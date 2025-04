Open World, aber wofür? GTA 6 muss seine Städte viel besser nutzen

Rockstar Games ist bekannt für seine gewaltigen Open-World-Spiele. Einige Fans merken jetzt allerdings an, dass GTA 5 mit Los Santos nicht komplett abgeliefert hat. Der Nachfolger Grand Theft Auto 6 kann das hoffentlich besser machen und Vice City etwas mehr Leben einhauchen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So kann GTA 6 den Vorgänger ausstechen

Die GTA-Reihe bietet gewaltige Landschaften und Städte. Vollkommen neu sind die aber für gewöhnlich nicht. So teilen Los Santos aus GTA 5 und Los Angeles in den USA einige bekannte Gebäude. Vice City aus GTA 6 orientiert sich an Miami aus Florida.

Laut Reddit-Nutzer AlaaXD nutzt Rockstar diese Wahrzeichen allerdings kaum. Spieler könnten kaum mit ihnen interagieren oder sie betreten. Gleichzeitig hätten sie nur selten eine Funktion und wären auch kaum Teil von Missionen. Er beschreibt sie als „ausgegrenzt und vergessen“. Für GTA 6 wünscht er sich, dass ähnliche Wahrzeichen aus Vice City besser genutzt werden – entweder in Missionen oder indem Spieler sie schlichtweg kaufen können.

GTA 6: Bessere Open-Word durch bessere Technik

In den Kommentaren auf Reddit erhält die Kritik an GTA 5 viel Zustimmung. Nutzer Masenkou1 gefällt nicht, dass soziale Hotspots wie Universitäten oder Einkaufszentren im Spiel „seelenlos und langweilig“ sind. Für GTA 6 wünscht er sich mindestens ein großes Einkaufszentrum mit Rolltreppen, das der Spieler besuchen kann. Nutzer GooseEntire1705 schließt sich diesem Wunsch an und will noch zahlreiche Läden mit Aktivitäten.

Insgesamt wollen die Fans mehr Innenräume in GTA 6. Nutzer eccentric klagt darüber, dass Innenräume im Online-Modus von GTA 5 fast immer ein komplett abgetrennter Bereich sind, aus denen man nicht einmal herausschauen kann. Das 12 Jahre alte Open-Word-Spiel ist damit vermutlich an seine technischen Grenzen gestoßen. GTA 6 sollte hier besser einige Verbesserungen liefern.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass GTA 6 ein richtig schönes und richtig großes Spiel werden wird. Erste Szenen aus dem Trailer lassen außerdem vermuten, dass es in der Welt nur so NPCs wimmeln wird, die für das Gefühl einer belebten Stadt sorgen. Zu der Anzahl der Innenräume hat sich Rockstar bisher allerdings noch nicht geäußert. Ein zweiter Trailer wird bestimmt mehr zeigen – nur dafür müsste Rockstar ihn mal veröffentlichen.

