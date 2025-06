Tim Cook spricht Klartext: Darum gibt es Apple TV+ wirklich

Tim Cook macht Schluss mit Spekulationen: Apple TV+ soll gar nicht iPhone-Verkäufe ankurbeln, sondern auf ganz andere Weise überzeugen. Der Apple-Chef verrät nun, was wirklich hinter dem Streamingdienst steckt.

Tim Cook: Apple TV+ ist kein Marketing-Tool

In einem Interview hat sich Tim Cook klar zu Apple TV+ bekannt. Der Streamingdienst sei kein Marketing-Tool, sondern ganz eindeutig Ausdruck des Selbstverständnisses von Apple. Statt auf Masse habe Apple TV+ von Anfang an ausschließlich auf exklusive Eigenproduktionen gesetzt. „Das fühlt sich einfach mehr nach Apple an“, meint der CEO.

Damit widerspricht er der häufig geäußerten Vermutung, Apple TV+ diene hauptsächlich dazu, Kunden enger an das Apple-Ökosystem zu binden und iPhones oder iPads zu verkaufen. Für ihn stehe vielmehr die Qualität des Erzählens im Fokus. „Wir machen das, um großartige Geschichten zu erzählen“, so der Apple-Chef. Der Erfolg werde dabei nicht an verkauften Geräten, sondern an kultureller Wirkung und Resonanz gemessen.

Ein konkretes Beispiel für diesen Qualitätsanspruch sei der 200-Millionen-Dollar-Film „F1: The Movie“. Mit Brad Pitt in der Hauptrolle und Formel-1-Star Lewis Hamilton als Co-Produzent investiert Apple so viel wie nie zuvor in eine eigene Produktion. Das Ziel sei Authentizität, Storytelling und Technik auf höchstem Niveau. Cook erklärt dazu, dass für das Projekt eigens neue Kameras entwickelt wurden. Diese Technik sei inzwischen sogar in aktuellen iPhones verfügbar.

Tim Cook: Apple ist ein Werkzeugmacher

Cook bezeichnet Apple als Werkzeugmacher. Das Unternehmen verstehe sich nicht nur als Technologiekonzern, sondern auch als Partner für Kreative. Dieser Gedanke ziehe sich konsequent durch das Angebot von Apple TV+. Der CEO sieht den Streamingdienst in einer Linie mit der Unternehmensphilosophie, bei wenigen Projekten alles zu geben – ganz gleich, ob es sich um das iPhone oder Serienproduktionen handelt.