Apple macht den Sack zu: Wichtiges iPhone-Update kurz vor dem Release

Eines der wichtigsten Updates für das aktuelle iPhone-Betriebssystem steht kurz vor der Veröffentlichung, denn Apple hat in den letzten Stunden den sogenannten „Release Candidate“ von iOS 18.4 an seine registrierten Entwickler verteilt. Doch was bedeutet das und warum ist dieses Update vor allem für deutsche Nutzerinnen und Nutzer so entscheidend?

iOS 18.4 Release Candidate: iPhone-Update auf der Zielgeraden

Seit Februar arbeitet Apple an einem weiteren größeren Update für das iPhone und das iPad. Nach mehreren Betaversionen gibt Apple nun den „Release Candidate“ von iOS 18.4 und iPadOS 18.4 zu Testzwecken frei. Damit ist klar: Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen, denn bei einem „Release Candidate“ handelt es sich normalerweise um die finale Version, die Apple auch an reguläre Nutzerinnen und Nutzer ausrollen möchte (Quelle: MacRumors).

Sollten keine größeren Probleme auftauchen und Apple nicht doch einen zweiten „Release Candidate“ in den nächsten Tagen veröffentlichen, steht einer planmäßigen Freigabe von iOS 18.4 Anfang April nichts mehr im Weg. Diese grobe Zeitplanung war ohnehin kein Geheimnis mehr, hatte Apple doch bereits im Zuge von iOS 18.4 die Einführung von Apple Intelligence in Deutschland und Europa angekündigt. Es ist also durchaus möglich, dass iOS 18.4 bereits in der kommenden Woche erscheint – spätestens aber innerhalb der nächsten zwei Wochen.

Dann dürfen auch wir Apples hauseigene KI ausprobieren – ein Privileg, das bisher ausschließlich dem englischsprachigen Markt vorbehalten war. Nun aber wird Apple Intelligence gleich in mehreren Sprachen verfügbar sein: Neben Deutsch sind auch Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch mit an Bord sowie lokalisiertes Englisch für Singapur und Indien.

Abseits der mehrsprachigen KI bietet iOS 18.4 außerdem neue Emoji-Zeichen und eine spezielle Vision-Pro-App. Diese ermöglicht es Headset-Nutzern, direkt über das iPhone Inhalte zu suchen und herunterzuladen, das Headset zu verwalten, Gästeerlebnisse zu steuern und vieles mehr.

Auch das iPad erhält neue Funktionen: Die intelligente Mail-Kategorisierung wurde auf das Tablet ausgeweitet. Zudem sorgt eine neue Ambient-Music-Funktion dafür, dass über das Kontrollzentrum entspannende Musik abgespielt werden kann.

Updates für alle Apple-Geräte

Doch nicht nur iPhone- und iPad-Besitzer dürfen sich auf ein wichtiges Update freuen. Zeitgleich wird Apple auch watchOS 11.5, macOS 15.4, tvOS 18.4 und visionOS 2.4 Anfang April veröffentlichen. Die entsprechenden RC-Versionen sind bereits verfügbar. Ein weiteres Highlight: Mit macOS 15.4 hält Apple Intelligence endlich auch auf deutschen Macs Einzug.

Das aktuelle iPhone-Betriebssystem:

