Stellar Blade: Alle Fischfotos finden

Durch ein Update von Stellar Blade gibt es weitere Nebenmissionen, die ihr absolvieren könnt. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der versteckten Fischfotos.

Um die Mission für die versteckten Fischfotos zu bekommen, müsst ihr zuerst die Nebenmissionen "Wie Schmetterlinge" und "Katzenfotoausstellung" beenden. Danach könnt ihr die Nebenquest mit den verstecken Fischfotos annehmen und absolvieren.

Fundorte aller versteckten Fischfotos im Überblick

Insgesamt müsst ihr in der Großen Wüste 10 Fischfotos finden und mit ihnen ein Selfie machen. Die Datenbank in eurem Menü zeigt bereits eine Vorschau der Fundorte, jedoch nicht die exakten Orte.



Allerdings gibt euch das Foto bereits einen Anhaltspunkt, der euch bei der Suche hilft. Ihr müsst kein Foto schießen, um einen Fundort erfolgreich in eure Datenbank einzutragen. Holt die Selfie-Kamera raus und positioniert mit dem Fischfoto so, dass es sichtbar ist. Das Scannen übernimmt dann die Selfie-Kamera automatisch, ebenso wie den Logbucheintrag. Die Reihenfolge der Fotos ist übrigens egal.



Das folgende Bild zeigt euch alle Fundorte im Überblick. Der Fundort mit dem größeren Kreis weist 2 Fischfotos auf. Weiter unten gehen wir detaillierter auf die einzelnen Fundorte ein:

Fundorte aller Fischfotos im Überblick. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Farbenfroher Fisch - Fundort

Das farbenfrohe Fischfoto findet ihr an der Südseite vom See, der sich zentral in der Großen Wüste befindet. Genauer gesagt auf einem kleinen Karren, der in der Nähe vom Angelplatz steht:

Farbenfroher Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Farbenfroher Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Seltener Fisch - Fundort

Das seltene Fischfoto befindet sich auf einem Stützpfeiler einer eingestürzten Brücke, die sich zentral in der Großen Wüste befindet. Schiebt die gelbe Box zum Gerüst, um dort hoch zu gelangen:

Seltener Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Seltener Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Extravaganter Fisch - Fundort

Im Westen der Großen Wüste findet ihr ein Gerüst, das ihr hinaufklettern könnt. Folgt dem Weg so lange, bis ihr zu einem Raum kommt. Geht dort hinein, kletter die Leiter herunter und schaut an die Wand, dort befindet sich das Fischfoto:

Extravaganter Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Extravaganter Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Extravaganter Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Süßer Fisch - Fundort

Das süße Fischfoto findet ihr im Nordwesten der Großen Wüste. Es befindet sich auf den zerstörten Röhren, genauer gesagt auf der Außenseite vom Rohr, das östlich liegt:

Süßer Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Süßer Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Anmutiger Fisch - Fundort

Das anmutige Fischfoto findet ihr auf der Nordseite vom Schiffwrack, das im Nordwesten der Großen Wüste liegt:

Anmutiger Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Anmutiger Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Edler Fisch - Fundort

Begebt euch in den Süden der Großen Wüste und sucht nach der großen Steinwand. Begebt euch auf die Erhöhung und folgt der Kante, die sich südlich befindet. Auf einem kleinen Plateau findet ihr das Fischfoto:

Edler Fisch - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour) Edler Fisch - Fundort (© Screenshot HarryNinetyFour)

Glücklicher Fisch - Fundort

Begebt euch auf die Ostseite der markierten Ruinen und kletter dort hoch, wo ihr den gelben Container seht. Kletter weiter den Weg hinauf, springt von der Rampe und schwingt von Stange zu Stange, bis ihr auf einem kleinen Plateau ankommt. Dort befindet sich das Foto auf der Wand:

Glücklicher Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Glücklicher Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Glücklicher Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Makelloser Fisch - Fundort

Geht in das zerstörte Haus, wo ihr ein Seil vorfinden. Kletter es hinauf und springt auf der nächsten Eben ab. Dort findet ihr das Fischfoto:

Makelloser Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Makelloser Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Makelloser Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Geheimnisvoller Fisch - Fundort

In der Nähe vom Schnellreisepunkt müsst ihr in die Häusergassen hinein, um dort das Foto zu finden. Haltet Ausschau nach der leuchtenden Anzeigetafel. Geht auf sie zu und haltet euch rechts. Dort in der Gasse findet ihr das geheimnisvolle Fischfoto:

Geheimnisvoller Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Geheimnisvoller Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Geheimnisvoller Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Träumender Fisch - Fundort

Im Osten der Großen Wüste befinden sich mehrere Ruinen, aber nur eine von ihnen hat einen großen Stahlzaun. Vor dem Zaun, genauer gesagt auf einer Mülltonne, findet ihr das träumende Fischfoto:

Träumender Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour) Träumender Fisch - Fundort (© Screenshots HarryNinetyFour)

Belohnung für alle Fischfotos

Nachdem ihr alle 10 Fischfotos mit eurer Selfie-Kamera fotografiert habt, müsst ihr zurück zum Schwarzen Brett, um dort die Nebenquest abzuliefern. Daraufhin erhaltet ihr als Belohnung das Outfit "Neurolink Skin".



Das folgende Video von YouTuber HarryNinetyFour zeigt euch alle 10 Fundorte:

