„One Piece“-Filme: Die richtige Reihenfolge des Animes im Überblick

Zu „One Piece“ gibt es nicht nur zahlreiche Mangas und unzählige Anime-Folgen, sondern auch Filme. Hier lest ihr mehr zu den „One Piece“-Filmen und zur Reihenfolge.

„One Piece“-Filme: am Kultanime und -manga orientiert

One Piece gehört zu den bekanntesten Anime- und Mangaserien der Welt. Eiichiro Oda hat 1997 mit seiner fulminanten Geschichte rund um Monkey D. Ruffy und seine Crew ein Werk erschaffen, das seinesgleichen sucht. Mehr als 100 Mangas sind in Deutschland bereits erschienen, insgesamt neigt sich die Geschichte jedoch ihrem Ende zu. Neben der Animeserie gibt es auch einige Filme. Auch in Deutschland erhalten die Filme einen Kinostart. Anhand der Inhalte lässt sich häufig erahnen, wie weit die eigentliche Geschichte von One Piece fortgeschritten ist.

Erst vor wenigen Monaten ist der 14. Kinofilm „One Piece: Film Red“ gestartet. Das folgende Video zeigt euch einen Trailer des Anime-Streifens:

One Piece Film: Red – Trailer

„One Piece“-Filme: Die Reihenfolge in chronologischer Abfolge

Insgesamt sind bereits 14 „One Piece“-Filme erschienen. Jene erzählen zum Teil eigene Geschichten, teilweise fassen sie ganze Abschnitte der eigentlichen Geschichte, die im Anime und Manga erzählt werden, in einem Film zusammen. „One Piece: Film Z“ beispielsweise spielt zum ersten Mal nach dem zweijährigen Zeitsprung der Serie. Daneben sind zusätzlich sogenannte „TV-Specials“ entstanden. Trotzdem ist die Reihenfolge entscheidend, wenn ihr die Filme chronologisch schauen möchtet:

„One Piece“-Reihenfolge: Filme in Form von TV-Specials

Neben den Filmen gibt es noch einige „TV-Specials“, die nebenher erschienen sind. Jene beleuchten gewisse Zeitepisoden etwas genauer, wobei sie nicht zum eigentlichen Kanon gehören. Dazu sei gesagt, dass nicht alle „TV-Specials“ in Deutschland erschienen oder in Form einer Blu-ray auf den Markt gekommen sind. Folgende „TV-Specials“ könnt ihr euch also zusätzlich anschauen:

„One Piece“: Die Live Action-Serie von Netflix

Im August 2023 erschien eine Realverfilmung von One Piece in Form einer achtteiligen Serienadaption auf Netflix. Sowohl von Kritikern als auch dem Publikum wurde das Remake hoch gelobt. Der Streamingdienst arbeitet zurzeit an einer zweiten Staffel, wie über die Sozialen Medien bekanntgegeben wurde. Die Dreharbeiten sollen bereits begonnen haben und wie Deadline berichtet, können Fans voraussichtlich im Sommer 2025 mit der Fortsetzung rechnen. Ein genauer Starttermin steht noch nicht, jedoch lassen einige Bilder der Drehorte erahnen, dass es sich um eine äußerst engagierte Produktion handeln könnte.

