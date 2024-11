Landwirtschafts-Simulator 25: Wasser auffüllen (kostenlos und mit Wassertank)

Wenn ihr im LS25 Wasser auffüllen wollt, könnt ihr entweder einen Wassertank bauen oder euch das Wasser kostenlos holen. Wie das genau funktioniert und welche Geräte dafür notwendig sind, erfahrt ihr hier.

Wasser kostenlos auffüllen

Sparfüchse holen sich das Wasser im Landwirtschafts-Simulator 25 für lau und brauchen dafür nichts weiter als einen Traktor samt Anhänger. Genauer gesagt braucht ihr ein Transportfass. Transportfässer findet ihr beim Fahrzeughändler unter der Kategorie "Tierhaltung". Ihr habt hier folgende vier Transportfässer zur Auswahl:

Abi 1600: 2.080 l Fassungsvermögen (5.850 Euro)

2.080 l Fassungsvermögen (5.850 Euro) Abi 550: 6.050 l Fassungsvermögen (17.000 Euro)

6.050 l Fassungsvermögen (17.000 Euro) Lizard MKS 32: 8.000 l Fassungsvermögen (25.000 Euro)

8.000 l Fassungsvermögen (25.000 Euro) Lizard MKS 8: 32.000 l Fassungsvermögen (90.000 Euro)

Je teurer der Anhänger, desto mehr Wasser könnt ihr mit dem Anhänger auf einmal transportieren. Für den teuersten Anhänger (Lizard MKS 8) benötigt ihr zudem einen LKW zum Anhängen. Für alle anderen Anhänger könnt ihr einen Traktor nutzen.

Steigt nun in euren Traktor, fahrt an den Anhänger heran und dockt ihn an. Öffnet anschließend die Karte und sucht euch eine beliebige Wasserstelle auf der Karte aus. Auch Flüsse und Seen könnt ihr hier anfahren. Scheut euch dabei nicht wild über die Felder zu brettern, um eine Wasserstelle zu erreichen.

Manövriert euren Anhänger nah genug an einen See oder Fluss heran, bis ihr links oben im Kontextmenü "Anhänger auffüllen" auswählen könnt. Nun füllt sich der Anhänger mit Wasser, was ihr bei der Anzeige rechts unten beobachten könnt.

Wassertank bauen (kostenpflichtig)

Die bequemere Methode zum Auffüllen erfordert das Bauen eines Wassertanks. Öffnet dafür den Baumodus (Umschalttaste + P) und navigiert in der Gebäudekategorie zum Reiter "Container". Hier habt ihr die Wahl zwischen:

Wassertank (3.000 Euro)

Altes Windrad mit Wassertank (1.500 Euro)

Platziert einen der beiden Wassertanks, um für Geld Wasser zu tanken. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Beide Tanks könnt ihr an beliebiger Stelle platzieren. Fahrt einen Anhänger an den Wassertank heran und wählt links oben im Kontextmenü "Befüllung starten" aus. Während des Tankens wird euch dann Geld abgezogen (Achtet auf euren Kontostand rechts oben). Falls euch das nötige Kleingeld fehlt, könnt ihr den Geld-Cheat für den LS25 nutzen.

