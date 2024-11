Planet Coaster 2: Strom erzeugen und Stromversorgung herstellen

Für die einwandfreie Funktion vieler Freizeitaktivitäten benötigt ihr in Planet Coaster 2 Strom. Wie ihr die Stromversorgung eurer Achterbahnen und Läden sicherstellt, verraten wir euch in diesem Guide.

Wie erzeuge ich Strom?

In Planet Coaster 2 benötigen unterschiedliche Gebäude Strom für den Betrieb. Welche das sind, findet ihr erst heraus, wenn ihr ein Gebäude auswählt und platzieren wollt. So befindet sich auf dem jeweiligen Objekt ein Blitz-Symbol, wenn es nicht mit Strom versorgt wird.

Um das zu ändern benötigt ihr Stromgeneratoren, die 120 Strom erzeugen, Stromverteiler, die den Strom an im Umkreis befindliche Gebäude verteilen und Stromkabel, die als Verbindungsstück zwischen Generator und Verteiler fungieren.

Hat ein Gebäude keinen Strom, erscheint an dessen Stelle ein Blitz-Symbol. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wo finde ich Stromverteiler und Co.?

Im Browser am unteren Bildschirmrand findet ihr die Schaltfläche Servicegebäude. Wählt links das "Bauteile"-Symbol aus, um den Stromgenerator und den Stromverteiler schnell zu finden. Alternativ könnt ihr auch die Suchleiste nutzen.

Das Stromkabel hingegen findet ihr auf andere Weise. Klickt im "Servicegebäude"-Menü rechts neben den aufgelisteten Objekten auf den Tab Selbst erstellen und wählt danach "Bauteile" aus, um auch die Kabel angezeigt zu bekommen.

Stromversorgung sicherstellen

Den Generator könnt ihr an einem Ort eurer Wahl platzieren. Wichtig ist nur, dass ihn euer Technik-Personal im Falle einer Wartung erreichen kann. Doch dazu kommen wir später noch.

Sobald ihr den Generator platziert habt, wird automatisch der Stromverteiler ausgewählt und ihr landet in der Heatmap-Ansicht. Der Umkreis des Verteilers zeigt euch an, auf welche Distanz dieser Strom bereitstellen kann. So werden alle Gebäude innerhalb der Fläche nach Platzierung des Verteilers mit Energie versorgt.

Nachdem ihr den Generator und den Verteiler platziert habt, müsst ihr sie nur noch verbinden. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Habt ihr auch diesen Schritt gemeistert, bekommt ihr umgehend das Stromkabel auf den Cursor gedrückt, welches ihr nur noch mit dem Generator verbinden müsst. Schon habt ihr die nötige Stromversorgung erfolgreich hergestellt.

Natürlich wird ein Stromverteiler alleine auf Dauer nicht ausreichen. Immerhin wollt ihr schnell weitere Freizeitaktivitäten und Geschäfte bereitstellen, um mehr Gäste anzulocken. Dazu müsst ihr den beschriebenen Prozess nicht ständig wiederholen. Es reicht, wenn ihr weitere Verteiler platziert und diese mit bereits verlegten Stromkabeln verbindet.

Wieso fällt der Strom aus?

Der Strom kann aus zweierlei Gründen ausfallen: Entweder ihr verbraucht mehr Strom als ihr erzeugt oder ihr habt die Generatoren nicht regelmäßig gewartet.

Wenn eure Gebäude mehr Strom benötigen, als ihr zur Verfügung stellt, steht der Freizeitpark schnell im Dunkeln da. Ein Stromgenerator erzeugt 120 Strom. Kleine Gebäude, wie der Laden für Gäste-Dienstleistungen benötigen lediglich fünf Strom. Schienenfahrgeschäfte und Achterbahnen verbrauchen allerdings viel mehr.

Dann ist es an der Zeit mehr Generatoren zu bauen. Wir empfehlen euch sie alle in unmittelbarer Nähe zueinander zu platzieren, damit eure Techniker nicht den gesamten Park für die Wartung ablaufen müssen.

Statt alle Generatoren mit anderen Verteilern zu verbinden, solltet ihr die Generatoren selbst mit Stromkabeln zusammenschließen. So erhöht ihr die Gesamtmenge an Strom, die ein Verteiler vergeben kann und ihr behaltet eine gute Übersicht bei.

Verbindet mehrere Stromgeneratoren miteinander, um die Gesamtmenge an Strom zu erhöhen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im zweiten Fall habt ihr die Generatoren nicht gewartet. Regelmäßige Wartungen erhöhen die Lebensdauer der Anlagen. Stellt mehr Techniker (im Personal-Menü) ein, die sich darum kümmern oder weist sie selbst an Wartungen vorzunehmen.

Klickt dazu auf das zu wartende Gebäude, wählt im Infofenster "Wartung" (Schraubenschlüssel-Symbol) aus und klickt danach auf "Notruf". Hat die Prozentanzeige des Gebäudezustands deutlich abgenommen, könnt ihr auch eine Notfallwartung anordnen, womit das Objekt wieder seine volle Funktionsfähigkeit zurückerlangt.