Mit Tausch-Akkus und 7 Jahren Updates: Samsung setzt neue Standards

Mit dem Handy Galaxy XCover7 Pro und dem Tablet Galaxy Tab Active5 Pro stellt Samsung zwei neue Geräte vor, die speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurden. Beide Modelle sind robust und erhalten sieben Jahre Updates.

Handy und Tablet: Neue Rugged-Geräte von Samsung

Sowohl das neue Rugged-Handy Galaxy XCover7 Pro als auch das robuste Tablet Galaxy Tab Active5 Pro richten sich laut Samsung an Nutzer, die zum Beispiel in der Logistik, der Industrie oder im Außendienst unterwegs sind. Sie sind nach dem Standard MIL-STD-810H zertifiziert und nach IP68 geschützt. Damit sollen sie Stürzen, Feuchtigkeit und Staub standhalten.

Das Galaxy XCover7 Pro verfügt über ein 6,6 Zoll großes LC-Display mit FHD+-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Für die Leistung sorgt der Chip Snapdragon 7s Gen 3, ergänzt durch 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher. Der Akku ist austauschbar und bietet laut Hersteller bis zu 17 Stunden Laufzeit. 5G, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.4 sind mit dabei.

Das Galaxy XCover7 Pro von Samsung. (© Samsung)

Das Taklet Galaxy Tab Active5 Pro nutzt denselben Chip, ebenfalls mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher, ist aber per microSD um bis zu 2 TB erweiterbar. Das LC-Display misst 10,1 Zoll und erreicht ebenfalls 120 Hz.

Der S Pen funktioniert laut Samsung auch im Regen oder mit Handschuhen. Auffällig ist der Hot-Swap-fähige 10.100-mAh-Akku, der im laufenden Betrieb gewechselt werden kann. Handy und Tablet arbeiten mit Android 15 und sind auf bis zu sieben Jahre Software- und Sicherheitsupdates ausgelegt.

Das Galaxy Tab Active5 Pro von Samsung. (© Samsung)

Sowohl Smartphone als auch Tablet unterstützen Samsung DeX. Über den POGO-Anschluss lassen sich beide Geräte in Ladestationen integrieren. Das Tablet verfügt zusätzlich über eine mPOS-Funktion, die kontaktloses Bezahlen direkt am Gerät ermöglicht. In Kombination mit Sasmungs Knox Capture können QR- und Barcodes direkt gescannt und an SAP-Systeme angebunden werden.

Robustes Handy für 609 Euro, Tablet für 809 Euro

Das Galaxy XCover7 Pro ist ab dem 28. April 2025 zum Preis von 609 Euro erhältlich. Für das Galaxy Tab Active5 Pro liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 809 Euro. Andere Speichervarianten oder Farben bietet Samsung nicht an.

Mehr zu Samsung DeX seht ihr im Video:

