelligente Assistenzfunktionen weiter ausbauen.

Gmail vereinfacht E-Mail-Organisation

Wann Google Funktion offiziell eingeführt, ist noch unklar. Sollte sie es in die Mail-App schaffen, könnten viele Nutzer schneller die Übersicht über zusammenhängende E-Mails behalten. Vor allem bei langen Verläufen oder ähnlichen Themen im Posteingang dürfte das die Organisation deutlich vereinfachen.

Googles Gemini-KI dürfte bei der neuen E-Mail-Organisation eine wichtige Rolle spielen. Auch Google Maps erhält immer mehr KI-Funktionen:

