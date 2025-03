Witcher 3: Ciri retten und bestes Ende freischalten

In Witcher 3 könnt ihr die Handlung mitbestimmen und durch geschicktes Reden die Story zu verschiedenen Enden führen. Damit euch die vielen Entscheidungen nicht über den Kopf wachsen, findet ihr hier eine Übersicht mit allen wegweisenden Dialogoptionen für jeden Charakter und erfahrt, welche Enden es gibt und wie ihr dorthin gelangt.

Bei so einem komplexen Mammut-Rollenspiel wie „The Witcher 3: Wild Hunt“ ist es nur logisch, dass ihr als Spieler verschiedene Enden erleben könnt. Dabei sind es vor allem ausgewählte Dialoge, die über zukünftige Ereignisse bestimmen. Mal ganz in Ruhe, mal unter Zeitdruck müsst ihr eine Option wählen und später mit den daraus resultierenden Konsequenzen leben. Deshalb zeigen wir euch nachfolgend alle Enden und Konsequenzen für die wichtigsten Charaktere auf.

Vorsicht, Spoilerwarnung! Im Anschluss verraten wir entscheidende Details der Handlung von The Witcher 3 sowie den DLCs „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“. Solltet ihr noch mitten im Abenteuer stecken, raten wir vom Weiterlesen ab.