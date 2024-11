Dragon Age - The Veilguard: Geheimnisvolle Kreise finden & "Der Sturm, bezwungen" freischalten

Im Spielverlauf von Dragon Age: The Veilguard könnt ihr drei besondere Kodexeinträge finden, die eine geheime Sequenz am Ende des Spiels sowie das Achievement "Der Sturm, bezwungen" freischalten. An dieser Stelle zeigen wir euch dafür die Fundorte der drei geheimnisvollen Kreise.

Geheime Endsequenz freischalten

Die besonderen Kodexeinträge werden im Bibliothek-Menü im Kodex unter dem Punkt "Verschiedenes" gelistet. Hier könnt ihr sehen, ob ihr sie schon habt. Die Einträge heißen wie folgt:

Ein geheimnisvoller Kreis

Ein zweiter Kreis

Ein letzter geheimnisvoller Kreis

Diese Kodexeinträge sind anders, da sie zu euch sprechen, wenn ihr sie einsammelt. Sie schweben in der Luft und sehen aus wie ein Kreis mit einer Flamme in der Mitte (siehe Artikelbild oben).

Habt ihr diese drei Kodexeinträge eingesammelt und spielt dann das Spiel durch, bekommt ihr am Ende eine geheime Zwischensequenz zu sehen. Zudem schaltet ihr mit "Der Sturm, bezwungen" eine der Trophäen und Erfolge von Dragon Age Veilguard frei.

Solltet ihr die Einträge verpasst haben, könnt ihr nach Ende der Story im Hauptmenü auf "Fortsetzen" drücken. Dadurch werdet ihr wieder vor dem Finale in der Spielwelt abgesetzt. Sammelt dann die drei Kodexeinträge ein und spielt noch einmal das Finale durch, um die Sequenz zu sehen. Im Folgenden beschreiben wir euch die genauen Fundorte.

Ein geheimnisvoller Kreis

Nachdem ihr in den Hallen der Nekropole alle Heimsuchungen-Nebenquests abgeschlossen habt, müsst ihr in der letzten Quest "Der Gipfel seiner Art" einen untoten Drachen besiegen. Im Bossareal könnt ihr dann in einer der Kammern an der Seite diesen Kodexeintrag finden.

Fundort vom ersten Kodexeintrag in den Hallen der Nekropole. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ein zweiter Kreis

Den zweiten Eintrag erhaltet ihr ebenfalls nach einem Drachenkampf. Dafür müsst ihr das Wurzeltor bei der Kreuzung mit den drei Essenzen der Champions öffnen und dann in der Quest "Das Herz der Verderbtheit" den Drachen dahinter besiegen. Bevor ihr danach wieder mit dem Fährmann zurückfahrt, sammelt im versteckten Bereich links den Kodexeintrag "Ein zweiter Kreis" ein.

Fundort vom zweiten Kodexeintrag bei der Kreuzung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ein letzter geheimnisvoller Kreis

Den letzten Eintrag erhaltet ihr im Arlathan-Wald. Hier gibt es im Osten eine kleine Insel in einem See. Ringsherum könnt ihr drei Lichtstrahlen auf die Kristalle der Insel richten und so eine Brücke zur Insel schaffen. Hier steht eine Schatztruhe, die von einem Miniboss bewacht wird. Hinter der Truhe findet ihr schließlich den Kodexeintrag.

Fundort vom dritten Kodexeintrag im Arlathan-Wald. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

