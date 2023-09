PayPal: Betrug melden – so geht es

Der PayPal-Zugang ist bei Betrügern sehr beliebt, schließlich kann man darüber auf fremde Bankkonten zugreifen. Stellt ihr unbekannte Zahlungen mit eurem PayPal-Konto oder andere Unstimmigkeiten fest, solltet ihr umgehend einen Betrug bei PayPal melden.

PayPal Facts

Je schneller ihr den Bezahldienstleister kontaktiert, umso geringer kann ein möglicher finanzieller Schaden gehalten werden. Wie geht man am besten vor, wenn man nicht genehmigte Zahlungen in seinem PayPal-Account feststellt?

Betrug bei PayPal melden: Das sollte man beachten

Bevor ihr euch an PayPal wendet, solltet ihr sichergehen, dass die Zahlung tatsächlich nicht von euch stammt. Manchmal bekommt man Zahlungsbestätigungen aus der PayPal-App erst zeitverzögert, in anderen Fällen haben Empfänger manchmal andere Bezeichnungen als die Shops, bei denen ihr etwas gekauft habt.

Manchmal wird auch ein Betrug per E-Mail oder SMS gemeldet, der in Wirklichkeit gar keine Warnung ist, sondern euch dazu locken will, euch bei einer gefälschten PayPal-Seite anzumelden, um den Sachverhalt zu prüfen. In der Transaktionsübersicht seht ihr alle vergangenen und tatsächlich durchgeführten Zahlungen.

Betrug bei PayPal melden: So geht man vor

Stellt ihr in der Kontoübersicht tatsächlich fest, dass dort Zahlungen durchgeführt wurden, von denen ihr nichts wisst, geht wie folgt vor:

In einigen Fällen tappt man versehentlich in eine Abo-Falle , weil man zum Beispiel auf einer Webseite einen falschen Haken gesetzt oder ein kostenloses Probe-Abo nicht rechtzeitig gekündigt hat. Bei diesen Problemen solltet ihr zunächst den jeweiligen Abo-Dienst kontaktieren und versuchen, den Sachverhalt zu klären. Gerade im Fall von versehentlich verlängerten Probe-Abos, die in ein richtiges Abo übergehen, ist die Chance auf eine Rückzahlung aber klein, schließlich habt ihr mit einem Haken bestätigt, die entsprechenden Abo-Bedingungen gelesen zu haben.

, weil man zum Beispiel auf einer Webseite einen falschen Haken gesetzt oder ein kostenloses Probe-Abo nicht rechtzeitig gekündigt hat. Bei diesen Problemen solltet ihr und versuchen, den Sachverhalt zu klären. Gerade im Fall von versehentlich verlängerten Probe-Abos, die in ein richtiges Abo übergehen, ist die Chance auf eine Rückzahlung aber klein, schließlich habt ihr mit einem Haken bestätigt, die entsprechenden Abo-Bedingungen gelesen zu haben. Stellt ihr fest, dass jemand Fremdes auf euer PayPal-Konto zugegriffen und damit sogar gezahlt hat, müsst ihr den Betrug bei PayPal melden.

Dafür loggt ihr euch zunächst in euren PayPal-Account ein. Wählt den Bereich „Konfliktlösungen“. Hier findet ihr die Option „Problem melden“. Sucht die nicht von euch genehmigte Zahlung heraus. Nehmt die Option „Ich möchte einen unbefugten Kontozugriff melden“. Folgt den weiteren Anweisungen, um das Problem zu melden.

Auch in der App könnt ihr das Problem melden. Hier findet ihr die Option unter den „ Aktivitäten “ beim entsprechenden Bezahlvorgang.

“ beim entsprechenden Bezahlvorgang. Anschließend wird euer Fall von PayPal geprüft. Das kann bis zu 10 Tage dauern. Über weitere Schritte werdet ihr dann per E-Mail informiert.

dauern. Über weitere Schritte werdet ihr dann per E-Mail informiert. Zur Sicherheit solltet ihr den Betrug und die unautorisierte Zahlung auch bei der Polizei anzeigen.

anzeigen. Weiterhin solltet ihr das Passwort für den PayPal-Zugang sofort ändern. Richtet zudem die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein, damit sich Fremde nicht einfach so in euren Account einloggen können.

Nutzt ihr das PayPal-Passwort auch bei anderen Diensten, ändert die Angabe auch dort. Betrüger probieren gerne mehrere Dienste mit der gleichen E-Mail- und Passwort-Kombination aus, um sich Zugriff auf fremde Daten zu verschaffen.

Artikel nicht erhalten? PayPal einschalten

Auch wenn ihr etwas selbst bezahlt habt und den entsprechenden Artikel nicht oder in einem anderen Zustand als angegeben erhaltet, könnt ihr PayPal einschalten. Dafür nutzt ihr den Käuferschutz. Bei anderen Vergehen, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, etwa beleidigende Nachrichten oder Spendenverstöße, nutzt ihr das Kontaktformular von PayPal.

Habt ihr eine E-Mail im Namen von PayPal bekommen, solltet ihr niemals Links aus entsprechenden Nachrichten folgen. Steuert stattdessen euer PayPal-Konto direkt über den Login an und überprüft, ob der Sachverhalt aus der E-Mail auch in der Kontoübersicht sichtbar ist. Seid ihr euch über den Inhalt einer Nachricht unsicher, könnt ihr sie auch an die Adresse phishing@paypal.com weiterleiten und dort darum bitten, die Mitteilung auf Echtheit zu prüfen. Bei offenen Fragen wendet euch direkt an den PayPal-Support.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.