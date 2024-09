EA SPORTS FC 25: Eine Fußball-Simulation mit unterschiedlichen Gesichtern

Überraschend, verschachtelt, unterhaltsam, vorhersehbar: Diese Attribute beschreiben, was euch in EA SPORTS FC 25 erwartet. Das gilt auch für die Neuerungen. Es erwarten euch ein komplett neuer Spielmodus, ein neues KI-System auf dem Platz und überarbeitete Taktik-Einstellungen. Doch führt das zu einem überzeugenden Spielspaß-Sieg oder einer aufgewärmten Niederlage? Unser Test der PS5-Version klärt auf.

Fazit zu EA SPORTS FC 25 (PS5) EA SPORTS FC 25 zeigt mir auf jeder Ebene unterschiedliche Gesichter. In vielen Momenten macht das Spiel dank seiner Gameplay-Neuerungen auf dem Platz deutlich mehr Spaß als sein Vorgänger. Wenn aber das Torwart- oder Zweikampfverhalten unlogischen Gesetzen folgt, rege ich mich genauso auf, wie jedes Jahr. Das eine geht nicht ohne das andere. Dafür ist Rush als neuer Spielmodus eine Spielspaß-Bereicherung auf jeder Ebene. Dagegen kämpfe ich mit verschachtelten und langsamen Menüs, moderaten Neuerungen in allen weiteren Spielmodi und in meinen Augen schlechteren Taktik-Einstellungen als noch im Vorgänger. Auch die stark beworbene, intelligentere KI hat ihre Stärken und Schwächen. Für meinen Geschmack müssen die Entwickler unbedingt die Defensive stärken, damit wieder ein Gleichgewicht zu den Möglichkeiten im Angriffsspiel hergestellt wird. Besonders hervorheben möchte ich die Optik und Technik des Spiels. FC 25 läuft auf der Konsole geschmeidig und sieht zum Anfassen gut aus. Rush als neuer Spielmodus begeistert

Umfassendes Lizenz-Paket mit zahlreichen Ligen, Vereinen und Stadien

Gänsehaut-Stadionatmosphäre mit Original-Fangesängen

Spielerisch unterhaltsamer als der Vorgänger

KI-gesteuerte Spieler agieren viel zu uneigenständig

Neues Taktik-Menü ist verschachtelt und keine Bereicherung zum Vorgänger

Menüs reagieren träge 8,4 /10

Augen auf und hergeschaut: Das folgende Video zeigt euch alles, was ihr zum neuen Spielmodus Rush in EA SPORTS FC 25 wissen solltet:

EA SPORTS FC 25 | Offizieller Deep Dive zu Rush

Das ist neu in EA SPORTS FC 25

Der Vorgänger EA SPORTS FC 24 war nichts Geringeres als der Beginn einer neuen Ära. Zumindest vom Namen her. Denn nach 30 erfolgreichen Jahren, hat EA den Lizenz-Deal mit der FIFA nicht verlängert. Inhaltlich fehlen der Fußball-Simulation nur die WM-Turniere, nicht aber die lizenzierten Mannschaften. Auch beim Nachfolger handelt es sich im Grunde genommen um ein neues FIFA, nur unter dem sperrigen Namen EA SPORTS FC 25. Oder kurz: FC 25.

Die diesjährige Veröffentlichung möchte in allen Bereichen noch einen draufsetzen. Um das zu erreichen, gibt es einen neuen Fünf-gegen-fünf-Spielmodus, komplett überarbeitete Taktik-Einstellungen und ein neues KI-System, um die Mitspieler und Gegner um euch herum intelligenter agieren zu lassen.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Detail-Verbesserungen in Spielmodi, Wind-Effekte auf dem Platz und neue deutsche Kommentatoren. Und obwohl die Entwickler von EA SPORTS damit zahlreiche Verbesserungen bieten, greift nicht alles so ineinander, wie es könnte.

Dieser Spielmodus überrascht und ersetzt Volta aus dem Vorgänger

Das Beste am neuen Spielmodus Rush ist, dass er zugänglich und unterhaltsam ist. Das liegt an den Abweichungen zu einer normalen Partie. Auf einem kleinen Spielfeld duellieren sich zwei 5er-Teams. Die Torhüter steuert die KI. Hinter jedem Feldspieler steckt ein Online-Spieler. Jeder interpretiert seine Rolle, wie er möchte. Es gibt keine festen Positionen.

Auch die veränderten Regeln sorgen für ein kurzweiliges Fußball-Erlebnis. Jede Partie dauert sieben Minuten, es gibt keine Halbzeiten. Abseits gilt nur im Angriffsdrittel. Für harte Fouls gibt es eine blaue Karte, die eine 60-sekündige Zeitstrafe bedeutet.

Der neue Spielmodus Rush orientiert sich an Hallen-Fußball-Ligen von Ex-Profis wie Toni Kroos oder Gerard Piqué. (© GIGA / Jens-Magnus Krause)

Den größten Spaß macht Rush, wenn ihr euch mit Freunden via Headset absprecht. Denn spielerisch ist der Modus angenehm herausfordernd: Euer Erfolg hängt davon ab, wie gut ihr euch abstimmt und wie schnell ihr im Kopf seid. Gut so!

Die neue KI beeinflusst das Gameplay in beide Richtungen

Für die größte Veränderung auf dem Spielfeld sorgt das neue KI-System. Dieses nutzt Daten aus echten Fußballpartien, wodurch eure Mitspieler und Gegner taktisch intelligenter agieren sollen.

Das Problem dabei: Wenn ihr die ersten Partien in FC 25 absolviert und den Vorgänger lange nicht gespielt habt, fallen euch die Änderungen erstmal kaum auf. Und falls doch, hinterlassen sie bei euch einen zweigeteilten Eindruck.

Auf der einen Seite schafft es die KI häufiger, eure Pässe abzufangen, eure Dribblings zu unterbinden und euren Grätschen auszuweichen. Auf der anderen Seite verstehen eure KI-Mitspieler nicht, eure Position abzusichern, wenn ihr mit einem Innenverteidiger einen Angriff startet. Ebenfalls schwach: Eure Mitspieler agieren im Angriff nicht selbstständig genug und suchen viel zu selten steile Laufwege in die Spitze.

Optisch überzeugend: EA SPORTS FC 25 ist grafisch wunderschön. Besonders im neuen Foto-Modus für Creator. (© GIGA / Jens-Magnus Krause)

Ein neues Feature für Taktik-Liebhaber

Abseits des Platzes findet ihr die größte Neuerung in den Taktik-Einstellungen. Ihr gebt nicht mehr jedem einzelnen Spieler seine individuellen Befehle, das läuft jetzt anders. Zuerst wählt ihr eure Aufstellung, danach den Stil eures Aufbauspiels (u.a. kurze Pässe oder Konterangriffe) und euren Defensiv-Ansatz (tief- oder hochstehende Abwehrkette).

Zusätzlich könnt ihr jedem Spieler eine Rolle zuweisen und ihm so individuelle Anweisungen geben. Einen Mittelstürmer könnt ihr so zur falschen neun machen. Da das Taktik-Menü aber verschachtelt ist, braucht ihr Zeit und Lust, euch damit zu beschäftigen.

Aber auch wenn die Spieler eure Anweisungen auf dem Platz sichtbar umsetzen, gibt es zwei gravierende Nachteile gegenüber dem alten System: Erstens ist die gute alte Kontertaktik, so wie jedes Jahr, die erfolgversprechendste. Zweitens könnt ihr hoch pressende Mannschaften wie Arsenal kaum imitieren, da ihr eure Verteidigung nicht aggressiv genug einstellen könnt. Hier vermisst ihr die individuellen Einstellmöglichkeiten pro Spieler aus den letzten Jahren.

Kein bekannter Spielmodus erhält revolutionäre Verbesserungen

Rush ist als neue Spielvariante für jeden Spielmodus (Ultimate Team, Karriere und Clubs) eine Abwechslung und Spielspaß-Bereicherung. Die weiteren Neuerungen pro Modus sind clever gewählt von EA, aber keine Revolution.

Im Karrieremodus könnt ihr als Manager nun auch ein Team aus dem Frauenfußball übernehmen. Eine gute, aber vorhersehbare Neuerung. In der Spieler-Karriere sollt ihr in Zukunft nach einem Update die größten Momente der aktuellen Fußballsaison erleben können. Testen konnten wir das noch nicht.

Bei allen Modi, auch bei Ultimate Team, könnt ihr mit den neuen Taktik-Einstellungen und Spielerrollen herumexperimentieren. Nachvollziehbar, aber eben nichts Weltbewegendes. In Clubs könnt mit euren menschlichen Teamkameraden in der Umkleide abhängen und sehen, wie sie ihre Spieler anpassen.

Die Trikot-Animationen sind in Bewegung seltsam. Es sieht so aus, als wären die Trikots aus Wasser und ihr müsstet Angst haben, die Textilien zu verschütten. (© GIGA / Jens-Magnus Krause)

Die überarbeitete Navigation leidet unter einem allgemeinen Problem des Spiels: Die Menüs sind und bleiben unübersichtlich und die Bedienung fühlt sich lahmarschig an.

Bunt gemischte Veränderungen, die nicht alle zünden

FC 25 bietet viele weitere Neuerungen. Auf Knopfdruck führt ihr ein taktisches Foul aus, kassiert eine gelbe Karte, aber habt den Angriff des Gegners unterbunden. Das kann in Online-Partien frustrieren.

Viele Torhüter haben neue Spielstile erhalten (Ball zur Seite ablenken, anstatt nach vorne abprallen lassen). Das heißt aber nicht, dass es in einigen Partien keine krassen Aussetzer gibt, die zu ärgerlichen Gegentoren führen. Neu ist auch, dass der Wind die Flugbahn des Balls beeinflussen kann. Das fühlt sich authentisch an, ist in Online-Matches aber der Fairness halber deaktiviert.

Die neuen deutschen Kommentatoren (Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte) machen ihren Job im ersten Anlauf nur gut. Oftmals fehlt es an Druck und Begeisterung in den Stimmen.

Der Season Pass ist im zweiten Jahr mit dabei. Kostenlose Boni für alle. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass in der Closed Beta ein Premium Season Pass angezeigt wurde. Kostenpunkt: 15 Euro Echtgeld. Es kann also sein, dass EA diese Idee verworfen hat oder erst später mit einem Update wieder integriert.

