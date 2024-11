Dragon Age - The Veilguard: Alle Enden (Können alle überleben?)

In Dragon Age Veilguard könnt ihr viele verschiedene Enden und zudem eine geheime Post-Credit-Szene freischalten. Ob im Rollenspiel alle überleben können und wie ihr jedes Ende zu sehen bekommt, zeigen wir an dieser Stelle.

Spoiler-Warnung! In diesem Guide gehen wir detailliert auf Story-Entwicklungen ein und beschreiben jedes Ende.

Die wichtigsten Fragen zu den Enden in Dragon Age Veilguard Können alle Partymitglieder überleben? Nein, es können maximal 6 von 7 Partymitgliedern überleben. Wen kann man nicht retten? Davrin oder Harding sterben immer. Diese Entscheidung trefft ihr selbst im Finale nach Ankunft auf der Tränenstein-Insel. Wie viele Enden gibt es? Es gibt insgesamt 4 Enden sowie ein "geheimes" Ende (zusätzliche Sequenz nach dem Abspann).

Können alle überleben?

Rooks Party besteht aus sieben Mitgliedern. Es ist nicht möglich, dass alle Mitglieder am Ende des Spiels überleben. Das beste Ergebnis sind sechs von sieben Begleitern, die ihr retten könnt.

Wen könnt ihr nicht retten? Entweder Davrin oder Harding sterben immer, egal wie gut ihr euch anstellt. Wer von beiden stirbt, entscheidet ihr selbst in einer der letzten Hauptquests des Spiels ("Die überschattete Sonne"). Nach Ankunft auf der Tränenstein-Insel müsst ihr entscheiden, ob ihr Davrin oder Harding vorausschickt. Die Person, die ihr auswählt, wird am Ende der Mission von Elfengottheit Ghilan’nain getötet. Dies ist natürlich besonders ärgerlich, wenn ihr mit Davrin oder Harding eine Romanze gestartet habt.

An dieser Stelle müsst ihr Davrin oder Harding in den Tod schicken. (© Screenshot GIGA)

Bestes Ende freischalten

Wollt ihr das beste Ende in Dragon Age Veilguard freischalten, solltet ihr folgende Dinge erledigt haben, bevor ihr die Hauptquest "Wenn Pläne sich ergänzen" beginnt:

Schließt die Nebenquest "Reue des Schicksalswolf" ab. Diese erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptgeschichte. Am Ende müsst ihr dann Mythal überzeugen, euch ihre Essenz zu überlassen. Wenn ihr dies ohne Kampf schafft, erscheint sie am Ende des Spiels noch einmal und hilft euch dabei, Solas zu einer friedlichen Lösung zu überzeugen. Aber auch wenn ihr Mythal in ihrer Drachenform besiegt und so die Essenz erhaltet, könnt ihr das beste Ende sehen, allerdings erscheint dann eben nicht Mythal am Ende. Zudem verpasst ihr dann eine der Trophäen und Erfolge.

ab. Diese erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptgeschichte. Am Ende müsst ihr dann Mythal überzeugen, euch ihre Essenz zu überlassen. Wenn ihr dies ohne Kampf schafft, erscheint sie am Ende des Spiels noch einmal und hilft euch dabei, Solas zu einer friedlichen Lösung zu überzeugen. Aber auch wenn ihr Mythal in ihrer Drachenform besiegt und so die Essenz erhaltet, könnt ihr das beste Ende sehen, allerdings erscheint dann eben nicht Mythal am Ende. Zudem verpasst ihr dann eine der Trophäen und Erfolge. Schließt die persönliche Questreihe aller sieben Begleiter ab. Auf diese Weise erreichen sie den Status "Held/in der Schleierwacht", erkennbar am Veilguard-Symbol beim Charakterporträt. In den letzten Quests des Finales sind sie so besser geschützt und überleben die Schlacht um Minrathous.

ab. Auf diese Weise erreichen sie den Status "Held/in der Schleierwacht", erkennbar am Veilguard-Symbol beim Charakterporträt. In den letzten Quests des Finales sind sie so besser geschützt und überleben die Schlacht um Minrathous. Schließt alle Quests von Gruppierungen und in den einzelnen Regionen der Spielwelt ab. Auf diese Weise erhöht ihr den Ruf bei den sechs verschiedenen Fraktionen auf bis zu drei Sterne. Auf der Weltkarte könnt ihr links sehen, wie viele Sterne ihr schon habt. Bevor ihr das Finale spielt, solltet ihr überall mindestens zwei Sterne haben, damit euch die Fraktionen bei der letzten Schlacht optimal unterstützen können.

der Spielwelt ab. Auf diese Weise erhöht ihr den Ruf bei den sechs verschiedenen Fraktionen auf bis zu drei Sterne. Auf der Weltkarte könnt ihr links sehen, wie viele Sterne ihr schon habt. Bevor ihr das Finale spielt, solltet ihr überall mindestens zwei Sterne haben, damit euch die Fraktionen bei der letzten Schlacht optimal unterstützen können. Bei der Entscheidung zwischen Minrathous und Treviso während der Hauptquest, solltet ihr Minrathous wählen.

Vor der Entscheidungsschlacht müsst ihr mit Rook euren Gefährten bestimmten Positionen zuordnen. Macht ihr hier Fehler, kann es passieren, dass der jeweilige Begleiter in der Schlacht stirbt. Eine optimale Zuweisung sieht beispielsweise wie folgt aus:

Taash zu den Schleierspringern. Lucanis zu den Krähen von Antiva. Harding zu den grauen Wächtern/Trauerwache. Bei der zweiten Zuweisung kurz vor dem Endboss schickt Taash an die Front.

Neve beziehungsweise Bellara (je nachdem, für wen ihr euch vor dem Kampf gegen Ghilan’nain entschieden habt) können am Ende vom Spiel nur überleben, wenn sie den Status "Heldin der Schleierwacht" erreicht haben.

Neve oder Bellara überleben nur, wenn ihr zuvor ihre persönlichen Questreihen komplett abgeschlossen habt. (© Screenshot GIGA)

Beachtet ihr alle diese Voraussetzungen, solltet ihr mit sechs von sieben Gefährten beim Endboss ankommen. Anschließend müsst ihr bei Solas die Entscheidung für das Ende treffen. Da ihr Mythals Essenz besitzt, könnt ihr nach unten klicken und die Option "Ihr müsst das nicht tun" auswählen. Nur so kann Solas friedlich überzeugt werden, den Schleier wieder zu schließen.

Solas den falschen Dolch geben

Wählt ihr die Option "Versuchen wir's auf eure Art." könnt ihr den falschen Dolch benutzen, um Solas zu überlisten. Wenn er den Dolch auf den Schleier richtet, wird er für kurze Zeit betäubt und Rook kann Solas einfach und ohne Gegenwehr an den Schleier binden. Solas wird sich beeindruckt von eurer List zeigen, bevor er im Nichts verschwindet.

Solas bekämpfen

Für das kämpferische Ende wählt ihr die Option "Aber ich gegen euch." Rook und die Party werden dann in einer Zwischensequenz gegen Solas kämpfen. Es kommt zu keinem aktiven Kampf, alles läuft automatisch ab. Am Ende schlägt Rook Solas mit einer ordentlichen Rechten zu Boden. Daraufhin wird Solas wutentbrannt an den Schleier gebunden und das Spiel endet auf diese Art.

Beim kämpferischen Ende könnt ihr Solas ordentlich eure Faust schmecken lassen. (© Screenshot GIGA)

Schlechtes Ende freischalten (alle sterben)

Für das schlechte Ende müsst ihr im Grunde einfach nur der Hauptquest folgen und alle Gefährten- und Nebenquests links liegen lassen, sodass die Fraktionen so schwach wie möglich in die Schlacht gehen und eure Gefährten keinen Heldenstatus besitzen. Bei den finalen Zuweisungen trefft ihr dann folgende Auswahl:

Lucanis zu den Schleierspringern.

Bellara oder Neve zu den Krähen von Antiva.

Taash zu den grauen Wächtern/Trauerwache.

Bei der zweiten Zuweisung kurz vor dem Endboss schickt Emmrich an die Front.

Auf diese Weise kommt ihr bei Solas nur noch mit zwei Überlebenden an. Das Ende läuft dann ganz automatisch ab. Eure Partymitglieder werden von Solas versteinert und Rook wird von Solas erstochen. Er kann ihn allerdings noch festhalten und verschwindet zusammen mit ihm im Nichts. Der Schleier wird erfolgreich geschlossen, aber niemand überlebt das Ende.

Geheimes Ende freischalten

Das geheime Ende ist eine versteckte Post-Credit-Szene, die automatisch nach dem Abspann eines der anderen Enden folgt, sofern ihr zuvor im Spielverlauf die drei geheimnisvollen Kreise gefunden habt. Im verlinkten Guide zeigen wir euch alle Fundorte der drei besonderen Kodexeinträge.

Die versteckte Sequenz teast die Ankunft der Vergessenen an. (© Screenshot GIGA)

Die Post-Credit-Szene zeigt eine Sequenz, bei der scheinbar die Vergessenen eine Rolle spielen. Dabei handelt es sich um den bösartigen Aspekt der elfischen Gottheiten. Eventuell also eine Anspielung auf die Antagonisten in einer möglichen Fortsetzung der Rollenspiel-Reihe.

