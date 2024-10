Ubisoft arbeitet seit 16 Jahren an Open-World-Game: Jetzt gibt es ein Lebenszeichen

Beyond Good and Evil 2 – E3 2017 – Ankündigungs-Trailer

Lange Zeit war es still um Ubisofts Sci-Fi-Abenteuer Beyond Good and Evil 2. Doch über 15 Jahre nach der ersten Ankündigung gibt es nun ein neues Lebenszeichen. Trotz einer turbulenten Entwicklungsgeschichte machen die Entwickler optimistisch weiter. Im obigen Trailer bekommt ihr einen ersten Eindruck.

Turbulente Jahre für Ubisoft – ist jetzt ein Ende in Sicht?

2008 überraschte Ubisoft Fans weltweit mit der Ankündigung eines Nachfolgers zu Beyond Good and Evil. Doch seitdem ist das Projekt weitgehend im Verborgenen geblieben. Nach Jahren des Stillstands und kreativer Hürden bekommt das ambitionierte Open-World-Abenteuer nun neuen Aufschwung: Mit Fawzi Mesmar tritt ein Branchen-Veteran die Rolle des Creative Directors an und sorgt für frischen Optimismus. Mesmar, der über 20 Jahre Erfahrung und namhafte Titel wie die Battlefield-Reihe im Portfolio hat, setzt sich dafür ein, die Vision seines verstorbenen Vorgängers Emile Morel fortzuführen (Quelle: Kotaku).

Trotz wiederholter Rückschläge zeigt sich Ubisoft fest entschlossen, das Projekt zu verwirklichen. In diesem Zuge wurde auch die Produzentenrolle neu besetzt: Francis Coldeboeuf, ein weiterer erfahrener Ubisoft-Veteran, übernimmt die Position, nachdem der langjährige Produzent Guillaume Brunier das Team kürzlich verlassen hat.

Mesmar hat es sich zur Aufgabe gemacht, frischen Schwung in die Entwicklung zu bringen und den lang erwarteten Nachfolger des Klassikers von 2003 zurück auf Kurs zu bringen. Die ersten Trailer sorgten bereits in der Vergangenheit für positive und vielversprechende Reaktionen bei den Fans (Quelle: YouTube).

Ubisoft hatte beeindruckende, prozedural generierte Welten und viele weitere spannende Features versprochen. Ob diese ehrgeizigen Erwartungen noch erfüllt werden können, bleibt ungewiss. Doch Fans, die seit Jahren auf Neuigkeiten warten, können nun auf Mesmars Erfahrung und Vision setzen.

Beyond Good and Evil: Versüßt euch die Wartezeit mit einem Special

Um euch die Wartezeit auf Beyond Good and Evil 2 zu versüßen, könnt ihr euch mit der 20th Anniversary Edition von Beyond Good and Evil vergnügen. Diese Edition bietet das Abenteuer in bis zu 4K und 60 fps, mit verbesserter Grafik und Sound, einem neuen Speedrun-Modus, aktualisierten Erfolgen und einer exklusiven Jubiläumsgalerie (jetzt bei Steam ansehen).

