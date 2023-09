PayPal: Autorisierung in Bearbeitung – was tun?

Normalerweise wird eine Zahlung bei PayPal direkt durchgeführt. Manchmal bleibt der Status jedoch „offen“ und es wird eine „Autorisierung in Bearbeitung“ angezeigt. Was bedeutet das, wie lange bleibt das so und was kann man in solchen Fällen machen?

PayPal Facts

Der Status taucht in der Regel auf, wenn man einen Einkauf bei einem gewerblichen Händler bezahlen will und nicht bei privaten Zahlungen.

PayPal: „Autorisierung in Bearbeitung“ und Zahlung „offen“?

Die genaue Meldung in der Transaktionsübersicht lautet:

„Mit dieser vorübergehenden Autorisierung bestätigen Sie, dass der angeforderte Betrag mit Ihrer Zahlungsquelle beglichen wird. Die Zahlungsquelle wird belastet, wenn Ihre Bestellung abgeschlossen ist.“

Wird der Zahlungsstatus „Autorisierung in Bearbeitung“ angezeigt, wurde die Zahlung noch nicht durchgeführt. Ein entsprechender Betrag ist auf dem Zahlungskonto aber bereits geblockt. Der Händler, der das Geld empfangen soll, muss die Zahlung noch bestätigen. Als Zahlender kann man den Status also nicht beeinflussen und kann stattdessen nur auf den Verkäufer warten.

„Autorisierung in Bearbeitung“ – wie lange bleibt das so?

Wie lange der Status „Autorisierung in Bearbeitung“ im PayPal-Konto stehen bleibt, hängt vom Verkäufer ab. Der Anbieter muss zum Beispiel noch prüfen, ob der gekaufte Artikel auf Lager ist und verschickt werden kann oder kann aus anderen Gründen noch nicht versichern, dass der Handel tatsächlich durchgeführt wird. Dauert die Abwicklung zu lang, versucht den Kauf im jeweiligen Online-Shop zu stornieren. Im PayPal-Konto selbst kann die Bestellung nicht abgebrochen werden.

Normalerweise hat ein Händler maximal 29 Tage Zeit, seine Autorisierung zu nutzen und das Geld einzuziehen oder die Zahlung abzulehnen. Reagiert er in diesem Zeitraum nicht, wird die Autorisierung automatisch storniert und ihr könnt auf das entsprechende PayPal-Guthaben wieder zugreifen.

Um genaue Informationen zur entsprechenden Transaktion und dem Handel zu erhalten, solltet ihr direkt den jeweiligen Händler kontaktieren. Der PayPal-Support kann euch bei der „Autorisierung in Bearbeitung“ und der offenen Zahlung nicht weiterhelfen und nur auf den Zeitraum von 29 Tagen verweisen, nachdem die Genehmigung zur Abbuchung automatisch zurückgezogen wird.

