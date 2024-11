Landwirtschafts-Simulator 25: Häckselgut, Silage und Totalmischrationen herstellen

Häckselgut und Silage sind zwei wichtige Produkte im Landwirtschafts-Simulator 25, die ihr für Totalmischrationen (TMR) benötigt. Wie ihr diese Erzeugnisse genau herstellen und weiterverarbeiten könnt, erfahrt ihr hier.

Häckselgut herstellen

Bevor ihr Silage bekommen könnt, müsst ihr wahlweise Gras herstellen oder Häckselgut produzieren. Häckselgut erhaltet ihr, indem ihr Pflanzenmaterial mit dem Feldhäcksler und dem passenden Schneidewerk zerkleinert oder Schwaden aufnehmt. Dafür kommen folgende Feldfrüchte infrage:

Mais

Weizen

Gerste

Gras

Sonnenblumen

Sojabohnen

Hafer

Hirse

Raps

Selbst wenn die Pflanzen noch nicht entkernt sind, könnt ihr aus diesen Feldfrüchten Häckselgut gewinnen. Da Feldhäcksler keinen Getreidetank haben, müsst ihr entweder einen Anhänger anhängen oder ein Fahrzeug nebenherfahren lassen, um das Häckselgut aufzufangen. Fügt ihr Silage-Additive in den Feldhäcksler, erhöht sich der Ertrag dabei um 5 %.

Häckselgut zu Silage verarbeiten

Silage ist ein konserviertes, hochwertiges Futtermittel, das durch Vergärung entsteht. Um Häckselgut oder Gras in Silage zu verwandeln, müsst ihr es in ein Bunkersilo oder eigenes Silo kippen, den Haufen durch mehrmaliges Überfahren verdichten und das Silo abdecken, um die Fermentation zu starten. Das Silo muss dabei mindestens zu 10 % gefüllt sein, bevor ihr es abdecken könnt.

Die fertige Silage könnt ihr mit einem Frontlader, einer Silagegabel oder einer Schaufel aufnehmen und in einen Mischwagen füllen, in eine Scheune mit Fütterungsroboter lagern oder direkt in einen Futtertrog entladen. Silageballen, die durch das Wickeln von Grasballen entstehen, könnt ihr ebenfalls wie vergorene Silage nutzen.

Für die Silageproduktion könnt ihr Häckselgut oder Gras auch zur Biogasanlage bringen oder in eurem eigenen Silo fermentieren. Wenn ihr noch kein Silo habt, könnt ihr über das Baumodus-Menü verschiedene Größen platzieren. Dafür braucht ihr eine „Infrastruktur“-Erlaubnis. Achtet darauf, dass nur leere Silos direkt nebeneinander aufgestellt werden können.

Totalmischration herstellen

Totalmischration sind das optimale Futter für eure Tiere im LS25. Zur Herstellung benötigt ihr neben Silage auch Heu und Stroh sowie Mineralfutter. Letzteres könnt ihr beim Händler auf Paletten kaufen. Für die Herstellung der TMR braucht ihr folgende Ausrüstung:

Traktor mit Frontlader

Mischwagen

Ballenspieß

Anschließend könnt ihr die TMR im Futtermischwagen selbst zubereiten und zur Scheune bringen. Im Mischwagen gebt ihr Stroh, Heu, Silage und Mineralfutter im richtigen Verhältnis dazu. Der Mischer zeigt euch das optimale Mischverhältnis an, wenn ihr euch in der Nähe des Wagens befindet.

Der Mischwagen zeigt euch das optimale Mischverhältnis für TMR direkt an. (© Screenshot Giants Software)

Tipp: Nutzt einen Fütterungsroboter im Kuhstall. Dann müsst ihr nur die Zutaten (Stroh, Heu, Silage und Mineralfutter) zur Scheune bringen, und der Roboter mischt das Futter automatisch und füttert die Tiere regelmäßig, solange alle Zutaten vorrätig sind.

