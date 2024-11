Stellar Blade: Alle Katzen für die Katzenfotoausstellung finden

Durch das neue Update in Stellar Blade gibt es weitere Nebenmissionen, die ihr abschließen könnt. Hier findet ihr alle Fundorte der Katzen für die Quest "Katzenfotoausstellung".

"Katzenfotoausstellung" starten

Um die Katzenfotoausstellung starten zu können, benötigt ihr die Selfie-Kamera. Die Selfie-Kamera erhaltet ihr, indem ihr die Nebenmission "Fotografieclub" abschließt. Diese könnt ihr am Schwarzen Brett annehmen.



Nachdem ihr "Fotografieclub" angenommen habt, wird euch in eurer Datenbank der Fundort für das benötigte Foto angezeigt. Geht zum Marktplatz von Xion und schießt dort das verlangte Selfie. Danach müsst ihr die Nebenquest am Schwarzen Brett abschließen. Daraufhin könnt ihr die Nebenmissionen "Katzenfotoausstellung" und "Wie Schmetterlinge" starten.

Fundorte aller Katzen im Überblick

Insgesamt müsst ihr in Xion 10 Katzen finden und mit ihnen ein Selfie machen. Ihr müsst das Gebiet nicht verlassen, denn alle befinden sich in Xion. In der Datenbank könnt ihr euch bereits eine Vorschau vom Fundort anzeigen lassen, allerdings fehlt dort der exakte Ort, an dem ihr die Katze findet.



Ihr müsst übrigens kein Foto schießen, um einen Fundort erfolgreich ins Heft einzutragen. Holt die Selfie-Kamera raus und positioniert die Katze sichtbar im Bild. Daraufhin wird die Katze gescannt und in eure Datenbank eingetragen. Die Reihenfolge der Fotos ist übrigens egal. Das folgende Bild zeigt euch alle Fundorte im Überblick.

Hier seht ihr alle Fundorte der Katzenbilder im Überblick. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Falls ihr keine Lust auf Lesen habt, zeigt euch das folgende Video alle Fundorte der Katzenfotos. Weiter unten gehen wir nochmal detaillierter auf die einzelnen Fundorte ein.

Makellose Katze - Fundort

Die makellose Katze befindet sich in der Nähe vom Stadteingang:

Makellose Katze - Fundort (© Screenshots GIGA) Makellose Katze - Fundort (© Screenshots GIGA)

Edle Katze - Fundort

Die edle Katze findet ihr in der Nähe vom Schwarzen Brett:

Edle Katze - Fundort (© Screenshots GIGA) Edle Katze - Fundort (© Screenshots GIGA)

Süße Katze - Fundort

Die süße Katze befindet sich im Tunnel, der nordöstlich in Xion liegt:

Süße Katze - Fundort (© Screenshots GIGA) Süße Katze - Fundort (© Screenshots GIGA)

Farbenfrohe Katze - Fundort

Die farbenfrohe Katze ist sicherlich am schwersten zu finden. Ihr findet sie in der Nähe des Aufzugs, der im Nordosten von Xion ist:

Farbenfrohe Katze - Fundort (© Screenshots GIGA) Farbenfrohe Katze - Fundort (© Screenshots GIGA)

Extravagante Katze - Fundort

Die extravagante Katze befindet sich auf dem Marktplatz von Xion:

Extravagante Katze - Fundort (© Screenshots GIGA) Extravagante Katze - Fundort (© Screenshots GIGA)

Seltene Katze - Fundort

Die seltene Katze befindet sich im Café:

Seltene Katze - Fundort (© Screenshots GIGA) Seltene Katze - Fundort (© Screenshots GIGA)

Glückliche Katze - Fundort

Die glückliche Katze findet ihr in der Nähe von Sisters' Junk:

Glückliche Katze - Fundort (© Screenshots GIGA) Glückliche Katze - Fundort (© Screenshots GIGA)

Anmutige Katze - Fundort

Die anmutige Katze findet ihr auf dem Steinplateau, das sich auf dem Weg nach Xion befindet. Kletter herunter, um die Katze zu sehen. In der Nähe findet ihr auch eine der 49 Dosen:

Anmutige Katze - Fundort (© Screenshots GIGA) Anmutige Katze - Fundort (© Screenshots GIGA)

Träumende Katze - Fundort

Die träumende Katze findet ihr hinter Lilys Shop, der sich auf dem Landeplatz befindet:

Träumende Katze - Fundort (© Screenshot GIGA) Träumende Katze - Fundort (© Screenshot GIGA)

Geheimnisvolle Katze - Fundort

Die geheimnisvolle Katze befindet sich auf dem Weg ins Ödland. In der Nähe befindet sich auch eine Angelstelle, wo ihr alle Fische fangen könnt:

Geheimnisvolle Katze - Fundort (© Screenshots GIGA) Geheimnisvolle Katze - Fundort (© Screenshots GIGA)

Belohnung für die Katzenfotoausstellung

Nachdem ihr alle 10 Katzen mit eurer Selfie-Kamera fotografiert habt, müsst ihr zurück zum Schwarzen Brett, um dort die Nebenquest abzuliefern. Daraufhin erhaltet ihr als Belohnung das Outfit "Neurolink-Skin".