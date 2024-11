Landwirtschafts-Simulator 25: Stroh, Gras, Heu herstellen & lagern

Vorspann

Gras ernten

Ihr könnt Gras mit einem Mähwerk schneiden, das normalerweise an einen Traktor angebaut wird. Anschließend habt ihr verschiedene Möglichkeiten, das Gras direkt weiterzuverarbeiten:

Verfüttert es direkt an eure Tiere.

Verkauft es an einer Verkaufsstelle auf der Karte.

Lasst es zu Silage vergären, indem ihr es in ein Fahrsilo gebt oder zu Silageballen presst.

Alternativ könnt ihr Gras weiter zu Heu verarbeiten.

Heu herstellen

Nach dem Mähen von Gras solltet ihr einen Heuwender verwenden, um das geschnittene Gras umzudrehen, damit es gut zu Heu trocknen kann. Heu ist etwas heller und weniger kräftig in der Farbe als frisch geschnittenes Gras. Es eignet sich zur direkten Fütterung eurer Tiere oder als Teil der Totalmischrationen (TMR). Wenn ihr keine eigenen Tiere habt, könnt ihr das Heu aber auch einfach verkaufen.

Gras (rechts) hat eine kräftige grüne Farbe, Heu (oben) hat eine hellere grüne Farbe und Stroh (links) ist hellbraun wie Getreide. (© Screenshot KingMods)

Stroh herstellen

Stroh erhaltet ihr nicht wie Heu durch das Mähen von Gras, sondern nach der Ernte von den verschiedenen Getreidesorten im LS25.

Gras, Stroh und Heu pressen und lagern

Um das Einsammeln von Gras, Heu oder Stroh zu erleichtern, benutzt am besten einen Schwader, der das Gras zu einem Schwad zusammenlegt. So könnt ihr es entweder mit einem Ladewagen aufnehmen oder mit einer Ballenpresse zu Grasballen verarbeiten. Wenn ihr Silagezusätze in euren Ladewagen gebt oder sie bei der Ernte verwendet, erhöht sich euer Ertrag dabei um 5 %.

Gras, Heu und Stroh könnt ihr auch zu Ballen pressen. Legt die Schwaden dafür mit einem Schwader schön zusammen, damit ihr sie einfacher aufnehmen könnt. Nach dem Pressen zu Quader- oder Rundballen könnt ihr diese mit einem Ballenladegerät wie dem CLAAS QUADRANT 5300 FC einsammeln und entweder zu eurem Hof zum Lagern oder direkt zu einer Verkaufsstelle bringen.

