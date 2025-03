Nach dem iPhone 17: Dreht Apple jetzt völlig am Rad?

Bereits in einem halben Jahr werden wir das iPhone 17 zu sehen bekommen – doch was kommt danach? Wie könnte Apple uns das iPhone 18 im folgenden Jahr schmackhaft machen? Ein sehenswertes Designkonzept glaubt darauf eine Antwort gefunden zu haben und lässt Apple beziehungsweise uns Nutzer im wahrsten Sinne des Wortes am Rad drehen. Neugierig?

iPhone 18 mit Rad-Steuerung – was für eine Idee!

So ehrlich müssen wir sein: Das hier gezeigte Konzept eines möglichen iPhone 18 beziehungsweise iPhone 18 Pro basiert auf keinerlei Hinweisen aus der Gerüchteküche. Es ist vielmehr das Ergebnis eines inspirierten Gedankenspiels – nicht mehr, aber auch nicht weniger (Quelle: NFT Designer via Yanko Design).

Das metallene Drehrad ist gut zu erkennen. (© NFT Designer via Yanko Design)

Übernommen vom iPhone 17 Pro (Max) wurde die kolportierte Kameraleiste, die weit oben auf der Rückseite des Smartphones thront, eingebettet in eine ansonsten gläserne Rückseite. Die eigentliche Überraschung findet sich jedoch im unteren Bereich der Gehäuserückseite: Dort versteckt sich tatsächlich ein kleines Drehrad.

So ein kleines Rad weckt doch das Interesse. (© NFT Designer via Yanko Design)

Optisch erinnert das Design eindeutig an das CMF Phone 1 aus dem letzten Jahr. Dieses besitzt einen ähnlichen Gewindeknopf an der unteren Ecke des Geräts, der vor allem dazu dient, Zubehör und Module von Drittanbietern zu befestigen. Doch bei diesem Konzept für das iPhone 18 verbirgt sich dahinter ein Steuerelement.

Die bessere Alternative zu Apples aktueller Kamerasteuerung

Wer genau hinsieht, wird bei der Designstudie die neue Seitentaste des iPhone 16 für die Kamerasteuerung vermissen. Das Drehrad könnte diese ersetzen und das Fokussieren sowie Auslösen auf natürliche Weise erleichtern und präziser gestalten. Es wäre eine echte Kamerasteuerung mit analoger Anmutung. Die aktuelle Lösung mit dem seitlichen Touch-Button ist hingegen deutlich schwieriger und nicht besonders intuitiv zu bedienen.

Zwei mögliche Farbvarianten. (© NFT Designer via Yanko Design)

Was wäre alles möglich mit diesem Drehrad? Scrollen zwischen den Objektiven, Zoomen, Fokussieren – möglicherweise sogar Drücken zum Auslösen. Zudem befindet sich das Drehrad im Querformat in optimaler Reichweite des Zeigefingers – was will man mehr?

Eigentlich nur, dass sich Apple dieses Designkonzept einmal genauer anschaut und vielleicht doch etwas Ähnliches für das iPhone 18, das Ende 2026 erscheinen soll, in Betracht zieht. Hoffen dürfen wir ja, oder?

So ganz neu ist der Gedanke aber auch nicht, bereits im Vorfeld des iPhone 15 hatte jemand schon eine ähnliche Idee:

