EA Sports FC 25: Dieser Modus ist die größte Neuerung

Einen Monat vor Release konnte ich mehrere Partien im neuen Rush-Modus absolvieren. Seitdem steht für mich fest, dass diese vereinfachte Fußball-Variante den Zugang zur Simulation erleichtert und den Spielspaß erhöht.

Die neuen Regeln sorgen für gute Stimmung

Nach nur wenigen Ballkontakten habe ich Rush sofort verstanden. Für Neu-Einsteiger ist der Modus also bestens geeignet. Jede Mannschaft setzt sich aus vier menschlichen Online-Spielern zusammen und bekommt jeweils einen KI-Torwart in den Kasten gestellt.



Das verkleinerte Spielfeld (60 x 45 Meter), der Einsatz vieler LED-Lichter und Laserstrahlen am Spielfeldrand und die veränderten Regeln, erinnern mich sofort an die Hallenfußball-Liga „Baller League.“

Der erste Unterschied zu einer normalen Partie ist der veränderte Anstoß. Der Ball wird wie beim Tisch-Kicker von der Seite aufs Spielfeld geworfen und alle Feldspieler versuchen, ihn zu erobern. Das hat für ordentlich Stimmung auf dem Feld, aber auch in den Headsets aller Spieler, gesorgt.



Auch die vereinfachte Abseitsregel hat sich für mich gut angefühlt. Nur im markierten Angriffsdrittel kann ich im Abseits stehen. Das sorgt für weniger Spielunterbrechungen und häufiger für erfolgreiche Angriffe.

Der neue 5-gegen-5-Modus Rush begeistert mit vereinfachten Regeln und hohem Spielspaß. (© EA)

Rush ist überall integriert

Da ich als Spieler keine feste Position bekleide, ist die Kommunikation innerhalb eines Teams entscheidend. Rennen alle blind nach vorne, steht hinten niemand mehr. Das führt zu zahlreichen Konter-Möglichkeiten in jeder Partie.



Das bedeutet auch, dass schnelle und klare Spielzüge die Erfolgschancen erhöhen. Wer sich auf Tricksereien wie im nun weggefallenen VOLTA-Modus verlässt, hat kaum Chancen.



Dafür kann ich meinen Mitspielern mit dem rechten Stick anzeigen, wo der nächste Pass hingehen sollte. Wenn der Ball dann tatsächlich ankommt und ich abschließe, ist die Befriedigung beim Torerfolg gleich doppelt so groß.

Ein weiterer Unterschied zu einer normalen Fußball-Partie ist der Verzicht auf rote Karten. Wer ein schweres Foul begeht, bekommt stattdessen eine blaue Karte und muss vorübergehend vom Feld. Das hat mich sofort an die Strafzeiten im Eishockey erinnert und sich fair angefühlt.



Rush begegnet euch im finalen Spiel in allen Spielmodi: Clubs, Ultimate Team, Karriere und im Anstoß-Modus. Das Einzige, was ich vermisst habe, ist ein Ranking-System. Wie cool wäre es, in seinem Land oder sogar weltweit der beste Rush-Spieler zu sein? Das darf EA gerne per Update nachliefern.

EA SPORTS FC 25 erscheint voraussichtlich am 27. September 2024 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.

