Google-Suche verändert sich radikal – jetzt müssen sich auch Nutzer umgewöhnen

Google erweitert seine Suchfunktion in Deutschland mit künstlicher Intelligenz. „Übersicht mit KI“ ist bereits seit einiger Zeit in den USA im Einsatz und sorgt dort laut eigenen Aussagen für höhere Nutzerzahlen und mehr Zufriedenheit. Die KI generiert zusammenfassende Texte und verlinkt Quellen. Jetzt startet Google die europaweite Offensive – anscheinend aber mit Startschwierigkeiten, wie unser erster Test zeigt.

Google-Suche jetzt mit KI-Zusammenfassung auch in Deutschland

Die „Übersicht mit KI“ steht ausschließlich angemeldeten Nutzern ab 18 Jahren zur Verfügung. Die künstliche Intelligenz entscheidet selbstständig, wann sie eine Übersicht innerhalb der klassischen Google-Suche einblendet – Nutzer können darauf keinen Einfluss nehmen (Quelle: Google). Dass einige Nutzer entsprechend noch auf die KI-Ergebnisse verzichten müssen, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wie das erste Ergebnis aus der Redaktion zeigt:

Wer erinnert sich nicht an das legendäre Silvester-Konzert von Eminem in Bochum und das Weihnachts-Konzert in Berlin? (© GIGA)

Da muss Google seine KI wohl nochmal auf eine Fact-Checking-Schulung schicken. Denn im Gegensatz zur Behauptung von Gemini hat Eminem weder am Neujahrstag 2025 in Bochum, noch wenige Tage zuvor in Berlin ein Konzert gegeben. Tatsächlich ist das letzte Deutschland-Konzert schon ein paar Jahre her.

Immerhin kann man Google mit einem Daumen nach oben oder unten Feedback zu den Ergebnissen geben – doch wahrscheinlich werden die meisten Nutzer den angezeigten Ergebnissen blind vertrauen, sodass der Tech-Gigant hier schleunigst nachbessern sollte.

Google-Suche mit KI: Werbung bleibt zunächst außen vor

In Deutschland verzichtet Google vorerst auf Werbeanzeigen in den KI-generierten Übersichten. Unternehmen können nur durch organische Inhalte in den Ergebnissen erscheinen. Die KI-Übersichten sollen ausschließlich relevante Informationen kompakt zusammenfassen und auf hilfreiche Quellen verlinken.

Wer übrigens auf die KI-Ergebnisse verzichten will, kann in der Google-Suche vom Reiter „Alle“ einfach auf den Reiter „Web“ wechseln. Hier werden euch dann die klassischen Webseiten-Ergebnisse angezeigt – funktioniert sowohl auf dem Handy als auch am PC.

Google nimmt die Risiken generativer KI laut eigenen Aussagen ernst und passt die Trainingsmethoden kontinuierlich an (Quelle: Google). Die neue Funktion soll vor allem dabei helfen, bei spezifischen Anfragen schneller die passende Antwort zu finden. Neben Deutschland führt Google die KI-Übersichten zeitgleich in acht weiteren europäischen Ländern ein, um eine breite Nutzerbasis zu erreichen.

In den USA ist die Funktion bereits seit fast einem Jahr verfügbar – hatte aber auch damals einige Startschwierigkeiten:

