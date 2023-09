PayPal: Namen verbergen & anonym bezahlen?   

Sobald ihr per PayPal Geld an jemanden sendet, wird der Empfänger darüber per E-Mail oder über die App des Bezahldienstes informiert. Dabei werden sowohl eure E-Mail-Adresse als auch der Vor- und Nachname angezeigt. Kann man den eigenen Namen bei PayPal verbergen?

PayPal Facts

Manchmal möchte man nicht, dass der eigene Name für Fremde sichtbar ist, gerade dann, wenn dazu auch noch die E-Mail-Adresse angezeigt wird. PayPal ist aber ein Dienst, der Richtlinien für Banken erfüllen muss. Daher gibt es keine Option, mit der sich der eigene Name verstecken lässt.

Vor- und Nachnamen verbergen – kann man PayPal anonym benutzen?

PayPal handhabt es also zum Beispiel genauso wie eine normale Bank, bei der man bei Überweisungen ebenfalls den Namen des Zahlenden sieht. Die Angabe lässt sich nur verstecken, wenn man ein Geschäftskonto bei PayPal eröffnet. Dann werden nicht der Vor- und Nachname, sondern der Firmenname beim Zahlungsempfänger angezeigt.

Das solltest du über PayPal wissen Abonniere uns

auf YouTube

Falls ihr also kein gutes Gefühl habt, wenn euer Namen zusammen mit eurer E-Mail-Adresse bei Fremden angezeigt wird, müsst ihr auf anonyme Bezahlmethoden wie Kryptowährungen oder Guthabenkarten, etwa Paysafecards, zurückgreifen. PayPal bietet für anonyme Zahlungen keine Option.

PayPal: Namen verbergen geht nicht

Ihr solltet auch nicht auf die Idee kommen, einen falschen Namen oder ein Pseudonym in eurem PayPal-Account anzugeben. Der Vor- und Nachname beim Bezahldienst muss mit den Daten des hinterlegten Bankkontos übereinstimmen. Auch für einmalige Transaktionen solltet ihr den Namen nicht einfach kurzzeitig ändern. Anpassungen des eigenen Namens sind beim Bezahldienst nur sehr eingeschränkt möglich und normalerweise nicht vorgesehen.

Für einmalige Geldgeschäfte kann man PayPal auch ohne Konto nutzen. Das ist jedoch pro Nutzer nur maximal drei Mal möglich und auf Beträge von bis zu 1.500 Euro begrenzt. Bei Gast-Nutzern wird dabei eine Schufa-Abfrage durchgeführt.

Tipp: Wenn ihr PayPal bei eBay benutzt, werden euer Vor- und Nachname beim Zahlungsempfänger nicht mehr angezeigt. Die Zahlung wird von eBay abgewickelt. Das Geld geht daher zunächst an die Online-Plattform, die den Betrag dann an den Verkäufer weiterleitet. Das Geld kommt bei ihm dann von „eBay Europe SARL GBP“ an.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.