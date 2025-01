Code-Geass-Reihenfolge: Das ist die richtige Reihenfolge der Filme und Serie

Ein alternatives Japan wehrt sich in „Code Geass“ gegen die Unterdrückung der Briten. Hier findet ihr die Serie und Filme im Überblick.

Darum geht es in Code Geass

In der Welt von Code Geass herrschen drei Supermächte: die chinesische Föderation, die Europäische Union und das heilige Britannische Reich. Unvermeidlich kommt es zu Konflikten. Nach einer Reihe tragischer Ereignisse schwört ein verstoßener britischer Prinz, Lelouch, auf Rache und erhält von der Hexe C.C. das Geass – die Macht der Könige.

Unter dem Decknamen Zero startet Lelouch eine Revolution gegen Britannien, unterstützt durch Mech-Kampfroboter. Code Geass wurde als Serie mit zwei Staffeln, einer fünfteiligen OVA-Reihe und mehreren Remake-Filmen veröffentlicht. Wir präsentieren euch eine Übersicht über die Serie und die Filme von Code Geass.

Das ist die Reihenfolge der Serie

Die Anime-Serie Code Geass zählt zu den actiongeladensten, düstersten und dramatischsten ihrer Art. Mit mechanischen Rittern, strategischen Kriegszügen und intensiven, zwischenmenschlichen Konflikten wird die Geschichte so fesselnd präsentiert, dass ihr in vielen Szenen den Atem anhalten werdet.

Die insgesamt 50 Episoden, die zwischen 2006 und 2008 veröffentlicht wurden, legten den Grundstein für das Code Geass-Franchise. Beide Staffeln der Serie sind als Blu-rays auf Amazon verfügbar.

Code Geass: Lelouch Of The Rebellion Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2

Die Reihenfolge der OVA-Reihe

Nach dem Ende der Serie wurde die fünfteilige OVA-Reihe Code Geass: Akito the Exiled veröffentlicht. Diese erzählt eine eigenständige Geschichte, die zeitlich zwischen der ersten und zweiten Staffel angesiedelt ist. Bekannte Figuren treten hier in den Hintergrund, während völlig neue Charaktere eingeführt werden.

In der Handlung wird eine Einheit von Knightframes auf eine Mission geschickt, um gefangene Verbündete zu retten. Die OVA-Reihe spielt nicht in Japan, sondern verlegt die Handlung nach Europa. Ihr könnt diese Reihe als Blu-rays auf Amazon erwerben. Hier ist die richtige Reihenfolge von Code Geass: Akito the Exiled:

Akito the Exiled: The Wyvern Arrives Akito the Exiled: The Wyvern Divided Akito the Exiled: The Brightness Falls Akito the Exiled: Memories of Hatred Akito the Exiled: To the Beloved

Die Code Geass-Filmreihenfolge

Ab dem Jahr 2017 wurden drei Remakes veröffentlicht, die die ursprüngliche Serie entweder neu erzählen oder deren Handlung abwandeln. Es ist definitiv empfehlenswert, die Filme zu schauen: Einige Szenen wurden gründlich überarbeitet und wirken nun ästhetisch ansprechender, während actionreiche Passagen besonders hervorgehoben werden.

Zudem gibt es komplett neue Szenen, die die Geschichte weiter vertiefen. Der Film Code Geass: Lelouch of the Re;surrection bietet eine völlig eigene Erzählung. Die ersten drei Filme sind bei Amazon Prime Video als Kauf-Stream verfügbar. Hier findet ihr die korrekte Reihenfolge der Code Geass-Filme:

Code Geass: Lelouch of the Rebellion – Initiation Code Geass: Lelouch of the Rebellion – Transgression Code Geass: Lelouch of the Rebellion – Glorification Code Geass: Lelouch of the Re;surrection

