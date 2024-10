Eine einzelne Magic-Karte kann euch reich machen – ganz so einfach ist es aber nicht

Dass Sammelkarten von Pokémon, Magic: The Gathering oder auch Baseball-Spielern viel wert sind, ist kein Geheimnis. Wie eine kürzlich verkaufte Black Lotus zeigt, geht es dabei aber nicht nur um die Seltenheit.

Habt ihr schon mal von einer Karte namens Alpha Black Lotus gehört? Sie gehört zu Magic: The Gathering und ist die sehr wahrscheinlich wertvollste Karte des Spiels – und damit auch eine der teuersten Sammelkarten überhaupt. Das genau zu bestimmen ist schwer, da es neben öffentlichen Auktionen häufig auch private Geschäfte unter Sammlern gibt, die nie publik gemacht werden.

Einer der bisher höchsten offiziellen Verkäufe fand im Jahr 2021 statt. Dort wurde eine Alpha Black Lotus für über eine halbe Million US-Dollar verkauft.

Neuer Rekord von 3 Millionen US-Dollar

Wie die Certified Guaranty Company (CGC), ein Unternehmen spezialisiert auf die Authentifizierung und Bewertung von Sammelobjekten, in einer Pressemitteilung berichtet, wurde eine Alpha Black Lotus für 3 Millionen US-Dollar gehandelt. Verkäufer war das Unternehmen Pristine Collectibles, die für ihre Kunden besondere Sammelobjekte aufstöbert. Ihr Kunde will anonym bleiben, zeigt seine Errungenschaften aber auf einem Instagram-Account. Die Black-Lotus-Karte ist in der Mitte auf diesem Bild:

Was ist anders an dieser Karte?

Falls ihr auch eine Black Lotus der Limited Alpha Edition (1993) euer Eigen nennen solltet – wie gesagt, sie sind sehr selten – muss diese auch in einem guten Zustand sein. Die Qualität der Karte wird von CGC mit der höchsten Gütestufe „Pristine 10“ angegeben. Zum Vergleich: Die Karte aus dem Jahr 2021 wurde mit „Gem Mint 10“ bewertet, was nur eine Stufe unter „Pristine 10“ ist, aber einen Preisunterschied vom Faktor 6 bedeutet.

Gegenüber PC Gamer erklärte der Käufer, der auf Instagram Benjamin heißt, dass er die 3 Millionen Dollar in Bitcoin bezahlt hat. Er verrät außerdem, dass dies nicht sein erster Kauf eines Black Lotus ist. Bereits vor drei Jahren kaufte er eine der Karten für 880.000 US-Dollar, die private Transaktion wurde jedoch nie öffentlich gemacht. Laut ihm gibt es nur eine andere Karte mit demselben Gütesiegel, weswegen der Sammler den Preis gerne bezahlt hat.

