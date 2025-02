Schluss mit E-Mail-Chaos: Gmail erhält dringend benötigte Funktion

Google bringt eine praktische Neuerung für Gmail, die den Umgang mit E-Mails erleichtern soll. Künftig fassen automatisch generierte KI-Karten wichtige Inhalte übersichtlich zusammen. Ob Bestellungen, Rechnungen, Termine oder Reisepläne – relevante Infos sind direkt sichtbar.

Gmail: Mehr E-Mail-Überblick dank KI

Nie wieder lange E-Mail-Verläufe nach einer Bestätigung oder Rechnung durchforsten? Genau das sollen die neuen KI-Karten von Gmail ermöglichen. Googles E-Mail-Dienst erkennt automatisch relevante Inhalte und zeigt sie kompakt an.

Wer also zum Beispiel eine Bestellung aufgegeben hat, sieht direkt den aktuellen Lieferstatus und den voraussichtlichen Liefertermin. Reservierungen und Tickets lassen sich schnell in den Kalender übernehmen, Rechnungen mit Erinnerungen versehen und Reisepläne schneller einsehen.

Neu ist auch der Bereich „Happening soon“, der sich direkt in der Inbox befindet. Hier werden laut Google relevante Ereignisse angezeigt, zum Beispiel eine in Kürze erwartete Lieferung. Wichtige Infos sollen so auffallen, statt zwischen anderen Nachrichten unterzugehen (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Die neuen KI-Karten bei Gmail. (© Google)

Die neuen KI-Karten haben laut Google aber noch einen weiteren Vorteil: Nutzer können Pakete verfolgen, Einladungen verschicken oder Rechnungen verwalten, ohne die E-Mail selbst zu öffnen. Die Karten aktualisieren sich zudem automatisch, wenn sich eine Lieferzeit ändert oder ein Termin verschoben wird.

Gmail: KI für Vielnutzer relevant

Die neuen Zusammenfassungen und der „Happening soon“-Bereich haben das Potenzial, Gmail vor allem für Vielnutzer deutlich zu vereinfachen. Wer sich hingegen nicht auf eine automatische KI-Lösung verlassen möchte, wird vielleicht weiterhin lieber manuell nach wichtigen Nachrichten suchen wollen. Die neue Funktion ist zunächst für Android und iOS verfügbar, die Desktop-Variante von Gmail soll später folgen.

