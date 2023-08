Web.de & GMX: Konto oder IP-Adresse gesperrt – was tun?

In Deutschland gibt es Millionen Nutzer mit einer E-Mail-Adresse bei Web.de oder GMX. In einigen Fällen kommt es vor, dass das Konto bei Web.de oder GMX gesperrt wird und man keinen Zugang mehr zu seinen Nachrichten hat. Was kann man dann tun?

WEB.DE Facts

Eine Sperre kann aus verschiedenen Gründen erfolgen. Oft blockiert der Anbieter den Zugriff aus Sicherheitsgründen, wenn zum Beispiel eine Vielzahl fehlgeschlagener Login-Versuche innerhalb einer kurzen Zeit festgestellt wurde. Das sperrt oft jedoch nicht nur vermeintliche Betrüger aus, sondern auch die Kontoinhaber selbst. Wie gibt es wieder den Zugriff auf sein Nachrichten-Postfach?

Web.de & GMX: Konto oder IP-Adresse gesperrt – diese Möglichkeiten gibt es

Diese Möglichkeiten habt ihr, um wieder in euer E-Mail-Konto bei Web.de oder GMX.de zu kommen:

Wird ein Account aus Sicherheitsgründen gesperrt, ist der Zugriff in der Regel nur für einen bestimmten Zeitraum blockiert. Versucht den Login also zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

blockiert. Versucht den Login also erneut. Manchmal wird der Zugang auch n ur für eine bestimmte IP-Adresse blockiert. Habt ihr selber zu viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche gehabt, ändert die IP-Adresse, zum Beispiel am Router oder indem ihr euch in ein anderes Netzwerk einloggt .

blockiert. Habt ihr selber zu viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche gehabt, ändert die IP-Adresse, zum Beispiel am Router oder indem ihr euch . Die Sperre wird auch aktiviert, wenn von eurem Konto aus Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden., etwa durch den massenhaften Versand von Spam-Mails oder gleichzeitigen Anmeldungen an verschiedenen Orten . Meist werdet ihr dann automatisch ausgeloggt und müsst beim nächsten Login lediglich ein neues Passwort vergeben , um den Zugriff wieder freizuschalten. Alternativ kann das Konto auch über einen Code per SMS oder die Web.de-Mail-App wieder freigeschaltet werden.

. Meist werdet ihr dann automatisch ausgeloggt und müsst beim nächsten Login lediglich , um den Zugriff wieder freizuschalten. Alternativ kann das Konto auch über einen oder die wieder freigeschaltet werden. Ein Konto kann auch gesperrt werden, wenn Rechnungen beim Anbieter nicht bezahlt wurden, etwa für den kostenpflichtigen Premiumdienst. In diesem Fall müsst ihr die offene Forderung zunächst begleichen, um wieder Zugriff auf euren Web.de-Account zu erhalten. Zahlungswege seht ihr im Webangebot des E-Mail-Anbieters.

Kein Zugriff auf Web.de- oder GMX-Konto möglich?

Wird das Konto vom Fremden gehackt und die Login-Daten geändert, wird es schwieriger, wieder Zugriff darauf zu erhalten. Dann müsst ihr euch beim Anbieter identifizieren, um den Zugang wieder für euch freizuschalten. Kontaktiert dafür den Kunden-Service von Web.de und haltet euren Personalausweis bereit, um eure Identität zu bestätigen. Für nicht-zahlende Kunden ist der Support leider kostenpflichtig.

Um zu verhindern, dass Fremde Zugriff auf euer E-Mail-Postfach erhalten, solltet ihr stets ein sicheres Passwort wählen. Vermeidet es, die gleiche Kombination aus E-Mail-Adresse und Kennwort bei verschiedenen Anbietern zu nutzen. Wird eine Datenbank bei einem Dienst gehackt, versuchen Betrüger oft, sich mit gestohlenen Login-Daten bei verschiedenen anderen Anbietern anzumelden. Vermeidet es, eure E-Mail-Adresse bei unseriösen Anbietern wie Gewinnspiel- und Download-Seiten einzutragen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.