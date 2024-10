Dragon Age – The Veilguard: Minrathous oder Treviso retten? Alle Folgen und Konsequenzen

Die Götter haben es auf zwei Städte abgesehen und ihr müsst euch entscheiden, welche ihr rettet. Welche Vor- und Nachteile eure Wahl zwischen Minrathous und Treviso in Dragon Age – The Veilguard hat und wie sich diese auf eure Beziehung zu Neve und Lucanis auswirkt, erfahrt ihr hier.

Ein neues Mitglied hat sich in der Form von Davrin eurer Schleierwacht angeschlossen. Doch bevor Rook und der Graue Wächter im Leuchtturm ankommen können, werden die beiden von den anderen, aufgewühlten Gefährten überrannt. Treviso und Minrathous drohen Drachenangriffe.



Lucanis und Neve sind besonders involviert – denn beide kommen aus der jeweiligen Stadt. Wen solltet ihr also retten? Im Folgenden findet ihr beide Wege und die daraus resultierenden Folgen.

Alle Antworten kurz zusammengefasst Minrathous mit Neve retten Rettet ihr Minrathous, wird euch Neve dankbar sein und die Schattendrachen bleiben euch in voller Gänze erhalten. Ihr könnt weiterhin eine Beziehung zu Neve eingehen. Lucanis wird für eine Weile nicht verfügbar sein und den Status „Gehärtet“ erhalten, wodurch er keine Support-Fähigkeiten ausbauen kann. Zusätzlich ist eine Romanze mit Lucanis nicht mehr möglich. Treviso mit Lucanis retten Entscheidet ihr euch, Treviso zu retten, wird die Beziehung zu Lucanis gestärkt. Die Krähen von Antiva bleiben erhalten und ihr könnt eine Romanze mit Lucanis eingehen. Neve bleibt eine Weile in Minrathous und erhält den Status „Gehärtet“. Sie kann daraufhin keine Support-Fähigkeiten ausbauen.

Minrathous retten und Neve helfen

Geht mit Neve, um Minrathous zu retten. (© Screenshot GIGA)

Ihr habt euch dafür entschieden Neve dabei zu helfen, Minrathous zu retten und die Venatori im Chaos in Schach zu halten. Während ihr mit Neve an der Seite in den Kampf zieht, reist Lucanis nach Treviso, um dort den Krähen zu helfen und das Schlimmste zu vereiteln.



Allerdings hat eure Entscheidung, Minrathous zu retten, schwere Folgen für Treviso. Die Handelsstadt ist verseucht von der Verderbnis und Lucanis ist über das Schicksal seiner Heimat tief bestürzt. Eine Romanze mit dem Assassinen ist nach dieser Wahl nicht mehr möglich.

Lucanis will nach der Katastrophe nicht mehr an die Liebe denken. (© Screenshot GIGA)

Lucanis wird für einige Zeit in Treviso bleiben, um den Krähen von Antiva unter die Arme zu greifen. Er bleibt euch also für die kommenden Quests verwehrt. Zu seiner Rückkehr, wird es euch schwerer fallen, mit dem Assassinen eine Beziehung aufzubauen, da die Stufen hierfür bei ihm fortan deutlich langsamer aufsteigen. Lucanis erhält nach seiner Rückkehr einen neuen Status, durch welchen ihr seine Support-Fähigkeiten nicht weiter ausbauen könnt.

Lucanis ist nach seiner Rückkehr nicht mehr der Gleiche. (© Screenshot GIGA)

Der Shop der Krähen von Antiva ist nach der Entscheidung für euch gesperrt und kann nicht mehr genutzt werden – ihr könnt die Händlerstufe also nicht weiter erhöhen und verpasst dadurch mehrere Gegenstände wie Ausrüstungen, Mementos und Dekorationen.



Zusätzlich werden einige Quests innerhalb von Treviso nicht für euch verfügbar sein – dafür gibt es einige wenige neue, die ihr nur durch eure Entscheidung Minrathous zu retten erhaltet. Auch werden euch die Krähen von Antiva im Finale nicht unterstützen können.

Treviso retten und Lucanis helfen

Rettet Treviso vor der Verderbnis an der Seite von Lucanis. (© Screenshot GIGA)

An der Seite von Lucanis und den Krähen von Antiva könnt ihr Treviso retten – überlasst Minrathous dabei aber den Venatori. Solltet ihr euch für diesen Weg entscheiden, wird Neve die Schleierwacht für einige Zeit verlassen, um den Schattendrachen in dem ganzen Chaos zur Seite zu stehen.



Im Kampf wird der Anführer der Schattendrachen von der Verderbnis infiziert und ein Großteil der Fraktion von den Venatori öffentlich hingerichtet. Dementsprechend habt ihr keinen Zugriff auf den Fraktions-Shop der Schattendrachen und verpasst so gegebenenfalls einige Ausrüstungsgegenstände, Mementos sowie Dekoartikel.

Die Schattendrachen wurden schwer getroffen. (© Screenshot GIGA)

Bestimmte Quests der Schattendrachen werden nicht mehr verfügbar sein – dafür werden neue Aufgaben für euch eröffnet, in der ihr den Schattendrachen und Neve in der Zeit nach dem Drachenangriff helfen könnt.



Nach Neves Rückkehr, erhält die Detektivin den Status „Gehärtet“. Es wird deutlich schwieriger, eine Beziehung zu ihr aufzubauen. Alle Support-Fähigkeiten von Neve sind zudem gesperrt und können nicht mehr freigeschaltet werden. Habt ihr das Finale erreicht, werden die Schattendrachen euch nicht zur Seite stehen können.

Neve kommt als eine abgehärtete Frau zurück. (© Screenshot GIGA)

