„Demon Slayer“ Reihenfolge: Alle Staffeln und Filme im Überblick

„Demon Slayer“ setzt sich aus mehreren Staffeln und drei Filmen zusammen. Wir zeigen euch die chronologische Reihenfolge des Animes übersichtlich aufgelistet.

Darum geht es in „Demon Slayer“

Im düsteren Manga „Demon Slayer“ von Koyoharu Gotōge stellt sich der junge Tanjiro garstigen Dämonen und kämpft um Vergeltung. Kann der ältere Bruder seine jüngere Schwester, die in einen Dämon verwandelt wurde, heilen und wieder zum Menschen machen? Das Werk schaffte es unter die Top zehn der meistverkauften Manga-Reihen weltweit. Kein Wunder, dass die mitreißende Geschichte auch in Form einer Serie und drei Filmen auf die Bildschirme von Anime-Fans gelangte. Wir geben euch einen Überblick zu „Demon Slayer“ und erklären, in welcher Reihenfolge ihr die Staffeln und Filme schauen solltet.

„Demon Slayer“ Reihenfolge: So schaut ihr es richtig

„Demon Slayer“ umfasst derzeit vier Staffeln und drei Filme. Dabei fungieren die Filme eher als Bindeglieder zwischen einzelnen Staffeln, in denen die gleiche Handlung nochmal erzählt wird. Somit ist es zum Verständnis der Story nicht wichtig, die Filme gesehen zu haben. In der Auflistung seht ihr die richtige chronologische Reihenfolge des Animes nach Veröffentlichungsdatum und Handlung. Auf Crunchyroll könnt ihr „Demon Slayer“ streamen.

„Demon Slayer“ Reihenfolge: Zusammenhang zwischen Serie und Filmen

Zwar gilt der erste Film „Demon Slayer: Mugen Train“ als Fortsetzung der ersten Staffel, jedoch müsst ihr ihn nicht unbedingt anschauen, um den weiteren Handlungsverlauf zu verstehen. Denn im ersten Teil der zweiten Staffel wird die Geschichte des Films sowieso nochmal erzählt. Die Helden versuchen, den Dämon aufzuspüren, der auf mysteriöse Weise einen Passagier aus dem Zug entführt hat.

Ähnlich verhält es sich mit dem zweiten Film von 2023, „Demon Slayer: To the Swordsmith Village“. Darin wird die gleiche Handlung erzählt wie in den letzten beiden Folgen des Entertainment District Arcs sowie in der ersten Folge der dritten Staffel. Tanjiro macht sich auf die Reise ins Dorf der Schwertschmiede, um seine kostbare Waffe von seinem ursprünglichen Hersteller reparieren zu lassen. Ausgerechnet jetzt umzingeln Feinde das Dorf.

Auch der dritte Film ist eher als Extra für die leidenschaftlichsten Fans des Animes zu verstehen. Denn „Demon Slayer: Zum Training der Säulen“ umfasst die letzten Ereignisse der dritten Staffel und die ersten Handlungsstränge der vierten Staffel. Tanjiro unterzieht sich einem harten Training, um ein Hashira und noch besserer Kämpfer zu werden.

Mit dem Trailer zum dritten „Demon Slayer“-Film könnt ihr euch auf den Titel einstimmen:

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Zum Training der Säulen - Kinotrailer

„Demon Slayer“ Alternativen: Auch diese Animes lohnen sich

Ihr mögt es gerne ein wenig düsterer? Dann könnten euch auch diese Alternativen zu „Demon Slayer“ gefallen:

„Berserk“: Die Handlung dieses beliebten Animes dreht sich um den Söldner Guts, der sich in einer gefährlichen Mittelalter-Welt durchschlagen muss. Bei Netflix oder Crunchyroll streamen.

„Tokyo Ghoul“: Fans von „Demon Slayer“ kommen sicher auch mit diesem Anime voller schauriger Monster und spannender Kämpfe auf ihre Kosten. Bei Prime Video oder Crunchyroll im Stream erhältlich.

„Chainsaw Man“: In diesem abgefahrenen Anime schließt der Teufelsjäger Denji im Moment seines Todes ausgerechnet einen Pakt mit dem Kettensägenteufel Pochita. Bei Prime Video oder Crunchyroll streamen.

