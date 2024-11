Landwirtschafts-Simulator 25: Forstwirtschaft (Bäume pflanzen, fällen & entfernen)

Mit der Forstwirtschaft könnt ihr im LS25 ein gutes Einkommen generieren. Wie ihr Bäume anpflanzen, fällen sowie lästige Baumstümpfe entfernen könnt, erfahrt ihr in unserem Guide zur Forstwirtschaft im Landwirtschafts-Simulator 25.

Baumarten im LS25

Insgesamt gibt es im Spiel zwölf Baumarten, die in Laub- und Nadelbäume unterteilt sind.

Nadelbäume: Fichte, Kiefer, Pinie, Zypresse

Fichte, Kiefer, Pinie, Zypresse Laubbäume: Birke, Eiche, Weide, Ahorn, Wechselblättriger Hartriegel, Schuppenrinden-Hickory, Amerikanische Ulme, Kanadische Felsenbirne

Laubbäume werden allesamt von Hand mit der Motorsäge gefällt. Dies gilt ebenso für Pinien und Zypressen aus der Nadelbaum-Kategorie. Nur Fichten und Kiefern werden mit einer Erntemaschine gefällt.

Die Dicke und Länge der Stämme sowie die Astmenge variieren je nach Baumart und beeinflussen den Verkaufswert und die Verarbeitung. Bäume mit vielen Ästen bringen weniger Ertrag, es sei denn, ihr entfernt das Geäst von Hand. Aus den Ästen lassen sich dann Hackschnitzel herstellen.

Pro-Tipp: Verwendet Laubbäume für Hackschnitzel und Nadelbäume für die Holzproduktion!

Die Karten sind abwechslungsreich und bieten eine Vielfalt unterschiedlicher Bäume. (© Screenshot Giants Software)

Bäume pflanzen

Im Gegensatz zur Anpflanzung von Feldfrüchten wie Weizen oder Kartoffeln muss der Boden vor der Aussaat von Bäumen nicht vorbereitet werden. Bäume können auf jeder Art von Grünfläche ohne vorheriges Grubbern, Pflügen oder Ausbringen von Dünger und Pestiziden angebaut werden.

Für das Anpflanzen von Bäumen wird eine spezielle Sämaschine benötigt. Die dafür erforderlichen Setzlinge können in Paletten beim Händler erworben und auf die Baumpflanzmaschine Damcon PL-75 geladen werden. Falls ihr schnell Geld für die Maschinen braucht, könnt ihr auch den Geld-Cheat im LS25 nutzen.

Auf dem gewünschten Grundstück wird die Maschine abgesenkt, eingeschaltet und vorzugsweise in geraden Linien vorsichtig gefahren. Die Baumpflanzmaschine setzt automatisch einen Setzling nach dem anderen in den Boden. Sobald alle Setzlinge verbraucht sind, muss die Maschine wieder aufgefüllt werden.

Die verschiedenen Baumarten unterscheiden sich in ihrer Wachstumsdauer. Je nach Art kann die Entwicklungszeit zwischen zwei und 24 Spieltagen variieren.

Deko-Bäume kaufen

Im Baumodus finden sich verschiedene Bäume unter der Registerkarte "Landschaftsbau", aus denen Größen ausgewählt werden können. Je größer der Baum, desto höher ist der Preis. Diese Bäume eignen sich zur Dekoration des Hofes und Grundstücks, sind jedoch nicht für die Forstwirtschaft geeignet.

Bäume fällen

Die Ernte von Bäumen hängt von der Baumart ab. Laubbäume müssen mit einer Motorsäge gefällt werden. Aufgrund ihres ungleichmäßigen Wachstums ist es sinnvoller, diese Bäume zu Hackschnitzeln zu verarbeiten, anstatt sie direkt zu verkaufen.

Nadelbäume hingegen können mit einer Motorsäge (Zypresse und Pinie) oder einer Erntemaschine (Fichte und Kiefer) geerntet werden. Durch ihre langen und geraden Stämme eignen sie sich besonders für den Verkauf oder die Weiterverarbeitung.

Motorsäge: Um einen Baum mit der Motorsäge zu fällen, positioniert ihr euch vor den Baum und dreht die Motorsäge in die gewünschte Schnittrichtung. Sobald ein grün leuchtender Ring um den Baumstamm erscheint, kann der Baum durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche gefällt werden. Der Baum fällt immer in die Richtung, in die gesägt wird.

Erntemaschine: Die Erntemaschine erleichtert die Ernte von Nadelbäumen. Zunächst setzt ihr euch in das Fahrzeug, wählt die gewünschte Länge der zu fällenden Baumstämme aus und fahrt zum Baum. Nach dem Einschalten der Maschine positioniert ihr das Schneidwerk des Krans möglichst weit unten am Baum und betätigt die entsprechende Schaltfläche zum Ernten. Daraufhin wird der Baum gefällt.

Baumstämme und Hackschnitzel

Gefällte Bäume können auf zwei Arten verkauft werden: in Form von langen Stämmen oder zu Hackschnitzeln zerkleinert.

Baumstämme: Ihr könnt das Holz entweder in der Schreinerei, in der Sägemühle oder im Biomasse-Heizkraftwerk verkaufen. Sobald ihr die entsprechende Verkaufsstelle ausgewählt habt, transportiert ihr den gefüllten und gesicherten Lader zu dem jeweiligen Gebiet, um das Holz abzuladen. Wählt den Lader je nach gewünschter Länge eurer gefällten Stämme oder schneidet sie auf den von euch gewählten Lader zu, sonst kann der Transport schwierig und unsicher sein. Fixiert eure Stämme mit Spanngurten. Dazu drückt ihr die entsprechende Schaltfläche oder steigt aus dem Fahrzeug aus und sichert das Holz manuell.

Hackschnitzel: Hackschnitzel sind geschreddertes Holz. Zunächst benötigt ihr das Rohmaterial in Form von gefällten Baumstämmen. Da sich Laubbäume am besten für die Verarbeitung zu Hackschnitzeln eignen, solltet ihr sie zunächst in kleinere Stücke schneiden.

Erwerbt eine Hackschnitzelmaschine, befestigt sie an einem Fahrzeug, klappt sie aus und schaltet sie ein. Nun hebt ihr mit dem Kran die am Boden liegenden Holzstücke auf und legt sie auf das Förderband. Wenn das Holz richtig auf dem Förderband liegt, wird es in die Maschine gezogen und zu Hackschnitzeln verarbeitet. Wenn ihr die Stämme in kleinere Stücke geschnitten habt, könnt ihr sie auch von Hand auf das Förderband legen. Dies kann aber etwas länger dauern.

Werft einen Blick auf die Preistabelle und sucht die bestmögliche Verkaufsstelle. Entweder verkauft ihr eure Hackschnitzel auf dem Bauernmarkt oder im Biomasse-Heizkraftwerk. Sobald ihr euch für eine Verkaufsstelle entschieden habt, fahrt dorthin und ladet die Hackschnitzel in dem dafür vorgesehenen Bereich ab.

Baumstümpfe entfernen

Wenn ihr Bäume gefällt habt und an dieser Stelle nun neue Bäume anpflanzen oder das Land anderweitig verwenden möchtet, solltet ihr die Überreste zunächst entfernen. Dazu benötigt ihr zwei Dinge: einen Traktor und einen Forstmulcher.

Positioniert die Rückseite des Traktors hinter der Mulchfräse und drückt die entsprechende Schaltfläche, um die Maschine anzuschließen. Anschließend fahrt ihr zum Baumstumpf. Am Baumstumpf angekommen, senkt ihr die Mulchfräse und schaltet sie ein. Danach fahrt ihr mit der Fräse über den Stumpf. Sollte der Baumstumpf zu hoch sein, könnt ihr die Höhe der Mulchfräse anpassen. Der Forstmulcher zerkleinert den Baumstumpf, sodass ihr den Boden wieder ebnen und für neue Bepflanzung oder anderweitige Nutzung vorbereiten könnt.

Fortgeschrittene Tipps für die Forstwirtschaft

Mit einer Seilwinde könnt ihr Bäume aus dem Wald in zugänglicheres Gelände ziehen. Befestigt die Seilwinde an eurem Traktor und geht zu Fuß zur Winde. Zieht das Windenseil heraus und befestigt es an einem oder mehreren Bäumen. Ihr könnt die Seillänge steuern, auch wenn ihr nicht im Traktor sitzt. Es gibt auch Fahrzeuge, die bereits mit einer eingebauten Seilwinde ausgestattet sind.

Mit einer Seilwinde könnt ihr Bäume aus dem Wald in zugänglicheres Gelände ziehen. Befestigt die Seilwinde an eurem Traktor und geht zu Fuß zur Winde. Zieht das Windenseil heraus und befestigt es an einem oder mehreren Bäumen. Ihr könnt die Seillänge steuern, auch wenn ihr nicht im Traktor sitzt. Es gibt auch Fahrzeuge, die bereits mit einer eingebauten Seilwinde ausgestattet sind.

Hügel und Täler machen den Stammtransport oft schwierig. Eine einfache Möglichkeit, eure Stämme zu transportieren, ist der Seilkran. Befestigt ihn an einem geeigneten Traktor und sucht euch einen passenden Standort. Danach müsst ihr das Seil des Krans manuell an einem stabilen Baum anbringen. Sobald das erledigt ist, könnt ihr den Laufwagen manuell steuern oder den „Verfolgungsmodus" nutzen, um den Wagen in die richtige Position zu bringen. Befestigt die Stämme am Laufwagen, um sie über weite Strecken oder durch unwegsames Gelände zu transportieren. Nähert euch dafür einfach dem Stamm und befestigt ihn mit einem Seil.

Im LS25 gibt es das Markierungsspray, das euch dabei hilft zu entscheiden, welche Bäume gefällt und welche stehen bleiben sollen. Zusätzlich gibt es verschiedene Symbole zur Auswahl, damit ihr sicherstellen könnt, dass genau die richtigen Bäume gefällt werden.

