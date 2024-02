Die seltensten & teuersten Yu-Gi-Oh!-Karten der Welt

8 / 11

Wer A sagt, muss auch B sagen. Nur eine Karte ist populärer als der „ultimative Hexer im Hinblick auf Angriff und Verteidigung“ und das ist der Blauäugige W(eiße) Drache – das Hauptmonster des Rivalen Seto Kaiba und der Namensgeber des ersten Sets. Eine perfekte Version ist für viele Sammler der Heilige Gral.

Die allerersten Kopien erschienen 1999 in Japan und bald darauf auch in den USA. Sammler können nicht genug von dieser Karte bekommen, sofern die Kondition stimmt. Eine von der PSA mit 10 bewertete Karte kann in der ersten Edition über 85.100 US-Dollar wert sein (Quelle: Dicebreaker). Glaubt ihr das nicht, könnt ihr das auf der PSA-Website einsehen (zur Auktionsinformation).

Zuletzt ging ein Vater mit einem Post viral, nachdem er mit dem Verkauf von ein paar Blauäugiger W. Drache die akademische Zukunft seiner Tochter sicherte (Quelle: nextshark.com).