Dragon Age - The Veilguard: Alle Kerzenhüpfer in Dockstadt finden

In Dockstadt seid ihr vielleicht schon an merkwürdigen Podesten mit Kerzenfiguren vorbeigekommen. Dabei handelt es sich um die Kerzenhüpfer, die einen geheimen Bereich in Dragon Age Veilguard beschützen. Alle Fundorte dieser Sammelgegenstände erfahrt ihr an dieser Stelle.

Wofür sind die Kerzenhüpfer da?

Kerzenhüpfer könnt ihr ausschließlich in Dockstadt finden. Dabei handelt es sich um kleine Figuren auf Podesten mit einem Kerzenkopf (siehe Bild oben). Wenn ihr welche entdeckt, sammelt sie ein, denn sie sind mit einem geheimen Bereich in der Stadt verknüpft.

Insgesamt gibt es sieben Kerzenhüpfer in Dockstadt zu finden. Sie sind mit keiner Quest verbunden und ihr könnt sie jederzeit suchen und einsammeln. Es spielt übrigens auch keine Rolle, ob ihr Minrathous oder Treviso beschützt habt. In beiden Fällen könnt ihr alle Kerzenhüpfer erreichen.

Alle 7 Kerzenhüpfer-Fundorte

Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Kerzenhüpfer ganz genau. Beachtet dabei, dass manche Bereiche in Dockstadt erst später in der Hauptquest oder bei bestimmten Quests von Begleitern zugänglich werden.

Kerzenhüpfer Nr. 1

Den ersten Kerzenhüpfer findet ihr schon kurz nach Start in Dockstadt. Im Hauptquartier der Schattendrachen bei der Wand, die sich verschiebt und euch Zugang gewährt, steht eine Figur direkt daneben.

Fundort vom ersten Kerzenhüpfer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kerzenhüpfer Nr. 2

Im Hof des Andraste-Tempel findet ihr den nächsten Hüpfer. Vom Leuchtfeuer westlich kommt ihr schnell hierher.

Fundort vom zweiten Kerzenhüpfer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kerzenhüpfer Nr. 3

Im nordöstlichsten Bereich der Stadt findet ihr diesen Kerzenhüpfer in einer Sackgasse bei einer Tür. Diesen Ort erreicht ihr nur westlich über die Dächer.

Fundort vom dritten Kerzenhüpfer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kerzenhüpfer Nr. 4

Beim Eingang zu den Katakomben im Süden könnt ihr östlich des Leuchtfeuers einen weiteren Kerzenhüpfer einsammeln.

Fundort vom vierten Kerzenhüpfer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kerzenhüpfer Nr. 5

Im Hafenbereich von Dockstadt könnt ihr diese Figur in einem kleinen versteckten Gebäude finden. Lauft wie auf dem Bild unterhalb zu sehen um das Gebäude herum, um es von der anderen Seite zu öffnen.

Fundort vom fünften Kerzenhüpfer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kerzenhüpfer Nr. 6

Dieser Hüpfer befindet sich im Laden "Schwarzes Emporium". Der Behüter in der Werkstatt des Leuchtturms wird euch im Spielverlauf eine Quest geben, die euch Zugang zum schwarzen Emporium gestattet. Erst dann könnt ihr diese Figur einsammeln.

Fundort vom sechsten Kerzenhüpfer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kerzenhüpfer Nr. 7

Die letzte Figur befindet sich im südwestlichen Bereich der Stadt. Um dieses Gebiet zu erreichen, müsst ihr die Begleiterquests von Neve verfolgen. Nach dem Leuchtfeuer könnt ihr den Kerzenhüpfer in einer Ecke auf der rechten Seite entdecken.

Fundort vom siebten Kerzenhüpfer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Belohnung für die Kerzenhüpfer

Habt ihr alle sieben Kerzenhüpfer eingesammelt, spawnt eine weitere Figur vor dem versperrten blauen Portal im Startbereich von Dockstadt. Sammelt sie ein, damit der Bereich entsperrt wird.

Am Anfang des Gebiets könnt ihr nun einen geheimen Bereich mit Loot betreten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im Bereich findet ihr einen Kodexeintrag, ein Andenken sowie eine Truhe mit einer einzigartigen Waffe. Da wir die Klasse "Krieger" spielen, war es bei uns der Streithammer "Kaiserlicher Knoten".

