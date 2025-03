The Witcher 3: Mods installieren und die besten Mods für das Hexer-Abenteuer

Die Welt von Modding ist wunderschön: Dort warten auf euch unentdeckte Landschaften, neue Zaubersprüche und atemberaubende Aussichten. Auch in Witcher 3 könnt ihr mithilfe von Mods dem Spiel auf jeder Ebene einen neuen Look verpassen. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr Mods installiert und stellen euch zudem unsere Auswahl an coolsten und schönsten Mods für Witcher 3 vor.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Ihr spielt „The Witcher 3: Wild Hunt“ zum 126. Mal und braucht einfach eine etwas andere Welt, um euch nicht zu langweilen? Oder seid ihr gar ein (fast-)kompletter Neueinsteiger ins Franchise, der nach dem Bingen von The Witcher auf Netflix unbedingt weiter durch die Hexer-Welt schlendern will? So oder so empfehlen wir euch, eure hungrigen Blicke über die möglichen Mods zum Spiel schweifen zu lassen.

Die funktionieren natürlich alle nur auf dem PC, und reichen von kleineren Annehmlichkeiten bis hin zu kompletten Overhauls, die dem Spiel einen ganz anderen Geschmack geben. Alle wundervollen Mods in dieser Liste stammen von der Seite NexusMods. Übrigens: Eine Multiplayer-Mod gibt’s bis heute nicht, auf Multiplayer müsst ihr also weiterhin verzichten.

Mods installieren: Manuell oder via Mod-Manager?

Seid ihr ein erfahrener Modder, dann wisst ihr, wie das ist: Die schiere Vielfalt an coolen Mods nimmt schnell Überhand und so muss gegebenenfalls ein Mod-Manager her, um Ordnung in das Chaos zu bringen. Neben den Managern gibt es aber noch andere nützliche Programme, die ihr kennen solltet, wenn ihr in Witcher 3 Lust auf Modden habt und die wir euch nun näher vorstellen werden.

Anzeige

Viel Ärger vermeidet ihr, wenn ihr einen Manager benutzt, also so etwas wie den heiligen Gral der Mod-Nutzer. Hier werdet ihr auf Fehler aufmerksam gemacht, könnt Mods ganz einfach aus- und anschalten und dürft bestimmen, in welcher Reihenfolge sie ins Spiel geladen werden.

Hier sind zwei Mod-Manager, die viel in der Community genutzt werden:

Anzeige

Habt ihr den Mod-Manager heruntergeladen, kann nun der Download der Mods beginnen. Hier zeigen wir euch schrittweise, wie ihr Mods via Vortex installiert.

Startet Vortex und loggt euch mit euren Vortex-Logindaten ein. Wenn ihr wollt, könnt ihr in den Einstellungen die Sprache des Mod-Managers auf Deutsch umstellen. Auf der Startseite werdet ihr ein grünes Kästchen sehen: „Wähle ein Spiel aus, das Du verwalten möchtest“. Klickt darauf und gebt „Witcher 3“ in die Suchmaske ein. Klickt auf das erschienene Spiel. Vortex wird, wenn alles glatt läuft, den Pfad des Spiels erkennen. Wenn nicht, müsst ihr den manuell hinzufügen. Nun seht ihr das Spiel als »gemanaged« in Vortex. In der linken Leiste werdet ihr jetzt einen Abschnitt mit Witcher 3 entdecken, wo ihr auch Mods installieren könnt. Aber eigentlich ist alles, was ihr tun müsst, auf der Seite der jeweiligen Mod auf den Vortex-Button klicken, dann „Slow download“ auswählen, wenn ihr kein Premium habt, und zulassen, dass Nexusmods Vortex öffnen darf. Die Mod wird daraufhin heruntergeladen, entpackt und direkt installiert. In der Liste könnt ihr nun die Mods beliebig aus- und abwählen, Kompatibilität überprüfen und deinstallieren.

Anzeige

Es gibt noch viele weitere nützliche Funktionen wie nach Modupdates suchen, Kategorien verwalten und noch viel mehr, durch die ihr euch am besten in Ruhe durchstöbert.

Mod-Limit gekappt, was nun?

Falls ihr zu viele Mods installiert, könntet ihr das Mod-Limit erreichen. Japp, das gibt’s – mit dem Mod Merger dürftet ihr dem jedoch aus dem Weg gehen können. Das Programm kann mehrere Mods zu einem Bundle zusammenfassen, sodass es nur noch als ein großer Mod betrachtet wird.

Debug Console Enabler nutzen

Und zu guter Letzt, der Debug Console Enabler. Dieses Programm öffnet euch das Tor zur Debug-Konsole in The Witcher 3: Wild Hunt. Was das ist? Über die Konsole könnt ihr Console Commands eingeben, um etwa den Gott-Modus zu aktivieren, Feinde zu spawnen oder allerlei andere Dinge auszuprobieren. Alle Cheats auf einen Blick findet ihr bei uns. Insbesondere hilft es euch dabei, Bugs aus den Mods zu filtern.

Anzeige

Nun seid ihr gut ausgestattet, um der breiten Palette an Mods tapfer gegenüberzutreten und kopfüber in die Welt von Modding einzutauchen. Nachfolgend stellen wir euch eine Auswahl an den besten Mods für Witcher 3, die euer Spielerlebnis schöner und angenehmer gestalten können.

Gameplay-Mods und QoL-Verbesserungen

Kein Spiel ist perfekt und so gibt es auch bei Witcher 3 Dinge und Mechaniken, die euch früher oder später lästig werden können oder die ihr schlicht und einfach vermisst. Nachfolgend stellen wir euch unsere Auswahl an Mods vor, die euren Playthrough etwas entspannter machen.

Indestructible Items – No More Weapon Degradation

Diese Mod sorgt dafür, dass eure Waffen und Rüstungen nicht mehr an Haltbarkeit verlieren. Dadurch müsst ihr euch keine Sorgen mehr um Reparaturen machen und könnt euch voll und ganz auf das Kämpfen und Erkunden konzentrieren.

Die Mod spart nicht nur Geld für Reparatursets und Schmiede, sondern nimmt auch eine oft als lästig empfundene Mechanik aus dem Spiel. Besonders nützlich ist sie für längere Abenteuer abseits der Städte, wo Reparaturmöglichkeiten rar sind. Perfekt für alle, die ein flüssigeres Gameplay ohne Unterbrechungen bevorzugen.

Blood and Steal

Blood and Steel überarbeitet das Kampfsystem von Witcher 3, um es dynamischer, realistischer und flüssiger zu gestalten. Die Mod reduziert übertriebene Drehungen in Angriffen, führt situationsabhängige Animationen ein und verbessert das Dodging mit neuen Ausweichmanövern.

Zudem wurde das Zielsystem optimiert, sodass Feinde präziser anvisiert werden, und eine intelligente „Roll through“-Mechanik hinzugefügt, die euch in passenden Momenten unter oder zwischen Gegnern hindurchrollen lässt. Eine leicht veränderte Kampf-Kamera sowie Anpassungen an Zeichen und Kampfanimationen sorgen für ein immersiveres Erlebnis.

Magic Spells for Signs and Weapons

Okay, das ist cool: Seid ein richtiger Magier in The Witcher 3

Riesige Feuerbälle, Wirbelstürme, Frostblasen und vieles mehr erwartet euch in dieser Magier-Mod: Mit Magic Spells for Signs and Weapons kommen etliche magische Items ins Spiel, die ihr entweder bei Händlern kaufen oder über das Console-Command „Witchermage“ aktivieren könnt. Jedes dieser Items verwandelt eure Zeichen (Igni, Aard, Quen, Yrden, Axii) in unterschiedliche Zauber, die ihr dann wie gewohnt benutzen könnt. Mit mehreren Items warten also etliche Zauber-Sets auf euch, die ihr nach Belieben austauschen dürft. Lest euch einfach die Notizen auf der Mod-Seite durch, um Genaueres zu erfahren.

Installation: Es wird empfohlen, bei dieser Mod keine Mod-Manager zu benutzen (also kein Vortex oder ähnliches). Um die Inhalte manuell ins Spiel zu implementieren, ladet die Zip-Datei herunter und entpackt die Ordner „dlc“ sowie „mod“ in euren The-Witcher-3-Ordner. Falls ihr noch andere Mods benutzt, hilft euch der Mod Merger weiter.

Reputation System

Reputation System fügt Witcher 3 ein umfangreiches Rufsystem hinzu, das auf Geralts Entscheidungen und Verhalten reagiert. Es gibt nun fünf Rufstufen im Spiel – von „Hass“ bis „Respekt“ – die Einfluss auf die Wirtschaft und verschiedene Aktivitäten in fünf Hauptregionen des Spiels haben. Je besser euer Ruf in einer Region, desto günstigere Kaufpreise und bessere Verkaufspreise erzielt ihr, während bei einem schlechten Ruf das Gegenteil zutrifft.

Die Mod sorgt außerdem dafür, dass eure Handlungen, wie das Abschließen von Quests, Monsteraufträgen oder Rennen, direkten Einfluss auf euren Ruf haben, während schlechtes Verhalten wie Diebstahl oder Morde zu einem Rufverlust führen. Sie bietet ein tieferes, realistischeres und dynamischeres Erlebnis, das Geralts Handlungen und deren Konsequenzen stärker widerspiegelt.

Fast Travel from Anywhere

Einfach zum Wegweiser schnellreisen!

Ohne Mods müsst ihr stets nahe einem Wegweiser sein, um die Schnellreise zu nutzen. Fast Travel Anywhere dagegen ermöglicht es, euch per Klick von jedem Punkt auf der Karte aus zu einem Wegweiser zu teleportieren. Aber Vorsicht: Inmitten von Quests oder Kämpfen könnte euer Spiel abstürzen, wenn ihr zu einem Wegweiser reist.

Installation: Ladet die Mod mit Vortex herunter oder extrahiert die Datei „modFastTravelAnywhere“ aus dem Zip-File in den Ordner ...The Witcher 3 Wild Hunt\Mods. Falls Mods noch nicht vorhanden ist, erstellt den Ordner einfach.

Auto Take All

Auto Take All ist eine kleine, aber äußerst praktische Mod, die das Looting-System in Witcher 3 vereinfacht. Sie entfernt das Loot-Menü und ermöglicht es euch, alle Items aus einem Behälter oder von einem Gegner sofort in euer Inventar zu übernehmen, ohne das Spieltempo zu unterbrechen. Dadurch spart ihr Zeit und könnt euch besser auf das eigentliche Spiel konzentrieren, ohne ständig in Menüs navigieren zu müssen.

Besonders nützlich ist die Mod für alle, die viel unterwegs sind und nicht bei jeder Leiche oder jedem Container das Loot-Menü durchgehen möchten. Allerdings bleiben verschlossene Behälter oder solche mit Questgegenständen von dieser Funktion unberührt, sodass der Spielverlauf nicht beeinflusst wird.

Over 9000 – Weight Limit Mod

Over 9000 – Weight Limit Mod hebt das Gewichtslimit von Geralt in auf satte 9000. Damit könnt ihr nun deutlich mehr Ausrüstung, Beute und Ressourcen tragen, ohne euch Sorgen über das Überschreiten des Limits machen zu müssen. Die Mod ist ideal für Spieler, die gerne alles einsammeln und auf ihren Reisen so viele Items wie möglich mitnehmen möchten, ohne ständig ins Inventar gehen zu müssen, um Platz zu schaffen.

All Quest Objectives on Map

All Quest Objectives on Map zeigt alle Ziele für alle aktiven Quests auf der Karte, sodass ihr mehrere Quests gleichzeitig verfolgen könnt, ohne ständig ins Menü zu gehen. Mit dieser Mod könnt ihr das aktuell verfolgte Ziel direkt auf der Karte ändern, was den Navigationsprozess erheblich vereinfacht.

In der Standardversion werden sogar benutzerdefinierte Symbole für Questmarkierungen unterstützt, sodass ihr verschiedene Ziele leichter unterscheiden könnt. Die Mod bietet auch die Möglichkeit, die Position entdeckter Händler zu speichern, was besonders nützlich ist, um nicht ständig nach ihnen suchen zu müssen.

FCR3 – Immersion and Gameplay Tweaks

The Witcher 3: Das Stehlen ist des Hexers Lust

FCR3 gehört allein deshalb schon zu den besten Mods, weil es von einem Entwickler aus dem Team von CD Projekt Red stammt. Es gab nie einen derartigen offiziellen Patch, aber diese etlichen kleinen Änderungen an Spiel und Gameplay hätten ohne Frage den offiziellen Stempel vom Entwickler verdient. FCR3 versucht, alles an The Witcher 3: Wild Hunt ein bisschen zu ändern – aber nie so, dass das Gefühl des Spiels verloren geht. Insgesamt könnte man sicher sagen, es macht das ganze ein wenig schwerer aber immersiver.

NPCs reagieren jetzt, wenn ihr stehlt (aber nicht alle, und so gut wie niemand greift euch deswegen an)

Schon kleinere Höhen, die ihr hinabfallt, tun weh

Weniger Loot in Häusern (nicht bei Gegnern) – dafür könnt ihr eure Sachen für einen höheren Wert verkaufen

Mehr Geld bei Quests, wenn es Sinn macht

Bug-Fixes

Installieren: Ihr könnt diese Mod mitten im Spiel installieren, ihr müsst also nicht neu anfangen. Solange ihr keine anderen Gameplay-Mods integriert habt, müsste alles glatt gehen. Falls das aber doch der Fall ist, nutzt auf alle Fälle Vortex und probiert aus, ob es klappt. Ein paar Mod-Reihenfolgen stehen außerdem auf der offiziellen Seite zu FCR3.

Increased Creature Loot

Mehr LOOT!

Mehr Loot ist vielleicht nicht unbedingt das, was The Witcher 3: Wild Hunt braucht. Zumindest, was Stehlen in Häusern angeht und jene etlichen Items, die überall herumliegen und die Geralt scheinbar alle in seinen zwei Täschchen unterbringen kann. Wenn es euch nach mehr Immersion gelüstet, sind sicherlich Mods gut, durch die ihr nicht mehr derart überladen werdet. Was Kreaturen jedoch angeht oder tote NPCs? Die könnten durchaus ein wenig mehr vertragen. Mit Increased Creature Loot passiert also genau das: Mobs und andere haben mehr oder wenigstens immer etwas dabei. Es gibt mehrere Versionen der Mod, die ihr euch auf der Seite zur Mod durchlesen könnt.

Installieren: Auch diese Mod könnt ihr mitten im Spiel installieren. Vortex sollte alles regeln. Falls ihr sie manuell installiert, ladet das Zip-File herunter und entpackt die Datei „mod_ICL“ im Mod-Ordner von The Witcher 3: Wild Hunt: ...\steam\The Witcher 3\Mods oder ...\GOG\The Witcher 3\Mods. Falls der Ordner nicht da ist, könnt ihr ihn einfach erstellen.

Grafik-Mods

Auch wenn die Grafik von Witcher 3 dem Lauf der Zeit gut standhalten konnte, wollt ihr eventuell mehr aus eurer Gaming-Hardware herausholen und das Spiel in einem neuen Glanz erscheinen lassen. Dabei helfen euch die vielen Grafik-Mods, die das Visuelle des Hexer-Spiels nochmal auf ein neues Niveau anheben.

The Witcher 3 HD Reworked Project

HD-Texturen überall

Es gibt etliche Grafik-Mods zu The Witcher 3; das Reworked Project jedoch widmet sich nicht nur bestimmten Texturen, sondern, uh, allen? Die gesamte Welt von The Witcher 3 ist detaillierter, angefangen von Hauswänden, Schnee, Gräsern bis hin zu Rüstungen und Items. Dabei hielt sich der Modder voll und ganz an das Originalspiel; es ist also nicht plötzlich alles bunter oder sieht völlig anders aus. Für höheren Realismus empfehle ich euch ohne Frage diese Version, ganz besonders, da es einfach noch kein offizielles HD-Remake vom Spiel gibt.

Installation: Mit der Mod ladet ihr einen Installer herunter, der alles für euch regelt. Mehr Informationen gibt's auf der Seite unter dem Download-Link.

Realistic Weather

Realistisches Wetter und viiiiiiel Nebel

Werte Hexer, falls ihr sogleich Angst habt, dass The Witcher 3 mit dieser Mod NUR noch neblig ist – keine Sorge: Realistic Weather ändert vor allen Dingen das schlechte Wetter in den Regionen, wobei es abhängig von eurem Standort etwa regnen oder schneien (Skellige), oder einfach nur neblig sein kann. Jedwede Schlechtwetterfront wird mit dieser Mod realistischer aussehen und euch womöglich eher das Gefühl geben, euch unterstellen zu müssen. Übrigens: Falls ihr The Witcher 3 lieber märchenhafter haben wollt – hier gibt's noch die Grafik-Mod Fantasy.

Installation: Für Realistic Weather muss der DLC Blood and Wine installiert sein. Benutzt ansonsten Vortex oder entpackt die Zip-Datei in euren The-Witcher-Ordner. Wichtig: „DlcEnabled_dlc_realweather=1“ muss in „...document\The Witcher 3\user.settings under “ stehen. Wie immer gibt's mehr Informationen auf der Download-Seite.

More Blood

MEHR BLUT.

Erinnert ihr euch an Dragon Age: Origins und eure Charaktere, wenn sie jemanden abgeschlachtet haben? In Blut baden könnt ihr ab jetzt auch in The Witcher 3, wenn ihr diese Mod installiert: Köpfe fliegen, aus Leichen blubbert das Blut und jedes Mal, wenn ihr euer Schwert benutzt, gibt’s ein paar rote Party-Fontänen. Wenn ihr den Gewaltgrad im Spiel gern ein wenig erhöhen möchtet, ist das eure Mod.

Installation: Diese Mod könnt ihr nur installieren, wenn ihr euch bei Nexus anmeldet und Adult-Inhalte freischaltet.

Ultimate Netflix Henry Cavill Mod

Ihr spielt direkt im Anschluss an die Netflix-Serie? Dann vermeidet den Kulturschock, indem ihr euch Cavill einfach ins Spiel modded.

Ay, ihr stört euch daran, dass der Geralt aus dem Spiel dem aus der The-Witcher-Serie auf Netflix mal so gar nicht ähnelt? Dann verzagt nicht weiter, denn mit dieser Mod bekommt ihr Henry Cavill (Geralt) ins Spiel gemodded.

Installation: Ladet euch als erstes Henry Cavill herunter. Die Datei „modGeraltisCavill“ entpackt ihr einfach in euren Ordner zum Spiel, für Geralt braucht ihr allerdings Hearts of Stone. Wenn alles funktioniert, holt ihr euch Game Lore Henry Cavill Retexture, entpackt die Inhalte in den Mod-Ordner und schaut mit dem Mod-Manager, dass sie höher in der Load-Ordnung sind, als die originale Mod.

Ghost Mod

Etliche Details sorgen bei der Ghost Mod für eine realistischere Welt.

Kommen wir zu den größeren und – ein wenig – komplizierteren Mods: Overhauls. Nun, Overhauls bedeuten im Grunde nur, dass jene Mods viele, viele, viele kleine oder große Dinge ändern und das ganze Spiel einer Revision unterziehen. Manche Overhauls verändern das Spiel komplett; andere wie die Ghost Mod jedoch versuchen, sich an das Original zu halten und es einfach nur grundlegend besser zu machen. Hier einige Perks der Mod:

Überarbeitung des Kampfsystems

Viele Texte im Spiel wurden verbessert, damit sie genauer sind (Ihr solltet das ganze Spiel auf Englisch spielen, wenn ihr diese Mod benutzt – sonst gibt es einen Mix aus Deutsch und Englisch).

Beinahe alle Alchemie-Rezepte wurden überarbeitet, damit sie realistischer und differenzierter sind

Alle Items wiegen etwas

Realistischer Loot: Ihr werdet keine ultra seltenen Items mehr in Häusern von Armen finden

Ihr könnt euren ganz eigenen Schwierigkeitsmodus erstellen

Installation: Zuallererst benötigt ihr für die Mod zwei Community-Patches, und zwar Community Patch – Base und Community Patch – Shared Imports. Seid ihr damit fertig, sollt ihr den The Witcher 3 Mod Manager benutzen. Falls ihr das partout nicht wollt, gibt es eine manuelle Anleitung auf der Seite zur Mod.

Mit dieser Mod solltet ihr ein komplett neues Spiel starten. Benutzt keine anderen Overhaul-Mods. Nutzt zudem den Script Merger, um Konflikte mit anderen Mods zu vermeiden.

Wir führen euch in die Geschichte des Hexers ein – ohne Spoiler und mit viel Liebe gemacht:

The Witcher: Das müsst ihr wissen, bevor ihr in die Welt eintaucht Abonniere uns

auf YouTube

Spiele mit den richtigen Mods können eine ganz neue Spielerfahrung bieten und euch die Chance geben, ein Spiel doppelt oder dreifach zu genießen. Trotzdem ist das Installieren von Mods stets ein wenig anstrengend, da es doch zumeist ein paar kleinere oder größere Probleme gibt.

Tipp: Startet nach jedem installierten Mod das Spiel und schaut, ob die einzelnen Mods funktionieren. So wisst ihr sofort, welche Mod gerade Probleme bereitet.

Wie gut kennst du The Witcher? (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.