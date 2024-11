Dragon Age – The Veilguard: Mythals Essenz ohne Kampf bekommen

Versteckt im Nichts ist Mythals Essenz, die euch im Kampf gegen die Götter zur Seite stehen kann. Doch ihr müsst wissen, wie ihr mit ihr redet. Wir verraten euch, wie ihr in Dragon Age: The Veilguard Mythals Essenz bekommt und was passiert, wenn ihr ihrer nicht würdig seid.

Inhaltsverzeichnis 1. Mythals Essenz im Gespräch gewinnen

Anzeige

In der Quest „Reue des Schreckenwolfs” erhaltet ihr Einblick in Schlüsselelemente von Solas' Vergangenheit. Kurz darauf überrascht Morrigan euch im Nichts und bringt wie so üblich wichtige Informationen mit sich. Obwohl Mythal ihr finales Ende durch die Hand von Solas gefunden hat, existiert ein Fragment von ihr in der Kreuzung. Diese kann euch im Kampf gegen die Verderbnis der Götter innerhalb der Kreuzung zur Hilfe stehen.



Allerdings ist das Fragment von Mythal etwas eigen und gibt sich nicht einfach jedem dahergelaufenen Helden hin. Morrigan erklärt euch, dass ihr bestimmt aber respektvoll mit Mythal sprechen müsst. Allerdings solltet ihr nicht versuchen sie zu umschmeicheln und die richtige Dosis an Wut wird von ihr gerne gesehen. Alles leichter gesagt als getan, denn solltet ihr einen Fehler während der Konversation begehen, lässt Mythal euch das bitter spüren.

Mythals Essenz im Gespräch gewinnen

Damit ihr die geballte Kraft der Göttin nicht am eigenen Leibe erfahren müsst, raten wir euch dazu, das Gespräch mit ihr zu suchen. Damit ihr hier erfolgreich seid, haben wir euch den Konversationsweg aufgeschrieben, der in unserem Durchlauf an das Ziel geführt hat:

„Ich will Eure Hilfe.“ „Wir müssen die Verderbtheit aufhalten.“ „Ihr habt gegen sie gekämpft.“ „Wir müssen die Götter aufhalten.“ „Euch wurde Unrecht getan.“ „Wir sind würdig.“ „Es bedeutet, einen sicheren Ort zu schaffen.“

Anzeige

Alternativ findet ihr den Lösungsweg in unserem Video:

Dragon Age: The Veilguard – Mythals Essenz kampflos erhalten Abonniere uns

auf YouTube

Seid ihr diesen Schritten gefolgt, wird euch Mythal ihre Essenz in der Form einer Statue überreichen. Zusätzlich erhaltet ihr einen Ausrüstungsgegenstand in der Form eines Langschwerts namens „Mythals Licht“ und Mythals Hilfe in der Form eines Drachens während der Quest „Das Herz der Verderbtheit“. Auch wird sie euch auf ihre eigene Weise während des Finales zur Hilfe kommen – und eine Trophäe verleihen.

Anzeige

Eine der Belohnungen ist das Schwert „Mythals Licht” (© Screenshot GIGA)

Passt euer Sternzeichen zu euren Lieblingsspielen?

Quiz – Wir erraten euer Sternzeichen anhand eurer Lieblingsspiele

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.