Dank Crunchyroll offline schauen: So ladet ihr Anime auf Handy und Switch herunter

Mit Crunchyroll könnt ihr Anime ohne Internet schauen – egal, ob im Flugzeug oder im Funkloch. So funktioniert das Offline-Feature.

Crunchyroll: Anime jederzeit und überall auch offline verfügbar?

Wer auch ohne Internet in die Welt von „One Piece“, „Demon Slayer“, „Attack on Titan“ und Co. eintauchen will, kann mit der Crunchyroll-App Serien und Filme offline speichern.

Die Funktion steht auf iOS, Android und Nintendo Switch zur Verfügung – allerdings mit ein paar Einschränkungen. Nicht alle Titel sind offline verfügbar. Ist der Download-Button ausgegraut, könnt ihr die Funktion für diese Episode leider nicht nutzen.

So funktioniert der Download mit dem Handy oder Tablet (Android und iOS)

In der Crunchyroll-App lassen sich einzelne Episoden ganz einfach für unterwegs speichern:

Unter „Konto“ > „Videoqualität“ die gewünschte Downloadstufe auswählen (hoch, mittel oder niedrig) In der App die gewünschte Serie aufrufen und das Pfeil-Symbol neben der Episode antippen Alle gespeicherten Inhalte findet ihr über „Meine Listen“ > „Offline“

Beim Herunterladen könnt ihr zwischen drei Qualitäten wählen: „Hoch“ bietet das beste Bild, braucht aber mehr Zeit und Speicher. „Niedrig“ spart Platz und lädt am schnellsten – ideal für unterwegs. „Mittel“ ist ein guter Kompromiss.

So klappt’s auf der Nintendo Switch

Auch auf der Switch lassen sich einzelne Episoden speichern:

Gewünschte Folge auswählen und X-Taste drücken Im Pop-up „Episode bereitstellen“ auswählen Unter „Offline Viewing“ im App-Menü findet ihr den gespeicherten Inhalt.

Ist der Download über mobile Daten möglich?

Wer keinen WLAN-Zugang hat, kann auch über mobile Daten streamen oder Inhalte speichern. Dazu einfach in den „Einstellungen“ unter „App-Erlebnis“ (Streaming) beziehungsweise „Offline Viewing“ (Download) den entsprechenden Schalter aktivieren. Achtung: Der Datenverbrauch ist je nach Qualitätsstufe unterschiedlich hoch.

Probleme beim Download? Diese Tricks helfen

Wenn eine Folge nicht heruntergeladen werden kann oder ein Fehler auftritt, helfen oft einfache Schritte:

Auf „ Erneut versuchen“ tippen

tippen Videoqualität in den Einstellungen verringern

in den Einstellungen verringern Nur eine Episode gleichzeitig herunterladen

gleichzeitig herunterladen Gerät neu starten

Zwischen WLAN und mobilen Daten wechseln

Falls nichts hilft, kann ein Support-Ticket über die Website erstellt werden. Einfach das passende Problem auswählen, E-Mail angeben und die betroffene Folge kurz beschreiben.

