Switch-Knaller: MediaMarkt und Saturn verkaufen starkes Nintendo-Bundle für 251,26 Euro

Im Rahmen der Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr gerade allerlei solide Schnäppchen machen. Auch günstige Switch-Deals sind mit von der Partie! So gibt es die Switch mitsamt Switch Sports und einer 12-monatigen Mitgliedschaft bei Switch Online für schlappe 251,26 Euro.

MediaMarkt und Saturn bieten starkes Switch-Bundle zum kleinen Preis an

Auch wenn die Nintendo Switch inzwischen über sieben Jahre alt ist, ist die Nintendo-Konsole auch heute noch sehr beliebt. Wer bislang noch nicht zugeschlagen hat, kann aktuell einen besonders starken Deal bei MediaMarkt und Saturn eintüten. Bei den beiden Händlern bekommt ihr jetzt nämlich ein starkes Switch-Bundle für 251,26 Euro – zusätzliche Versandkosten fallen nicht an (bei MediaMarkt anschauen / bei Saturn anschauen). Darin enthalten:

1x Nintendo Switch (V2), inklusive Dock (Neon-Rot / Neon-Blau), zwei Joy-Cons + Joy-Con-Halterung und alle notwendigen Kabel

+ Beingurt für den Joy-Con 1x 12 Monate Nintendo Switch Online (Einzelmitgliedschaft)

Nintendo Switch + Nintendo Switch Sports-Set + 12 Monate Switch Online Das Bundle kostet normalerweise 299 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.10.2024 14:58 Uhr

Zum Vergleich: Normalerweise kostet das Bundle bei MediaMarkt und Saturn direkt 299 Euro. Aktuell spart ihr also knapp 40 Euro beim Kauf – ein mehr als solider Deal!

Nintendo Switch OLED auch im Angebot

Wer weder Interesse an Nintendo Switch Sports, noch am Switch-Online-Abo hat, dafür aber lieber die OLED-Switch hätte, wird ebenfalls bei MediaMarkt und Saturn fündig. Dort bekommt ihr die OLED-Variante für jeweils 277,30 Euro – sowohl in Weiß als auch in Neon-Rot und Neon-Blau. Zusätzliche Versandkosten fallen auch in diesem Fall nicht an (bei MediaMarkt anschauen / bei Saturn anschauen).

Nintendo Switch (OLED-Modell) Weiß Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.10.2024 15:13 Uhr

Nintendo Switch (OLED-Modell) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.10.2024 12:36 Uhr

Für beide Angebot gilt: Der Countdown läuft bereits! Der Rabatt gilt nur noch bis zum 28. Oktober 2024 um 8:00 Uhr. Wer bis dahin nicht zugeschlagen hat, muss wahrscheinlich bis zum Black Friday warten, um ein ähnliches attraktives Angebot bei MediaMarkt und Saturn abzugreifen.

Lieber die OLED-Switch oder reicht doch die normale Version? Wir verraten euch die Unterschiede der beiden Konsolenvarianten im Video:

Nintendo Switch: So schlägt sich die OLED-Version Abonniere uns

