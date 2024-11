Planet Coaster 2: Wege bauen, löschen, anheben und absenken

In Planet Coaster 2 führt jeder Weg zu Fahrgeschäften – zumindest im besten Fall. Wie ihr Wege bauen könnt und welche Möglichkeiten euch sonst beim Wegebau offenstehen, erfahrt ihr hier.

Wie kann ich Wege bauen?

Wege findet ihr im Browser am unteren Bildschirmrand rechts neben der Szenerie. Wählt ihr sie aus, stehen euch vielfältige Möglichkeiten offen:

Linien-Ersteller: Ein einfacher, geradliniger oder gebogener Weg von A nach B, dessen Länge ihr selbst bestimmt.

Ein einfacher, geradliniger oder gebogener Weg von A nach B, dessen Länge ihr selbst bestimmt. Klassische Wege: Ein Stück Weg, dessen Länge ihr im Vorhinein festlegt.

Ein Stück Weg, dessen Länge ihr im Vorhinein festlegt. Zeichnen-Werkzeug: Zeichnet selbst Linien auf der Karte und verbindet beide Enden, um Wege ganz nach euren Wünschen zu gestalten.

Zeichnet selbst Linien auf der Karte und verbindet beide Enden, um Wege ganz nach euren Wünschen zu gestalten. Stempel-Ersteller: Hier setzt ihr Wege innerhalb eines Rasters.

Hier setzt ihr Wege innerhalb eines Rasters. Rundungswerkzeug: Mit diesem Werkzeug könnt ihr die Ecken von Wegen abrunden.

Mit diesem Werkzeug könnt ihr die Ecken von Wegen abrunden. Anpassungspinsel: Wählt eine andere Farbe im Reiter "Stil anpassen", um vorhandene Wege mit einem anderen Stil auszustatten.

Wählt eine andere Farbe im Reiter "Stil anpassen", um vorhandene Wege mit einem anderen Stil auszustatten. Bearbeitungswerkzeug: Verschiebt und verzerrt bestehende Wege.

Ihr habt viele Möglichkeiten Wege zu erstellen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Experimentiert ruhig ein wenig mit den verschiedenen Optionen, bis ihr die geeigneten für euch findet. Beachtet dabei allerdings, dass Wege stets durchgängig sein und nicht unterbrochen werden sollten, da eure Gäste die von euch gebauten Straßen niemals verlassen.

Beim Eingang zu einem Fahrgeschäft bietet sich hingegen eine Warteschlange an, die im Wege-Fenster unter "Modus" zu finden ist. Nur durch eine Warteschlange können sich Gäste bei einer Attraktion anstellen.

Der Personalweg hingegen signalisiert euren Gästen, dass der Zutritt hier für sie verboten ist. Nur euer Personal (Techniker, Hausmeister etc.) darf derlei Wege betreten.

Wie kann ich Wege löschen?

Ihr habt drei Möglichkeiten Wege zu löschen. Wählt am unteren Bildschirmrand die Abreißen-Schaltfläche aus. Schaltet hier sicherheitshalber alle Filter aus und aktiviert anschließend nur "Wege". So geht ihr sicher, dass ihr nicht unbeabsichtigt andere Objekte löscht. Legt die Breite und Höhe des Abrisspinsels fest und schon kann es losgehen.

Wählt den Abrisspinsel aus und aktiviert lediglich die Wege, bevor ihr euch ans Löschen macht. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Pflastert ihr gerade neue Straßen, könnt ihr alternativ direkt unter den Wegwerkzeugen den Löschen-Reiter auswählen. Mit diesem Löschwerkzeug könnt ihr ausnahmslos Wege entfernen.

Zuletzt könnt ihr eure Arbeitsschritte auch einfach rückgängig machen. Am rechten unteren Bildschirmrand findet ihr links vom "Pause beenden"-Symbol zwei Pfeile. Der Pfeil nach links macht euren letzten Arbeitsschritt rückgängig, der Pfeil nach rechts stellt den Arbeitsschritt wieder her.

Wege anheben und absenken

Hin und wieder könntet ihr auf Hindernisse stoßen, die es nötig machen einen Weg anzuheben oder abzusenken. Vielleicht wollt ihr euren Park aber auch einfach atmosphärischer gestalten und euren Gästen eine eindrucksvolle Aussicht gewähren.

So oder so haben wir gute Neuigkeiten für euch. ihr könnt Wege nach Belieben anheben und absenken. Wählt einen Weg aus, drückt die Umschalttaste und bewegt eure Maus nach oben oder unten (Xbox: Haltet die X-Taste gedrückt, PS5: Haltet die Viereck-Taste gedrückt). Ganz nett: Ab einem bestimmten Winkel werden automatisch Treppen erzeugt.

Ist der Weg steil genug, werden automatisch Treppen erzeugt. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Achtet aber besser darauf, dass ihr mit einem bereits bestehenden Weg verbunden seid, bevor ihr loslegt. Andernfalls gestaltet sich der Bau etwas umständlich.

Wie verbinde ich Wege?

Wege verbinden sich in Planet Coaster 2 im Grunde völlig automatisch, sobald ihr mit dem Cursor in die Nähe des Randes oder Endes eines Weges erreicht. Bei komplexen, großflächigen Wegen kann es allerdings passieren, dass Geländer an Stellen erzeugt werden, wo sie eigentlich nicht sein sollten.

Ihr könnt dieses Problem umgehen, indem ihr im Wege-Fenster den Reiter "Extras anpassen" auswählt und "Schienen hinzufügen" ausstellt. So wird generell kein Geländer mehr erzeugt und eure Gäste haben weniger Probleme mit der Orientierung.