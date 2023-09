Web.de-App zeigt Mail-Inhalt nicht an: Was tun bei Android?

Mit der Web.de-App könnt ihr schnell auf eure E-Mails auf dem Smartphone zugreifen. Einige Nutzer melden jedoch, dass sie neue Nachrichten zwar öffnen können, der Mail-Inhalt aber nicht angezeigt wird. Was kann man in solchen Fällen tun?

Eine eindeutige Ursache dafür, dass E-Mail-Inhalte nicht angezeigt werden, gibt es nicht. Die folgenden Schritte helfen aber dabei, Fehler zu beheben.

Web.de: E-Mails werden nicht angezeigt – was tun?

Nachrichten in einigen E-Mails werden nicht als Text, sondern als Bild verschickt. Die gesamte E-Mail besteht also aus einer reinen Bilddatei, auf der Text enthalten ist. Was steckt dahinter?

Aus Sicherheitsgründen wird die Anzeige von Mediendateien in der Web.de-App standardmäßig geblockt , da Betrüger so manchmal Viren oder Ähnliches verbreiten.

, da Betrüger so manchmal Viren oder Ähnliches verbreiten. Über den Button ganz oben im Nachrichtenfeld lassen sich die externen Elemente wie Bilder einblenden . Wird solche eine E-Mail nicht angezeigt, ist das aber in der Regel nicht so schlimm.

. Wird solche eine E-Mail nicht angezeigt, ist das aber in der Regel nicht so schlimm. Seriöse Absender schicken ihre Nachricht als Text, reine Bild-E-Mails stammen also höchstwahrscheinlich von Betrügern .

. Damit möchten die Betrüger Spam-Filter umgehen, die bei der Nutzung bestimmter Wörter anschlagen, während Text auf Bildern davon nicht ausgelesen werden kann.

Web.de-App zeigt Mail-Inhalt nicht an? So geht es wieder

Tritt der Fehler häufiger und auch bei seriösen Absendern auf, überprüft Folgendes:

Falls die genannten Lösungsvorschläge nichts bringen, versucht eine alternative E-Mail-App zu verwenden. Vielleicht lässt sich der Fehler so umgehen. Betrifft das Problem nur einzelne Nachrichten, könnt ihr sie auch an eine weitere E-Mail-Adresse weiterleiten, die nicht über Web.de läuft. Bei anhaltenden Problemen könnt ihr euch auch an den Web.de-Support wenden.

