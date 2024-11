Dragon Age: The Veilguard – Fans haben genug von Lila, so werdet ihr die Farbe los

Dragon Age: The Veilguard ist erst wenige Tage alt, doch fleißige Fans arbeiten bereits an den ersten Mods. Für viele ganz oben auf der Liste der Prioritäten: Das ganze Lila loswerden.

Erfolgreiche Mod macht Dragon Age: The Veilguard weniger lila

Mit Dragon Age: The Veilguard (Test) hat BioWare eine der größten RPG-Reihen zurückgebracht. Schon beim Blick auf das Logo und die Menüs wird klar: Dieses Spiel ist wirklich sehr lila.

Einige Fans denken wohl, dass es EA mit der Farbgebung etwas zu gut gemeint hat. Eine der erfolgreichsten Mods auf der Seite Nexus Mods entfernt die Farbe so gründlich wie möglich und will dem Rollenspiel dadurch einen düstereren Look verleihen.

Die Mod Dark Fantasy LUT steht auf dem zweiten Platz in der Liste der Trending Mods für Dragon Age: The Veilguard. Selbsterklärtes Ziel von Modder vktrfly ist es, „das dumme Lila" loszuwerden“. Beigefügt sind auch einige Bilder, die das Spiel ohne Lila- oder Magenta-Töne zeigt, die an vielen Stellen zu finden sind. Hier eines der extremeren Beispiele:

Dragon Age: The Veilguard ohne Mod (© Nexus Mods/ vktrfly) Dragon Age: The Veilguard mit Mod (© Nexus Mods/ vktrfly)

Dragon Age: The Veilguard – so modden die Fans

Unter den beliebtesten Kreationen bei Nexus Mods finden sich noch andere Mods, die den Look von Dragon Age: The Veilguard verändern wollen. Auch der Bloom-Effekt wird von den Fans angepasst.

Abgesehen vom Kreuzzug gegen die Farbe Lila haben Dragon-Age-Fans noch zwei Wünsche: Sie wollen stabilere Performance und eine coole Heldin oder Helden. Die aktuell beliebteste Mod lässt das Spiel auf PC mit schwächeren CPUs besser laufen (bei Nexus Mods ansehen). Zusätzlich gibt es dann noch jede Menge Speicherstände, mit denen Fans ihre Charaktere vorstellen, nachdem sie sehr viel Zeit im Charakter-Editor verbracht haben.

Schaut euch hier Gameplay zu Dragon Age: The Veilguard an:

Dragon Age: The Veilguard – Gameplay-Reveal (Englisch)

