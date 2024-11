Update für das schlechteste GTA: Open-World-Trilogie macht wichtigen Schritt

Während alle Augen auf Grand Theft Auto 6 gerechnet sind, verbessert Rockstar still und heimlich die Definitive Edition der GTA-Trilogie. Ein überraschendes Update bringt viele Verbesserungen.

GTA: The Trilogie – Verbesserungen der Mobile-Version jetzt auch auf PC und Konsole

Rockstar hat die Remaster für GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas ordentlich in den Sand gesetzt. Ein Überraschungs-Update für die Definitive Editions auf PlayStation, Xbox und PC bringt jetzt allerdings wichtige Verbesserungen.

So können Spieler mit Konsole und PC jetzt die klassische Beleuchtung der Originale zurückhaben. In den Grafikeinstellungen könnt ihr den Modus an- oder ausschalten. Standardmäßig ist er aktiviert. Völlig neu ist das Feature allerdings nicht. Bei der Mobile-Version ist die Option bereits seit fast einem Jahr verfügbar.

Damit aber noch nicht genug. Spieler auf X (früher Twitter) testen das Update aktuell und haben bereits einige zusätzliche Verbesserungen festgestellt. Diese betreffen die Wolken, Licht von Straßenlaternen, allgemeine Animationen und die Geschwindigkeit beim Schwimmen. Zusätzlich hat Rockstar auch Hinweise auf den Grove Street Games, den ursprünglichen Entwickler der Remaster, entfernt.

GTA-Trilogie wurde von Fans und Kritikern zerrissen

Das Update für GTA: The Trilogie – Definitive Edition ist ein wichtiger Schritt, um Spielern doch noch die Remaster zu geben, die sie verdient haben und für die sie gezahlt haben.

Der Review-Aggregator Metacritic zeigt bisher absolut katastrophale Bewertungen für die Trilogie. Kein Spiel der gesamten Reihe wird von Kritikern und Gamern so abgestraft. Es bleibt abzuwarten, ob Rockstar hier doch noch etwas drehen kann (Quelle: Metacritic).

Hauptaugenmerk für Rockstar dürfte allerdings der Release GTA 6 sein. Irgendwann im Herbst 2025 soll es endlich soweit sein – das hat Publisher Take-Two erst kürzlich noch einmal bestätigt.

