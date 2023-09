Web.de: Gelöschte E-Mails wiederherstellen – das geht

Um den Posteingang sauber zu halten, sollte man regelmäßig alte E-Mails löschen. Was kann man bei Web.de aber tun, wenn man eine Nachricht versehentlich gelöscht hat? Wie kann man gelöschte E-Mails wiederherstellen?

WEB.DE Facts

Möglicherweise hat man bei einer gelöschten Nachricht Glück und kann sie wiederfinden. Das hängt aber von bestimmten Bedingungen ab.

Web.de: Gelöschte E-Mails wiederherstellen – so geht es

Löscht man eine E-Mail aus dem Posteingang bei Web.de, wird diese zunächst automatisch in den Papierkorb verschoben. Dort könnt ihr sie leicht wiederfinden:

Der „Papierkorb“ ist bei Web.de ein eigener Ordner. Sucht in der Menüleiste also die Ordner-Übersicht auf und scrollt nach unten. Tippt auf den Papierkorb. Sucht die Nachricht heraus, die ihr noch benötigt. In den Nachrichtenoptionen lässt sich die Mitteilung wieder in einen anderen Archiv-Ordner wie „Freunde & Bekannte“ oder in den allgemeinen Posteingang verschieben.

Die E-Mails im Papierkorb lassen sich auch durch die normale Suchfunktion wiederfinden. Möglicherweise habt ihre eine E-Mail auch einfach nur in einen anderen Ordner verschoben. Auch hier hilft euch die Web.de-Suche. Der Anbieter gibt an, dass Nachrichten bei inaktiven Accounts automatisch gelöscht werden. Ihr solltet euch also sicherheitshalber mindestens einmal pro Halbjahr bei Web.de anmelden.

E-Mail bei Web.de versehentlich gelöscht – und nun?

Anders sieht es aus, wenn die Nachricht nicht mehr im Papierkorb liegt, beziehungsweise der Papierkorb gelöscht wurde. Dann ist die Nachricht endgültig verloren. Das gilt auch für E-Mails, die aus dem Spam-Ordner gelöscht werden. Diese werden ohne Umweg über den Papierkorb sofort vernichtet.

Für den Papierkorb sowie für Nachrichten im Ordner „Unbekannt“ lässt sich einstellen, dass diese Mitteilungen nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht werden. Um zu verhindern, dass wichtige E-Mails nach Ablauf des Zeitraums verloren gehen, solltet ihr entweder die Zeit verlängern oder aber Nachrichten aus dem Ordner „Unbekannt“ beziehungsweise dem „Spam“- und Papierkorb-Verzeichnis in einen anderen Ordner verschieben, bei dem keine Nachrichten automatisch gelöscht werden. Ansonsten werden diese Mitteilungen ebenfalls nach Ablauf der Zeit endgültig gelöscht und nicht etwa automatisch in den Papierkorb verschoben. Überprüft auch, ob ihr Filterregeln eingerichtet habt, nach denen E-Mails automatisch entfernt werden. Mehr zu den Filtern lest ihr bei Web.de.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.