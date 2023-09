PayPal: Geld von Fremden bekommen – was tun?

Mit PayPal kann man nicht nur Zahlungen durchführen, sondern auch Geld empfangen. Hin und wieder kommt es vor, dass man Geld von Fremden erhält, ohne genau zu wissen, warum. Was sollte man in solchen Fällen tun?

Es kann verschiedene Ursachen haben, warum man Zahlungen von Unbekannten erhält. Manchmal gibt es dafür harmlose Gründe, es kann aber auch ein Betrugsversuch dahinterstecken.

Plötzlich Geld auf dem PayPal-Konto? So funktioniert der Trick

Werdet ihr per E-Mail über eine eingehende PayPal-Zahlung informiert, die ihr nicht zuordnen, könnt, solltet ihr vorsichtig sein. Folgt keinen Links aus solchen E-Mails. Loggt euch stattdessen direkt in euer PayPal-Konto ein, indem ihr den Bezahldienst über die URL im Browser oder die App auf dem Smartphone ansteuert. Überprüft in der Transaktionsübersicht, ob die Zahlung auch hier aufgeführt wird. Ist das nicht der Fall, steckt hinter der Nachricht vermutlich ein Phishing-Versuch. Betrüger wollen euch so dazu locken, euch über einen Link aus der E-Mail in eurem Konto einzuloggen. Dabei meldet ihr euch aber nicht beim Bezahldienst ein, sondern auf einer Fake-Seite. Kriminelle gelangen so an eure Zugangsdaten.

PayPal: Geld von Fremden empfangen – und jetzt?

Wird der Geldeingang in der Transaktionsübersicht aufgeführt, ist die Zahlung echt. Das kann verschiedene Ursachen haben:

Möglicherweise hat sich jemand bei der Eingabe der E-Mail-Adresse vertan und aufgrund des Schreibfehlers versehentlich Geld auf euer Konto übertragen.

und aufgrund des Schreibfehlers versehentlich Geld auf euer Konto übertragen. Es kann aber auch ein Betrugsversuch dahinterstecken. Manchmal bekommt man umgehend nach der Zahlungsbestätigung eine Nachricht von dem fremden PayPal-Nutzer oder Betrüger warten darauf, dass ihr euch meldet. Dann wird darum gebeten, den Betrag zurückzuzahlen .

oder Betrüger warten darauf, dass ihr euch meldet. Dann wird darum gebeten, . Dabei wird darauf spekuliert, dass das PayPal-Mitglied nicht die Funktion „Transaktion rückgängig machen“ verwendet, sondern eine komplett neue Zahlung auslöst. Im Anschluss kann der Betrüger die ursprüngliche Zahlung von sich aus zurückholen, indem gegenüber dem PayPal-Support zum Beispiel behauptet wird, dass das eigene Konto gehackt wurde. Der Betroffene verliert dann zum einen den Betrag des Fremden und zum anderen das selbst verschickte Geld.

Grundsätzlich solltet ihr keine Zahlungen über die „Familie & Freunde“-Option durchführen, wenn ihr die Empfänger nicht kennt. Es ist nahezu unmöglich, den Betrag wieder zurückzuerhalten, einen Käuferschutz gibt es bei der Option nicht.

durchführen, wenn ihr die Empfänger nicht kennt. Es ist nahezu unmöglich, den Betrag wieder zurückzuerhalten, einen Käuferschutz gibt es bei der Option nicht. Habt ihr das Geld über die Freunde-Option erhalten, fehlt vermutlich die Funktion, um die Transaktion rückgängig zu machen. In solchen Fällen solltet ihr euch vom Zahlenden nicht unter Druck setzen lassen und zuerst nichts bezahlen. Kontaktiert stattdessen den PayPal-Support und schildert den Fall.

Generell solltet ihr bei unbekannten Geldeingängen und komischem Verhalten in eurem Kundenkonto immer zuerst den PayPal-Kundenservice kontaktieren. Speichert zudem jegliche E-Mails, um im Falle eines Betrugs Material bei der Polizei für eine Anzeige vorweisen zu können.

