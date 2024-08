Neue Hoffnung für Fallout-Fans: Community feiert Xbox-Spiel

Mit Atomfall hat Xbox ein kommendes Spiele-Highlight angekündigt, das eine wilde Mischung aus Fallout, Stalker und Sniper Elite verspricht – und macht die Community damit richtig neugierig. Den Trailer zu dem Action-Survival-Game findet ihr oberhalb dieses Artikels.

Atomfall: Neues Xbox-Spiel erinnert an Fallout

Wer Survival-Action in einer eigenwillig-charmanten Welt nach einer nuklearen Katastrophe mag, greift in der Regel bei der Fallout-Reihe zu. 2025 könnten die Kult-RPGs allerdings neue Konkurrenz bekommen, denn mit Atomfall erscheint ein neues Spiel unter zumindest teilweise ähnlichen Vorzeichen.



In Atomfall werdet ihr in den 1960er Jahren in Windscale, Nordengland, abgesetzt. Dort ereignete sich 1957 im echten Leben der Brand eines Nuklearreaktors – im Gegensatz zur Realität hatte das Desaster im Spiel jedoch noch schwerwiegendere Folgen.



Ihr habt die Aufgabe, den ländlichen Norden des Landes zu erkunden und trefft dort auf jede Menge skurriler Charaktere, darunter düstere Kult-Anhänger sowie hochentwickelte Roboter.

In Atomfall müsst ihr einem nuklearen Desaster auf die Spur gehen. (© Rebellion)

Dabei müsst ihr einen Weg finden, um zu überleben, ihr plündert, nutzt verschiedene Waffen und deckt über den Spielverlauf auf, welche Folgen die Nuklearkatastrophe wirklich hatte.



Im Gegensatz zu Fallout wird es sich bei Atomfall allerdings nicht um ein Open-World-Spiel handeln. Stattdessen wird es mehrere große Level wie die Sniper-Elite-Reihe bieten, die ebenfalls von Entwickler Rebellion erdacht wurde.



Atomfall sollt 2025 für den PC und die Xbox-Konsolen erscheinen.

Atomfall Rebellion

Fallout-Fans loben neuen Xbox-Trailer

Auf YouTube kommt der Gamescom-Trailer zu Atomfall in jedem Fall schon ziemlich gut an – Fans freuen sich vor allem über das ungewöhnliche Setting in Nordengland und machen Parallelen zu Größen wie Fallout, Fable, Stalker, Atomic Heart und Metro aus.

Das ist ein britisches Fallout. Ich bin dabei! (YouTube-User linkuriboh471)

Die Fallout-Fable-Fusion, von der ich nie wusste, dass ich sie brauche. (YouTube-User cmdrmarcusshepard)

Sieht absolut wunderschön aus und genau nach meinem Geschmack. (YouTube-User stephenmcpherson2888)

Falls ihr nicht auf Atomfall warten wollt, könnt ihr auch die erst kürzlich erschienene Mod Fallout: London ausprobieren – gratis, wenn ihr bereits Fallout 4 besitzt.

