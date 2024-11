Dragon Age – The Veilguard: Mementos finden und Ausrüstung verbessern

Die Mementos in Dragon Age: The Veilguard sind nicht nur ein Stückchen Geschichte, sondern auch wichtig für euch und den Behüter des Leuchtturms. Wo ihr diese Stückchen an Geschichte findet und wofür sie genau gut sind, erfahrt ihr hier.

Was sind Mementos?

Ihr lauft durch die engen Gassen von Dockstadt oder durch den Wald von Arlathan und plötzlich leuchtet es in eurem Augenwinkel türkis auf. Das sind die Mementos, die darauf warten, von euch aufgesammelt zu werden. Diese kleinen Objekte kommen in der Form von Masken, Kelchen, Schriftrollen und eigentlich allem, was eine Erinnerung darstellen könnte.



Denn genau das sind Mementos – oder auch Andenken. Habt ihr eines gefunden, könnt ihr sie innerhalb eurer Bibliothek genauer unter die Lupe nehmen. Sie sind natürlich nicht nur für eine Reise in die Vergangenheit gut. Wer aufmerksam auf die untere rechte Bildschirmhälfte blickt, sieht beim Einsammeln eines jeden Mementos eine Nachricht aufkommen, dass der Behüter des Leuchtturms mehr Kraft bekommt. Dieser Kraft-Bonus variiert zwischen +50 bis +300 Punkten.

Mementos in Dragon Age: The Veilguard finden

Insgesamt gibt es 182 Andenken in der Welt von Dragon Age: Veilguard zu finden. Diese können einfach am Wegesrand liegen, zwischen Marktställen, unter Kisten verweilen oder neben einer Schatztruhe auf euch warten. Auf der Karte werden sie euch nicht angezeigt und ihr habt auch keine anderen Indizien dafür, wie viele sich beispielsweise noch in Dockstadt befinden.



Zusätzlich kommen manche der Andenken erst im späteren Verlauf der Geschichte an ihren Platz. Bleibt also immer wachsam. Wer nicht viel suchen möchte, kann sich zu einem der zahlreichen Händler begeben, wie beispielsweise jene der Fraktionen. Diese haben, basierend auf ihrer Händlerstufe, ein paar Mementos für euch im Angebot, die ihr gegen ein paar Goldstücke erwerben könnt. Habt ihr mehr als 80 von ihnen gefunden, erhaltet ihr im Übrigen eine Trophäe für eure Mühen.

Die Werkstatt des Behüters und Ausrüstung verbessern

Die Mementos dienen natürlich nicht nur einem Blick in die Vergangenheit, sondern haben einen richtigen Nutzen. Wie bereits erwähnt, stärkt ihr den Behüter des Leuchtturms mit ihnen. Nachdem ihr ihn getroffen habt, eröffnet dieser seine Werkstatt auf dem Hof des Leuchtturms.

Der Behüter des Leuchtturms bietet euch seine Dienste an. (© Screenshot GIGA)

Basierend auf der Menge an gesammelten Mementos und die daraus resultierende Punktezahl an Kraft, könnt ihr die Werkstatt des Behüters bis Stufe 10 verbessern. Diese ist fundamental für euren Werdegang als Held Thedas', denn hier verbessert ihr eure Waffen, Rüstungen und weitere Ausrüstungsgegenstände. Mit jeder neuen Werkstattstufe erreicht ihr natürlich auch neue Verbesserungsstufen für euer Equipment. Es lohnt sich also, nach den Mementos zu suchen.



Ab einer gewissen Zeit eröffnet der Behüter euch eine weitere neue Funktion seiner Werkstatt: Verzauberungen. Wie der Name schon vermuten lässt, könnt ihr eure Gegenstände hier verzaubern und so reichliche Boni einsacken, die euch im Kampf zugutekommen können. Auch hier zählt weiterhin die Werkstattstufe, denn je höher diese ist, desto mehr Zauber werden freigeschaltet.

Wurden alle verfügbaren Begleiter rekrutiert, erscheint der Behüter nach einer Cutscene und erzählt euch von Reparaturen, die vorgenommen werden können. In unserem Guide zu allen Rätseln im Leuchtturm, erfahrt ihr, wie ihr diese vornehmen könnt. Habt ihr dies getan, reduziert der Behüter alle Verbesserungen in seiner Werkstatt für euch.

