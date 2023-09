GMX: IMAP oder POP3 für Mail-Clients aktivieren & einrichten

Wenn ihr die E-Mails eurer GMX-Mailadresse über Outlook, Thunderbird, K-9 Mail oder ähnliche E-Mail-Programme verwalten wollt, müsst ihr dazu vorerst bei GMX den Empfang per POP3 und IMAP aktivieren. Wie das genau funktioniert und welche Daten ihr braucht, erklären wir euch hier.

Microsoft Outlook 2019 Facts

IMAP und POP3 bei GMX aktivieren

Standardmäßig ist der E-Mail-Abruf per POP3 und die Synchronisierung per IMAP bei neuen GMX-Account deaktiviert. Damit ihr eure GMX-Mails aber auch von einem E-Mail-Client abrufen und senden könnt, müsst ihr zuvor die Einstellung in eurem GMX-Profil aktivieren. Geht dafür wie folgt vor:

Öffnet GMX in einem neuen Tab eures Browsers und loggt euch ein, falls nicht automatisch geschehen. Im Posteingang klickt ihr unten links auf den Menüpunkt „🔧 Einstellungen“.. Klickt unter „E-Mail“ auf den Menüpunkt „POP3/IMAP Abruf“. Bildquelle: GIGA Scrollt zu „GMX Mail über POP3 & IMAP“ und setzt den Haken vor „POP3 und IMAP Zugriff erlauben“. Bildquelle: GIGA

Sobald die Einstellung gesetzt ist, solltet ihr jetzt mit den unten angeführten Daten eure Adresse problemlos in eurem Mail-Programm am PC oder der App auf eurem Mobilgerät einrichten können.

Wenn ihr noch nicht die passende Mail-App für euer Smartphone gefunden habt oder etwas besseres als Gamil sucht, lest folgenden Artikel :

GMX-Posteingang

IMAP

IMAP-Posteingangsserver: imap.gmx.net

Port (SSL/TLS): 993

Verschlüsselung: SSL oder Verschlüsselung

Benutzername/Konto: Vollständige E-Mail-Adresse (also: [NAME]@gmx.de)



Passwort: Euer GMX-Passwort

POP3

POP3-Posteingangsserver: pop.gmx.net

Port (SSL/TLS): 995

Verschlüsselung: SSL oder Verschlüsselung

Benutzername/Konto: Vollständige E-Mail-Adresse (also: [NAME]@gmx.de)



Passwort: Euer GMX-Passwort

GMX-Postausgang (SMTP)

SMTP-Postausgangsserver: mail.gmx.net

Port (SSL/TLS): 587

Verschlüsselung: STARTTLS, TLS oder Verschlüsselung

Benutzername/Konto: Vollständige E-Mail-Adresse (also: [NAME]@gmx.de)



Passwort: Euer GMX-Passwort

// {„uid“:“6″,“hostPeerName“:“//www.giga.de“,“initialGeometry“:“{\“windowCoords_t\“:-7,\“windowCoords_r\“:1543,\“windowCoords_b\“:823,\“windowCoords_l\“:-7,\“frameCoords_t\“:2948.61669921875,\“frameCoords_r\“:918,\“frameCoords_b\“:3198.61669921875,\“frameCoords_l\“:618,\“styleZIndex\“:\“auto\“,\“allowedExpansion_t\“:0,\“allowedExpansion_r\“:0,\“allowedExpansion_b\“:0,\“allowedExpansion_l\“:0,\“xInView\“:0,\“yInView\“:0}“,“permissions“:“{\“expandByOverlay\“:false,\“expandByPush\“:false,\“readCookie\“:false,\“writeCookie\“:false}“,“metadata“:“{\“shared\“:{\“sf_ver\“:\“1-0-40\“,\“ck_on\“:1,\“flash_ver\“:\“0\“}}“,“reportCreativeGeometry“:false,“isDifferentSourceWindow“:false,“goog_safeframe_hlt“:{}}“ scrolling=“no“ marginwidth=“0″ marginheight=“0″ width=“300″ height=“250″ data-is-safeframe=“true“ sandbox=“allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation“ role=“region“ aria-label=“Advertisement“ tabindex=“0″ data-google-container-id=“6″>

IMAP-Posteingangsserver: imap.web.de

Port (SSL/TLS): 993

Verschlüsselung: SSL oder Verschlüsselung

Benutzername/Konto: Vollständige E-Mail-Adresse (also: @web.de)



Passwort: Euer Web.de-Passwort

POP3

POP3-Posteingangsserver: pop3.web.de

Port (SSL/TLS): 995

Verschlüsselung: SSL oder Verschlüsselung

Benutzername/Konto: Vollständige E-Mail-Adresse (also: @web.de)



Passwort: Euer Web.de-Passwort

Web.de-Postausgang (SMTP)

SMTP-Postausgangsserver: smtp.web.de

Port (SSL/TLS): 587

Verschlüsselung: STARTTLS, TLS oder Verschlüsselung

Benutzername/Konto: Vollständige E-Mail-Adresse (also: @web.de)



Passwort: Euer Web.de-Passwort

// ]]>

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.