GMX auf dem iPhone einrichten: So klappt's mit dem E-Mail-Konto

Ihr wollt GMX auf dem iPhone nutzen? Mit wenigen Schritten ist euer Postfach startklar – wir zeigen euch, wie die Einrichtung funktioniert.

GMX auf dem iPhone – Mails immer und überall im Griff

GMX ist einer der beliebtesten kostenlosen E-Mail-Dienste in Deutschland. Mit viel Speicherplatz und praktischen Funktionen ist der Dienst ein zuverlässiger Begleiter für eure E-Mail-Kommunikation. Darauf müsst ihr auch nicht verzichten, wenn ihr keine zusätzliche App installieren wollt oder alle Postfächer an einem Ort bündeln möchtet – neben der GMX Mail App lässt sich GMX auch problemlos in Apple Mail, Outlook & Co. einrichten.

GMX auf dem iPhone einrichten – Schritt für Schritt

Am einfachsten nutzt ihr GMX auf dem iPhone mit der offiziellen GMX Mail App. Ladet sie aus dem App Store herunter und loggt euch mit euren Kontodaten ein – schon ist alles startklar.

Alternativ könnt ihr GMX auch mit der integrierten Mail-App von Apple verwenden. Aktiviert dafür zunächst in eurem GMX-Konto den Zugriff über IMAP oder POP3. Sobald das erledigt ist, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die Einstellungen auf dem iPhone. Tippt auf „Apps“, „Mail“ und anschließend auf „Mail-Accounts“. Wählt „Account hinzufügen“ und dann „Andere“. Unter „Mail-Account hinzufügen“ gebt ihr Name, GMX-E-Mail-Adresse, Passwort und eine Beschreibung (z. B. „GMX“) ein. Wählt als Kontotyp entweder IMAP (empfohlen) oder POP3 aus. Bestätigt mit „Fertig“. Nach kurzer Überprüfung ist euer GMX-Konto verbunden.

Was tun, wenn GMX nicht auf dem iPhone funktioniert?

Wenn GMX auf dem iPhone nicht funktioniert, liegt das oft an falschen Serverdaten, einem Tippfehler beim Passwort oder einer instabilen Internetverbindung. Auch ein veraltetes iOS kann Probleme bereiten. Achtet darauf, dass IMAP oder POP3 korrekt eingerichtet ist – empfohlen wird IMAP, da es die bessere Synchronisation über mehrere Geräte hinweg bietet.

Solltet ihr bei der automatischen Konfiguration der Server auf Probleme stoßen, könnt ihr folgende Standardwerte für IMAP manuell eingeben:

Eingangsserver (IMAP): imap.gmx.net

Port: 993 (SSL)

Ausgangsserver (SMTP): mail.gmx.net

Port: 465 (SSL) oder 587 (TLS)

Mit GMX habt ihr eure E-Mails auch auf dem iPhone sicher und bequem im Blick – ob über die GMX-App oder Apple Mail. Die Einrichtung ist schnell erledigt, der Zugriff erfolgt verschlüsselt, und ihr bleibt überall erreichbar.

