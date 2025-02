Kingdom Come Deliverance 2: Raubvogel (Alle Wilderer finden)

Im Auftrag "Raubvogel" sollt ihr für Jäger Vostatek verschiedene Wilderer in Trosky jagen und zur Strecke bringen. Wie ihr diese umfangreiche Aufgabe in Kingdom Come Deliverance 2 lösen könnt und alle Willderer findet, zeigen wir euch hier.

"Raubvogel" starten

Sprecht nach Abschluss der Quest „Lakei“ erneut mit Jägersmann Vostatek. Eventuell muss erst etwas Zeit vergehen, bevor er euch diesen neuen Auftrag anbietet, bei dem ihr Wilderer für ihn finden sollt.

Ersten Wilderer finden (Steinturmsee)

Der erste Suchbereich wird euch im Wald beim Steinturmsee markiert. Im Suchbereich angekommen, lauft den Weg am Seeufer entlang und ihr gelangt zum interessanten Ort "Verfallene Hütte", wo ihr die Gegenstände eines Wilderers findet. Unweit nördlich davon findet ihr das Wildererlager im Wald.

Fundort des ersten Wilderers. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der Wilderer wird sich direkt schuldig bekennen und beteuert, dass er nur seiner Familie wegen wildert. Wenn ihr ihn weiter ausfragt, markiert er euch zwei Jagdgründe für Hirsche auf der Karte und er erzählt euch auch, dass er Zeuge bei dem Angriff auf die Gruppe von Hans und Heinrich war. Letztendlich müsst ihr aber entscheiden, was ihr mit ihm machen wollt:

Verhaften und dem Vogt übergeben: In diesem Fall reist ihr automatisch nach Troskowitz und der Vogt wird den Wilderer direkt am nächsten Baum aufknüpfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die hängende Leiche noch looten, dem Vogt macht das nichts aus.

In diesem Fall reist ihr automatisch nach Troskowitz und der Vogt wird den Wilderer direkt am nächsten Baum aufknüpfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die hängende Leiche noch looten, dem Vogt macht das nichts aus. Wilderer laufen lassen: Schaut euch anschließend noch in seinem Lager um. Ihr könnt hier einige Felle zum Verkaufen in einem der Säcke finden.

Egal, wie ihr euch entscheidet, müsst ihr anschließend Vostatek Bericht erstatten. Er begrüßt es mehr, wenn ihr den Wilderer dem Vogt übergeben habt. In diesem Fall bekommt ihr positivem Ruf bei ihm. Habt ihr ihn hingegen laufen lassen, bekommt ihr nur etwas negativen Ruf, aber ansonsten gibt es keine Konsequenzen.

Zweiten Wilderer finden (Vidlak-Teich)

In jedem Fall gibt er euch den Auftrag für den nächsten Wilderer am Vidlak-Teich. Der Suchbereich wird euch weiträumig nördlich des Teichs markiert. Um ihn zu verringern, könnt ihr optional mit dem Gerber und der Frau des Fischersmann sprechen. Der Gerber kann euch keine genaueren Angaben machen, markiert euch aber ein Jagdgebiet für Hirsche weiter nördlich, falls ihr ihm glaubt, dass er nichts mit Wilderern am Hut hat.

Die Fischersfrau ist sich hingegen sicher, dass der Gerber der Wilderer ist. Jedoch hat sie keinerlei Beweise dafür und hat wohl eher generell etwas gegen ihren Nachbarn. Durch das Gespräch mit ihr verkleinert sich der Suchbereich allerdings etwas nördlich der Hirsch-Jagdgründe. Das Wildererlager findet ihr schließlich nördlich im Suchbereich gut versteckt im Wald.

Fundort des zweiten Wilderers. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der Wilderer hier zeigt sich nicht so einsichtig wie der vorherige. Ihr habt die Option ihn einfach laufen zu lassen, allerdings bekommt ihr dafür gar nichts. Im Lager des Wilderers gibt es allerdings eine Truhe mit Beute zu öffnen. Der Schlüssel dafür hängt links der Truhe an einem Hirschgeweih. Solltet ihr den Wilderer dem Vogt übergeben wollen, stellt sicher, erst die Truhe zu öffnen, bevor ihr mit dem Wilderer sprecht, weil es wie zuvor direkt automatisch nach Troskowitz geht, wo auch dieser Wilderer aufgehängt wird.

Anschließend könnt ihr die Leiche wieder looten, wenn ihr wollt und dann zu Vostatek zurückkehren. Egal wie ihr euch entschieden habt, gibt es die gleichen Belohnungen, die da wären:

45 Groschen

Schwaches Elixier des Äsop

Schwacher Schützentrunk

Bognerwerkzeuge

Zu Wildhüter Varel gehen

Vostatek berichtet euch nun vom Wildhüter Varel bei der Nebakover Mühle. Dieser hat ebenfalls Probleme mit Wilderern. Begebt euch zu seinem Standort auf der Karte. Er schickt euch auf die Jagd nach einem Wilderer im Wald östlich von Slatego.

Dritten Wilderer finden (Slatego)

Optional könnt ihr vorher mit Totengräber Ignatius sprechen, der eventuell mehr weiß. Wenn ihr die Nebenquest „Die verbotene Frucht“ schon absolviert habt, dann kennt ihr ihn schon. Er kann euch zwar nicht wirklich weiterhelfen, weist euch aber auf einen von Steinen gesäumten Weg südlich seines Hauses hin.

Wenn ihr diesem Weg folgt, kommt ihr zur Leiche des Wilderers, der von einem Rudel Wölfen getötet wurde. Erledigt die Wölfe und lootet dann das Jagdmesser des Wilderers von seiner Leiche. Dieses könnt ihr Köter unter die Nase halten, damit er euch zum Lager des Wilderers führt. Im Lager könnt ihr einige Items looten und unter anderem auch das Fertigkeitenbuch „Zielen und Feuern! II“ bekommen, das euch mehr Schießkunst-Erfahrung ab Stufe 5 gibt. Kehrt dann zu Varel zurück und berichtet.

Fundort des Wildererlagers in Slatego. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wildererbande finden (Niedersemin)

Als Nächstes geht es in den Wald von Niedersemin, wo eine ganze Wildererbande ihr Unwesen treiben soll. Ihr könnt vorher mit Müller Kreyzl sprechen, um mehr zu erfahren. Wenn ihr seine Quests schon abgeschlossen habt, könnt ihr alternativ mit Bella und Zinek bei der Fundgrube sprechen, um das Suchgebiet weiter einzugrenzen.

Fundort des Wildererlagers. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Weiter südlich kommt ihr dann zum Wildererlager, wo ihr drei Banditen erledigen müsst. Anschließend sollt ihr im Lager drei Beweise für die Wilderei finden. Inspiziert dafür den Tierkadaver am Boden, das ausgestellte Fell sowie das ausgeweidete Reh beim Aufsteller. Im Lager findet ihr außerdem wieder jede Menge Beute und eine Truhe. Zurück bei Varel bekommt ihr nun noch eine letzte Aufgabe.

Geist von Kopania finden

Nördlich von Trosky im Wald von Kopania soll sich ein „Geist“ verstecken, der der schlimmste aller Wilderer ist. Ihr bekommt hier nur den Hinweis, dass er sich im Suchbereich entlang der Felsen herumtreiben soll. Genauer gesagt findet ihr das Lager nordwestlich im Suchbereich nahe der Straße.

Fundort von Capons Lager. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Beim „Geist“ handelt es sich dabei um keinen geringeren als Hans Capon, der mit der Wilderei ein paar Groschen verdienen wollte. Nach einem längeren Gespräch könnt ihr Hans mit Redekunst davon überzeugen, die Wilderei aufzugeben. Er gibt euch dann seine Wildererausrüstung als Beweis mit.

Zurück bei Varel müsst ihr ihm eine von drei möglichen Lügen auftischen. Sagt ihm nicht die Wahrheit. Dies führt nur zu Rufverlust und ihr müsst daraufhin eine der Lügen auswählen. Welche Lüge ihr wählt, spielt für den Ausgang und die Belohnungen keine Rolle. Für den Abschluss dieser langwierigen Quest erhaltet ihr:

80 Groschen

Starkes Elixier des Äsop

Starker Schützentrunk

3 Gedörrte Rippchen

Bognerwerkzeuge

Schusterwerkzeuge

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

