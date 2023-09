PayPal: Namen ändern (echter & Benutzername) – wie geht das?

Bei PayPal gebt ihr euren echten Namen an. Zahlungsempfänger sehen dann direkt, von wem sie Geld bekommen haben und können Zahlungen besser zuordnen. Wie lässt sich der Name bei PayPal ändern?

Neben dem echten Vor- und Nachnamen gibt es auch noch den Benutzernamen beim Bezahldienst. Dieser ist vor allem notwendig, wenn man die „PayPal.me“-Funktion nutzen will, um Zahlungen direkt über einen Link abzuwickeln.

PayPal: Namen ändern – Vor- und Nachname

Um einen Missbrauch zu verhindern, sind die Möglichkeiten zur Änderung des eigenen Namens bei PayPal eingeschränkt. In der App gibt es dafür gar keine Option, man muss sich also im Browser in seinen Account einloggen. Man kann nur maximal zwei Zeichen im ganzen Namen ändern. Das ist zudem nur einmal nach der Kontoöffnung möglich. Damit bietet PayPal die Option für Korrekturen, falls man beim Anlegen des PayPal-Account einen Fehler gemacht hat. So kann man den Namen ändern:

Loggt euch in euren PayPal-Account ein. Steuert die Einstellungen über das Zahnradsymbol an. Hier findet ihr neben dem Profilbild und dem aktuellen Namen die Option „Namen ändern“. Wählt die passende Option zur Namensänderung aus. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm mit „Weiter“. Danach bestätigt ihr eure Eingabe mit „Namen aktualisieren“.

Der Name lässt sich nicht vollständig ändern. Man kann ein privates PayPal-Konto also nicht einfach auf eine andere Person übertragen. Das ist nur bei einem Geschäftskonto möglich, wenn entsprechende Unterlagen als Nachweis eingereicht werden.

PayPal: Namen ändern nach Hochzeit & Co.?

Mit passenden Dokumenten wie einem eingescannten Personalausweis, könnt ihr euren Namen anpassen, wenn er sich auch behördlich geändert hat, etwa nach einer Hochzeit. Dabei solltet ihr über die entsprechende Option sowohl die Vor- als auch die Rückseite des Ausweisdokuments hochladen. Der vollständige Vor- und Nachname, das Geburtsdatum und die Ausweisnummer sowie weitere wichtige Informationen sollten gut sichtbar sein.

Eure Angaben werden durch den PayPal-Support geprüft. Es kann bis zu 2 Tage dauern, bis der neue Name im PayPal-Konto auftaucht.

Kann man den Benutzernamen bei PayPal ändern?

Neben dem Vor- und Nachnamen gibt es auch noch den Benutzernamen für den PayPal.me-Link, Hier gibt es keine Option, den Namen nachträglich zu ändern. Im Normalfall müsst ihr euch also an die Bezeichnung gewöhnen. Ihr könnt lediglich versuchen, den PayPal-Support zu kontaktieren, um das PayPal.me-Konto zu löschen, damit ihr einen neuen Namen einrichten könnt. Diese Methode ist jedoch nur in Ausnahmefällen möglich.

