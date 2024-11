Dragon Age - The Veilguard: Archon wählen (Dorian oder Maevaris?)

Am Ende der Nebenquest "Die Seele einer Stadt" in Dragon Age: The Veilguard sollt ihr einen neuen Archon wählen und habt dabei die Wahl zwischen Dorian Pavus oder Maevaris Tilani. Wie sehen die Konsequenzen dieser Entscheidung aus? An dieser Stelle verraten wir es euch.

Archon in "Die Seele einer Stadt" wählen

In der Nebenquest "Die Seele einer Stadt" in Dockstadt durchkreuzt ihr zusammen mit den Schattendrachen einen Plan der Venatori, Minrathous zu vernichten. Am Ende der Quest sollt ihr dann einen neuen Archon wählen.

Zur Wahl stehen Maevaris Tilani und Dorian Pavus. Bevor ihr euch nun den Kopf zerbrecht, wen ihr hier wählen sollt: Diese Entscheidung hat keinen wirklichen Einfluss auf den weiteren Verlauf des Spiels. Ihr habt hier keine positiven oder negativen Konsequenzen zu befürchten, egal wen ihr wählt.

Am Ende von Dragon Age Veilguard bekommt ihr je nach Entscheidung einen anderen Slide zu sehen, der knapp berichtet, wie sich Maevaris beziehungsweise Dorian in der Rolle als neuer Archon macht. Dabei spielt es übrigens auch eine Rolle, ob ihr Minrathous oder Treviso geholfen habt. Habt ihr Minrathous geholfen ist der Ausgang eher positiver, egal welchen Archon ihr gewählt habt.

Maevaris wählen

Solltet ihr euch für Maevaris Tilani entscheiden, wird sie als Inspiration für ihr Volk dienen und Veränderung nach Tevinter bringen. Bei diesem Ende hatten wir zuvor Minrathous geholfen.

Bei Maevaris scheint die Zukunft von Minrathous eher rosig auszusehen. (© Screenshot GIGA)

Dorian wählen

Wählt ihr hingegen Dorian Pavus, wird er mit der Befreiung von Minrathous alle Hände voll zu tun haben, um die Herrschaft der Venatori abzuwenden. Bei diesem Ende hatten wir zuvor Treviso geholfen.

Dorian versucht die Venatori aus Minrathous zu vertreiben. (© Screenshot GIGA)

Außer dieser Slides und einem etwas anderen Questausgang spielt diese Entscheidung also nicht wirklich eine Rolle und ihr könnt euch einfach für den Archon entscheiden, der euch eher zusagt.

