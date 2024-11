Dragon Age – The Veilguard: Champion Essenzen finden

Verwurzelte Durchgänge hindern euch daran, die Kreuzung in voller Gänze zu erkunden. Um diese zu öffnen, braucht ihr die Champion-Essenzen in Dragon Age: The Veilguard. Wie ihr diese bekommt und die Kreuzung in „Das Herz der Verderbtheit“ von den Wurzeln befreit, erfahrt ihr hier.

Champions finden und Wurzeln entfernen

Auf eurer Reise durch die Kreuzung werdet ihr über Durchgänge stolpern, die mit Wurzeln gefüllt sind. Der Behüter erscheint und erzählt euch von den Champion-Essenzen, die ihr finden müsst, um die Wurzeln zu entfernen.



Während ihr einen der Champions in der Kreuzung findet, sind andere überall auf der Welt von Thedas verteilt. Allerdings werdet ihr nicht alle Champion-Essenzen direkt einsammeln können, denn sie sind unter anderem in Gebieten wie Hossberg und Rivain – Gegenden, die ihr erst nach der Entscheidung zwischen Treviso und Minrathous erreicht.

Für jeden gesuchten Champion – der in der Form eines Ogers kommt – gibt es eine Quest, die euch zu ihm geleitet. Angekommen bei der Markierung, findet ihr eine Verderbnis-Zyste, die ihr zerstören müsst. Ist dies getan, springt der Champion hinaus und will euch gleich ans Leder.

Besiegt die Champions, um ihre Essenzen zu bekommen. (© Screenshot GIGA)

„Das Herz der Verderbtheit“ lösen

Um die gesamte Quest-Reihe „Das Herz der Verderbtheit“ in Dragon Age: The Veilguard zu lösen, werdet ihr euch nicht nur Champions stellen. Habt ihr alle Essenzen eingesammelt, könnt ihr auf den Inseln der Kreuzung die Quellen der Verderbtheit aufsuchen. Fügt die jeweilige Champion-Essenz in den Sockel ein, um in das Gebiet zu treten.

Aus diesen Rissen gelangt die Verderbtheit in die Kreuzung. (© Screenshot GIGA)

Hier werdet ihr von einem Riss begrüßt, aus dem die Verderbtheit in die Kreuzung gelangen kann. Zusätzlich gibt es einen „Revenant“, den ihr besiegen müsst. Insgesamt werdet ihr drei von ihnen den Garaus machen müssen, um den letzten verwurzelten Durchgang zu öffnen. Dieser befindet sich rechts neben dem Schnellreisepunkt der Kreuzung beim Eluvian der zum Leuchtturm führt.

Drei Schurken hüten die Risse in der Kreuzung. (© Screenshot GIGA)

Hinweis: Wir empfehlen euch, die Quest „Reue des Schreckenswolfs“ zu beenden, bevor ihr die letzten drei Essenzen einsetzt. Dadurch erhaltet ihr Hilfe im Kampf gegen den Boss.

Mit allen drei Essenzen im Gepäck werdet ihr nun den Ursprung der Verderbtheit in der Kreuzung enthüllen – euch steht ein Drache bevor. Erledigt ihn im Kampf und ihr habt die Quelle der Verderbnis vernichtet und somit die Quest „Das Herz der Verderbtheit“ erfolgreich beendet.

